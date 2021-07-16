ES tem 72 municípios em risco baixo e só 6 no moderado

A melhoria dos indicadores da Covid-19 no Espírito Santo está fazendo o mapa do Estado ficar a cada semana mais verde, cor que demonstra o menor nível de ameaça de transmissão da doença. Na nova classificação, que vale a partir da próxima segunda-feira (19), 72 municípios estarão em risco baixo e apenas seis no moderado.
As cidades que terão um pouco mais de restrições, como horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, são todas no interior: Alegre, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Ibitirama, Iúna e Mantenópolis. Já no mapa vigente, 63 cidades aparecem no risco baixo e 15, no moderado.
A nova apresentação do mapa de risco está relacionada à redução sustentada de casos e mortes provocadas pela Covid-19. A média móvel dos dois indicadores tem registrado queda há mais de três meses. Os números se refletem também na taxa de transmissão, que está abaixo de 1 no Espírito Santo e, regionalmente, até no interior, que tem um tempo diferente nos movimentos da pandemia em comparação à Grande Vitória.
O momento atual do Espírito Santo se aproxima do que foi registrado entre setembro e outubro do ano passado, com o mapa do Estado praticamente todo verde.