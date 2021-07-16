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Cenário da Covid-19

ES tem 72 municípios em risco baixo e só 6 no moderado

Com melhoria dos indicadores da doença, o mapa do Espírito Santo está praticamente todo verde, cor que demonstra o menor nível de ameaça de contágio

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 19:47

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 jul 2021 às 19:47
64º Mapa de Risco de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo
Entre as duas semanas epidemiológicas, o número de municípios em risco baixo passa de 63 para 72 Crédito: Divulgação/Governo do ES
A melhoria dos indicadores da Covid-19 no Espírito Santo está fazendo o mapa do Estado ficar a cada semana mais verde, cor que demonstra o menor nível de ameaça de transmissão da doença. Na nova classificação, que vale a partir da próxima segunda-feira (19), 72 municípios estarão em risco baixo e apenas seis no moderado. 
As cidades que terão um pouco mais de restrições, como horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, são todas no interior: AlegreDivino de São LourençoEcoporanga, IbitiramaIúna e Mantenópolis. Já no mapa vigente, 63 cidades aparecem no risco baixo e 15, no moderado.
A nova apresentação do mapa de risco está relacionada à redução sustentada de casos e mortes provocadas pela Covid-19. A média móvel dos dois indicadores tem registrado queda há mais de três meses. Os números se refletem também na taxa de transmissão, que está abaixo de 1 no Espírito Santo e, regionalmente, até no interior, que tem um tempo diferente nos movimentos da pandemia em comparação à Grande Vitória. 
O momento atual do Espírito Santo se aproxima do que foi registrado entre setembro e outubro do ano passado, com o mapa do Estado praticamente todo verde

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