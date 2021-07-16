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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.707 mortes e mais de 532 mil casos confirmados

Nesta sexta-feira (16), Estado registrou 12 óbitos e 1.077 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 17:19
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
Imagem artística do novo coronavírus analisado em laboratório Crédito: Freepik
Nesta sexta-feira (16), o Espírito Santo chegou ao total de 11.707 mortes e 532.524 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 12 novos óbitos e 1.077 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra continua sendo a cidade com mais pessoas infectadas: 67.475. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.865), seguida por Vitória (56.452) e Cariacica (41.092). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.899), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.808 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.130. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.935.
Até esta sexta-feira (16), mais de 1,71 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 509.093, sendo 1.414 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação desta sexta-feira, consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.813.737 no Espírito Santo. Desses, 705.577 também já receberam a segunda dose.

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