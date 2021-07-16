Cariacica terá novo sistema de agendamento de vacina a partir de segunda

O município de Cariacica vai mudar o sistema de agendamento on-line de vacinas contra a Covid-19. A partir de segunda-feira (19), a população que quiser se imunizar na cidade deverá usar o endereço do Vacina e Confia ES, uma plataforma lançada pelo governo do Estado que, num primeiro momento, será usada para imunização contra o Sars-Cov-2 (coronavírus), mas, em breve, também poderá ser usada para outras doenças.
A administração municipal informou que a medida foi adotada para simplificar o acesso ao agendamento da imunização para a população. “Além de tornar mais fácil o agendamento, a plataforma Vacina e Confia ES também permitirá que a Secretaria de Saúde administre seus estoques de forma mais eficiente e transparente e envie à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informações em tempo real sobre a administração das doses recebidas pelo município”, disse a secretária de Saúde, Roberta Goltara, em nota publicada no site da prefeitura.
NOVO CADASTRO
A população que já utilizava o agendamento da Prefeitura de Cariacica vai precisar fazer um novo cadastro no Vacina e Confia ES. O processo de cadastro é simplificado e intuitivo para o cidadão. Vale ressaltar que a partir deste sábado (17), o site de vacinas de Cariacica começará a emitir alertas para que as pessoas façam o novo cadastro no site do governo do Estado. O recadastramento pode ser feito no site Vacina e Confia.
Para o cadastro é importante que as pessoas registrem um endereço de e-mail e um número de celular, pois será por esses dois canais que as informações serão repassadas ao cidadão, como avisos para segunda dose, avisos de dose em atraso, entre outros dados que serão encaminhados com objetivo de fortalecer o processo de transparência.