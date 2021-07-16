Covid-19: Grande Vitória tem mais de 19 mil vagas para vacinação

Dayse Alvarenga vacina em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Municípios da Grande Vitória vão abrir novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (16). São mais de 19 mil vagas para primeira e segunda dose.



No município da Serra, serão 3.925 imunizantes para primeira e segunda dose. O agendamento vai começar às 18h, pelo link: http://gti.serra.es.gov.br/saude/

De acordo com a prefeitura, faz parte do público alvo trabalhadores da limpeza urbana, pessoas com 34 anos ou mais, sem comorbidades, gestantes, puérperas, profissionais da Educação, da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência. Além disso, as vagas também serão ofertadas para quem precisa da segunda dose.

O município destacou que as pessoas devem estar atentas ao intervalo mínimo de 14 dias entre a dose da vacina da Covid-19 e a da gripe Influenza.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar, no sistema de agendamento on-line, 15.400 vagas para vacinação contra a Covid-19. A abertura da agenda acontece em dois momentos, às 15 e às 16 horas. Para marcar, basta acessar o site da prefeitura.

A partir das 15h, o agendamento será disponibilizado para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação e também pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca há 70 dias.

Às 16h, o agendamento estará disponível para o público de 30 anos ou mais.