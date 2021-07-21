Empresários cancelam planejamento de evento teste para 1,5 mil pessoas no ES

A Abrape/ES cancelou o planejamento de um evento teste programado para julho Crédito: Free Photos/Pixabay

O evento teste em planejamento para acontecer neste mês, para um público de mil a 1,5 mil pessoas, em Vitória, foi cancelado pela Associação Brasileira dos Promotores de Evento (Abrape) no Espírito Santo. A festa exigiria dos participantes comprovante de vacinação e faria testagem em massa após o encontro, mas empresários do entretenimento capixaba apontam falta de perspectiva do governo do Estado como motivo de cancelamento.

Segundo o presidente da Abrape-ES, Pablo Pacheco, os empresários se reuniram nesta terça (20), quando decidiram não investir mais no projeto. “Para nós, investir em um evento teste que não terá um retorno claro e não tem um objetivo definido não vale a pena. Nós entregamos a proposta ao governo do Estado e ficamos 60 dias sem ter um retorno. Na última sexta-feira (16), nos reunimos com autoridades e o plano que tínhamos apresentado não foi aceito”, diz.

"Para nós, o evento teste perdeu o sentido. Há custo, organização, dedicação de tempo. E, para isso, precisaríamos ter um objetivo claro com a festa" Pablo Pacheco - Presidente da Abrape-ES

A ideia, como já publicou A Gazeta , era que a liberação para festas de médio e grande porte acontecesse proporcional ao avanço da vacinação no Espírito Santo. Ou seja: quanto maior o percentual de moradores do Estado vacinado, maior seria o limite de pessoas por evento.

“Nas nossas projeções, tínhamos ideia de que neste mês já teríamos de 50% a 60% dos capixabas imunizados com ao menos a primeira dose da vacina, o que aumentaria o quantitativo de público para essas atividades”, lembra Pablo, que reitera: “Para o evento, que seria feito em local aberto, montaríamos uma estrutura de acompanhamento pós-festa, para monitorar o público e fazer a testagem”.

Segundo o presidente da Abrape-ES, o evento teste não só daria ânimo aos empresários do setor como serviria de base para o próprio governo elaborar um plano de retomada sólido. “Passados 17 meses de pandemia, tendo nós apresentado um plano de retomada consistente, não tivemos um retorno do governo e nem um avanço. De fato, para eventos sociais houve progresso. Mas para festas do entretenimento e eventos de médio e grande porte, voltamos à estaca zero”, lamenta.

GOVERNO ANALISA RETOMADA

Procurada pela reportagem, para obter um posicionamento do Governo Estadual em relação à retomada de grandes shows e espetáculos no ES ou mesmo a realização de um evento teste para os próximos meses, a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR-ES) respondeu, por meio de nota. "O Governo do Estado informa que tem a intenção de realizar um evento teste, com base científica. Não há definição de regras e data definida".

O QUE PODE?

Na última sexta-feira (16), o governo do Espírito Santo anunciou a ampliação da liberação de público para eventos sociais no Estado. A partir do dia 1° de agosto, a regra passará o limite de público de 300 para 600 pessoas. Casamento, aniversários e formaturas estão dentro da nova norma.