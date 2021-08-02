Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cantou com Anitta

Rapper DaBaby tem show cancelado no Lollapalooza por homofobia

A assessoria de DaBaby não respondeu aos e-mails em busca de comentário solicitados pela agência AP, e um representante da South Coast Music Group, sua gravadora, disse no telefone a respeito da situação: "Sem comentário"

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 09:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2021 às 09:50
O rapper DaBaby
O rapper DaBaby Crédito: Reprodução/Instagram @dababy
A participação do rapper DaBaby no Lollapalooza foi cancelada neste domingo, 1º, dia em que fecharia as apresentações do festival realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Após ter feito comentários homofóbicos e preconceituosos na semana passada durante show no festival de músicas Rolling Loud, em Miami.
Na ocasião, pediu que os assistentes de palco que não eram homens gays e nem tinham Aids ou HIV levantassem a luz de seus celulares, citando também a informação equivocada de que a doença "te mata em duas ou três semanas". Nos últimos dias, artistas como Madonna e Elton John se pronunciaram sobre as falas homofóbicas e incorporaram o movimento de repúdio a DaBaby nas redes sociais.
"Lollapalooza foi fundado na diversidade, inclusão, respeito e amor. Com isso em mente, DaBaby não vai mais se apresentar no Grant Park esta noite. A apresentação de Young Thug agora ocorrerá às 21h no palco Bud Light Seltzer, e G Herbo se apresentará às 16h no palco T-Mobile", informou a organização do evento em comunicado divulgado hora antes da performance.

Veja Também

"Funk no Grammy é medalha de ouro para o Brasil", diz capixaba WC No Beat

Giovani, que faz dupla com Gian, sofre acidente de carro em SP

Atleta capixaba elogiado por Anitta diz que família não o aceita gay

A assessoria de DaBaby não respondeu aos e-mails em busca de comentário solicitados pela agência AP, e um representante da South Coast Music Group, sua gravadora, disse no telefone a respeito da situação: "Sem comentário".
DaBaby foi indicado ao prêmio Grammy de melhor álbum do ano em 2020, e faz sucesso com a música Rockstar. No Brasil, o rapper também é conhecido pela parceria com a cantora Anitta em um remix de Girl From Rio. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados