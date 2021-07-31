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Rodovia Presidente Dutra

Giovani, que faz dupla com Gian, sofre acidente de carro em SP

Giovani estava acompanhada da mulher, Ana Carolina Morais, com quem seguia para o aeroporto de Guarulhos (SP). Ambos passam bem, já em casa

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 16:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2021 às 16:26
Sertanejo
A dupla sertaneja Gian e Giovani: Giovani (à esquerda) sofreu acidente neste sábado (31) Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Giovani, 50, que faz dupla com Gian, 54, sofreu um acidente de trânsito na manhã deste sábado (31), em São Paulo. De acordo com comunicado disponibilizado na página dos sertanejos, uma carreta em alta velocidade fechou o carro do artista na rodovia Presidente Dutra, em Arujá (SP).
Ainda segundo a nota, Giovani estava acompanhada da mulher, Ana Carolina Morais, com quem seguia para o aeroporto de Guarulhos (SP). "Frisamos que Giovani conduzia em baixa velocidade, com cinto de segurança, prezando por sua vida e de sua esposa, e para não colidir com outro veículo", diz trecho do informativo.
"Entrou uma carreta na frente dele, que, ao desviar, bateu na mureta de proteção e capotou por 200 metros. O Giovani já está bem e em casa, graças a Deus, só o carro que foi danificado", disse à reportagem o empresário da dupla sertaneja, Marcinho Costa. O cantor irá se pronunciar sobre o caso em suas redes sociais às 18h deste sábado.

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Em março, a dupla falou ao site F5 sobre o novo trabalho, o DVD "Gian e Giovani cantam João MIneiro e Marciano", que conta com 30 músicas. O DVD é o primeiro da dupla desde que retomou a parceria, em 2018, após quatro anos separada devido a um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido por Gian - ao todo os irmãos já têm outros 20 álbuns e DVDs juntos, lançados desde a década de 1980.
Esse novo trabalho foi dividido também em cinco EPs, com a divulgação de uma canção por semana nas plataformas digitais até julho. O EP1 estreou dia 5 de março, com as músicas "Amor Clandestino" (1990), "Cama Dividida" (1991), "No Mesmo Lugar" (1986) e "Viola Chorando" (1990).
"O trabalho está em uma crescente porque todo mundo gostou da ideia de fazer uma homenagem a dois artistas tão importantes, e as músicas estão no inconsciente coletivo das pessoas. A maioria está curiosa para saber como ficou", afirmou Giovani à época.

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