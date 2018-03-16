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Gian e Giovani anunciam volta da parceria após quatro anos afastados

A parceria, que existia desde 1988, havia sido interrompida após uma crise no relacionamento

Publicado em 16 de Março de 2018 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 16:15
Gian e Giovani Crédito: Reprodução / Youtube
Após quatro anos separados, os irmãos Gian e Giovani anunciaram na noite desta quinta-feira, 15, a retomada da dupla sertaneja a partir de agosto. A parceria, que existia desde 1988, havia sido interrompida após uma crise no relacionamento entre os dois que culminou com Gian sofrendo um acidente vascular cerebral (AVC) em setembro de 2014.
"Os irmãos Gian e Giovani comunicam aos amigos, contratantes e produtores que, a partir de Agosto de 2018, irão retomar a carreira de 27 anos de sucesso da dupla Gian e Giovani", dizia o anúncio oficial da dupla, também deixando claro que Rick e Giovani seguem com a agenda de shows. "E Giovani comunica também que, conciliando as duas agendas, ele cumprirá todos os compromissos no projeto Dois Corações com o amigo Rick."
"Muito feliz por estar voltando aos palcos com meu irmão Giovani, que Deus nos guarde e nos conserve sempre unidos, estarei cumprindo a agenda de shows com o meu também irmão Duany já agendados", comemorou Gian no Instagram, em publicação privada. "É com o coração cheio de amor, alegria e gratidão e emocionado que comunico a vocês: Sunshine e Gian e Giovani retomando uma parceria de sucesso", escreveu Giovani.
Em seu Instagranm, Rick também deixou claro que segue na sua carreira mesmo sem Giovani. "Antes que alguém invente qualquer notícia a meu respeito, vou continuar minha carreira solo, sempre com Deus na frente."

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