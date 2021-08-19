62% dos brasileiros não estão praticando atividades físicas

Com as medidas de distanciamento social houve uma sensível redução da prática de exercício físico, que é um grande remédio que evita e ajuda a tratar doenças. Crédito: Freepik

Ao longo de 2020, passamos muito tempo diante das telas de computador e televisão. De acordo com o Projeto ConVid – Pesquisa de Comportamento - realizada pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), revelou que somente diante a TV foram, em média três horas por dia (1h20 a mais que antes da pandemia) e diante o computador foram mais de cinco horas diárias (1h30 a mais que 2019). Outro dado alarmante revelado está ligado ao sedentarismo. O estudo entrevistou 44.062 brasileiros. Desses, 62% disseram que deixaram de praticar qualquer atividade física durante a pandemia A importância da prática regular de atividades físicas é tão grande que a Organização Mundial de Saúde (OMS) constantemente reitera que todos devem, ao menos 30 minutos por dia, exercitar-se.

De acordo com Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech e professor de Educação Física, mestre em Ciência da Motricidade e pós-graduado em Fisiologia do Exercício, o posicionamento da OMS está alinhado ao que já se percebe na prática e em estudos. “Evidências recentes sugerem que estar em forma melhora o sistema imunológico e que mesmo um único treino pode ampliar nossa capacidade de combater vírus e bactérias. Ou seja, 30 minutos de atividade física moderada por dia já torna suas respostas imunes mais eficientes e diminui as chances de contrair doenças”, explica o diretor.

DECORAÇÃO

Claudia Júdice Folador e Victor Sarcinelli Crédito: Mônica Zorzanelli

O perfil Guia Capixaba, gerenciado pela influenciadora Giovana Duarte, chegou ao top 5 entre os maiores no Prêmio iBest 2021, na categoria Viagem e Turismo no universo digital brasileiro. Com a participação de mais de 30 influenciadores de vários Estados escolhidos pelo público, o Guia Capixaba passou pelas fases eliminatórias e chega ao Top 05 do índice iBest IRD (Índice de Relevância Digital), que avalia o alcance, relevância e engajamento em sites, apps e redes sociais.

Importante destacar que entre os cinco indicados o Guia Capixaba é o único que não fala de viagens pelo Brasil e pelo Mundo, fala só do Espírito Santo. Os internautas vão poder consagrar o melhor do Brasil em votação pelo site premioibest.com, que vai até 29 de agosto onde sairão três finalistas, Top 3, e a grande final acontece dia 08 de novembro, em São Paulo.

QUERIDAS DE RR

Andrea Andrade e Penha Nonato: café da tarde no Barro Vermelho Crédito: Mônica Zorzanelli

INOVAÇÃO EM ALTA

A intensa aceleração digital promovida pela pandemia tem feito as empresas investirem ainda mais em tecnologia. Inovação virou a palavra do momento e passa a fazer parte da pauta e do DNA de negócios de todos os portes. O problema tem sido tirar a ideia do papel. Pesquisa recente (Consultoria Palas) mostra que 70% das empresas brasileiras sabem da importância e da necessidade de inovar. Mas, na prática, apenas 55% têm um departamento de inovação, 15% um comitê de inovação e 30% não possuem nada. “Isso mostra que a maioria das empresas sabe o que precisa ser feito, mas não tem ideia de como fazer isso. Falta, em muitos casos, uma governança para a inovação”, comentou Leandro Vicentini, Head de Inovação da Lotes CBL.

SPA WEEK

Daniela Andrade, Sabrina Fajardo, Claudia Scarton, Mariana Lisboa, Mariana Buaiz e Patrícia Castro: dias de relax e bem-estar, no Spa Lapinha, no Paraná Crédito: Divulgação

NOVA ASSOCIADA

A Associação Empresarial de Cariacica (AEC) acaba de ganhar um novo associado mantenedor: a Brasitália. Comandada pelo empresário Loreto Zanotto, a empresa é a maior produtora de rochas britadas para construcao civil do Espírito Santo. A empresa atua no mercado capixaba desde a década de 70, respeitando a legislação ambiental e a sustentabilidade, binomio imprescindivel e que rege sua atividade.

CAPIXABAS EM SAMPA

Mariana de Carvalho, Carolina Pimentel, Paty Ferreira, Bianca Cangini e Amanda Caldas: fashion tour em Sampa Crédito: Rodrigo Pysi

RR NEWS

Francisco Guasti acaba de receber a nova linha de produtos para cabelos da Authentic Beauty Concept. Os produtos da marca são veganos, livres de sulfatos, parabenos e silicones. RR aprovou!

Leonardo Ribeiro, sócio-fundador da Ribeiro Advocacia, celebra a conquista do Selo Referência Nacional em Advocacia & Justiça, na Categoria Ouro. A premiação é realizada pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC) e visa valorizar e reconhecer empreendedores com execução positiva do seu trabalho, sendo destaque ou referência pela atividade que exerce em nosso país.

Angela Sandri, Ana Marsiglia e Romulo Pegoretti: em tarde de lançamento décor em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Alencar Ferrugini inicia empreitada no ramo imobiliário com parceria de Fabrício Ventorim.

A tea sommelière Dani Mendes, expert em receber com encantos, irá realizar seu primeiro Afternoon Tea deste ano, com o tema Chapeleiro Maluco. Ela será a anfitriã de um grupo de seis amigas, em sua Tea Room, em Itapuã, Vila Velha, neste sábado (21), a partir das 15h30.

Ilma Marino, especialista em soluções de mobiliário corporativo, recebe este mês, um grupo de empresárias em seu espaço, na Master Office Design, para apresentação de seu showroom, com móveis de alto padrão.