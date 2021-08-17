Loja do Outubro Rosa abre as portas com o tema "Prevenção é essencial!”

Vem aí a campanha Outubro Rosa 2021. O pontapé inicial da campanha de combate ao câncer no Estado será dado no próximo dia 26, quando a Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc) abre as portas da Loja Outubro Rosa, no 2º Piso do Shopping Vitória, na Praça Central, próxima à loja da Magia do Mar.
Com o tema “A prevenção é essencial!”, a campanha terá a camiseta assinada pela designer Flávia Carvalhinho. O espaço onde funcionará a loja foi cedido pelo shopping e terá ambientação de Zildinha Helal.
A presidente da Afecc e coordenadora do Outubro Rosa no ES, Marilucia Dalla, adianta: "A estampa da camiseta deste ano é uma adaptação de um trabalho que Flávia fez para a Afecc há alguns anos e que gostamos tanto que decidimos adaptar para a camisa Outubro Rosa deste ano. Tenho certeza de que os capixabas vão amar”.
Toda a arrecadação obtida com a venda dos produtos da loja do Outubro Rosa é utilizada nos projetos sociais desenvolvidos pela Afecc.