Renata Rasseli

Loja do Outubro Rosa abre as portas com o tema "Prevenção é essencial!”

A Afecc, que comanda a campanha de combate ao câncer no Estado, abrirá a loja no dia 26 de agosto, no Shopping Vitória

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 14:27

Loja do Outubro Rosa 2020 Crédito: Divulgação
Vem aí a campanha Outubro Rosa 2021. O pontapé inicial da campanha de combate ao câncer no Estado será dado no próximo dia 26, quando a Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc) abre as portas da Loja Outubro Rosa, no 2º Piso do Shopping Vitória, na Praça Central, próxima à loja da Magia do Mar.
Com o tema “A prevenção é essencial!”, a campanha terá a camiseta assinada pela designer Flávia Carvalhinho.  O espaço onde funcionará a loja foi cedido pelo shopping e terá ambientação de  Zildinha Helal.
A presidente da Afecc e coordenadora do Outubro Rosa no ES, Marilucia Dalla, adianta: "A estampa da camiseta deste ano é uma adaptação de um trabalho que Flávia fez para a Afecc há alguns anos e que gostamos tanto que decidimos adaptar para a camisa Outubro Rosa deste ano. Tenho certeza de que os capixabas vão amar”.
Toda a arrecadação obtida com a venda dos produtos da loja do Outubro Rosa é utilizada nos projetos sociais desenvolvidos pela Afecc.

Veja Também

Outubro Rosa será aberto com espetáculo de dança e música em live

Campanha Outubro Rosa terá programação virtual no ES

Fotos: Mulheres do ES vestem a camisa do Outubro Rosa

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

câncer Outubro rosa
Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

