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Renata Rasseli

Taís Araujo brilha com joia de designer do ES em reality da Globo

A atriz escolheu o brinco Florata, de Emar Batalha,  em ouro rose 18k com trabalho artesanal na madeira da artista Natalia Felipe

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 02:08

Públicado em 

22 ago 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Tais Araújo brilha com joia Emar Batalha em reality musical da Globo
Tais Araújo brilha com joia Emar Batalha em reality musical da Globo Crédito: Divulgação
A atriz Taís Araujo escolheu uma joia da designer capixaba Emar Batalha para o reality The Masked Singer Brasil, da Rede Globo, onde é uma das juradas. A peça escolhida foi o brinco Florata, em ouro rose 18k, madrepérola mosaico amarela, calcita laranja, com trabalho artesanal na madeira da artista Natalia Felipe. O episódio ainda não foi ao ar, mas já é possível conferir o look lindíssimo exibido pela global nas peças de divulgação do programa.

CAPIXABA EM SAMPA

A influenciadora digital capixaba Saly Pio esteve em São Paulo para recente lançamento da Soleah, grife de acessórios de Priscila Idalgo.
A influenciadora digital capixaba Saly Pio esteve em São Paulo para recente lançamento da Soleah, grife de acessórios de Priscila Idalgo. Crédito: Divulgação

FINALISTA EM PRÊMIO DE TI

O presidente do Prodest, Tasso Lugon, é finalista do Prêmio CIO Destaque Região Leste. Ele concorre na categoria Melhor Gestão e Inovação em TI, em 2021. Para chegar à final, os gestores são indicados e avaliados em critérios, como melhorias diretas nos serviços prestados aos usuários, capacidade de gestão em TI, ações de impacto social, foco em inovação e atualização tecnológica, uso da TI para gerar mais eficiência e transparência; e redução de gastos por meio da tecnologia.

QUERIDOS DE RR

Alexandre Vasconcellos e Chico Lins
Alexandre Vasconcellos e Chico Lins: um brinde à vida! Crédito: Mônica Zorzanelli

SEGURO DE VIDA

A pandemia segue como principal motivo para que os brasileiros adquiram seguro de vida. De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, a procura por esta modalidade aumentou 35% no Espírito Santo. Expert quando o assunto é gestão de risco, Jair Lopes detalha: “É uma ferramenta de planejamento financeiro e gerenciamento de risco em casos de imprevistos, tanto no presente quanto no futuro. O segurado pode optar por uma cobertura mais abrangente com relação à saúde, por meio de garantias de doenças, acidentes ou mesmo invalidez. Vale para quem deseja proteger seu padrão de vida e o que já foi conquistado ao longo dos anos.”

EXPOSIÇÃO

Kathya Sampaio, Luciana Duarte Faria e Albanize Monteiro
Kathya Sampaio, Luciana Duarte Faria e Albanize Monteiro: conferindo a mostra "A Arte Nossa de Cada Dia", no Tiffany Center, em Vitória Crédito: Divulgação

EDUARDO FONTES ASSUME A PRESIDÊNCIA DA ADEMI-ES

Uma nova diretoria tomará posse na Ademi-ES para o biênio 2021 a 2023, no dia 24 de agosto. A solenidade será no Sheraton Hotel, exclusivamente para convidados, mantendo os protocolos de distanciamento e uso de máscaras, em função da pandemia da Covid-19. Liderado pelo empresário do mercado imobiliário, Eduardo Fontes, o grupo assume com o compromisso de manter a entidade atenta aos desafios do setor e às demandas de seus associados.
Eduardo Fontes e Sandro Carlesso
Eduardo Fontes e Sandro Carlesso Crédito: Divulgação
Fontes sucede o empresário Sandro Carlesso, que presidiu a entidade por seis anos, e se propõe a seguir na busca por políticas e estratégias que ampliem a inserção da Ademi-ES no novo mundo que, além de um trabalho ágil e inovador, demanda por valores como sustentabilidade e ética.
A nova diretoria da Ademi-ES para o biênio 2021/2023 tem como vice-presidentes, os empresários Gilmar Custódio, Rachel Menezes, Alessandro Torezani, Flávio Dantas, Alexandre Schubert e Glauco Marinho. Os diretores são: Christiano de Souza, Flávia Gimenes, Gustavo Figueiredo, Hermann Schneider, Leandro Lorenzon, Lucas Weber, Marianne Rios, Moacyr Brotas Netto, Renato Cipriano, Ricardo de Paiva.
Atuam como conselheiros superiores, os ex-presidentes da entidade Sandro Carlesso, José Luiz Kfuri, Juarez Gustavo Soares, Luiz Carlos Prado de Menezes e Rodrigo Gomes de Almeida. O conselho consultivo e fiscal é formado por Aristóteles Passos Costa Neto, Celso Siqueira Júnior, Osmir da Rocha Pimentel e Ricardo José de Martin.

INAUGURAÇÃO

Claudia Louzada, José Luiz Altafim e Rogéria Machado
Claudia Louzada, José Luiz Altafim e Rogéria Machado: em novo café Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

A médica Letícia Rizzo está a todo vapor com os preparativos pelo aniversário de 4 anos do seu filho Frederico. A comemoração será na próxima quarta-feira (25) no Cerimonial Happy Day, onde receberão familiares e amigos.
Apesar da pandemia, Dorion Soares percebeu um aumento de 20% na procura por joias. Além da demanda reprimida, o designer de joias e especialista em gemas explica que o valor afetivo ligado às joias também é uma das razões que fazem as pessoas adquirirem esses produtos. “Além disso, tem também o fato de o ouro ser um ativo mais seguro. A joia é considerada um investimento porque vai durar a vida inteira”, completa.
Quem tem presença confirmada na palestra do renomado corretor Guilherme Pilger são Zuleika Chaves, João Prata e Victor Alves, na próxima quinta-feira (26), no espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto. A palestra faz parte de uma homenagem ao Dia do Corretor.
A Associação das Academias de Ginástica do ES (Acages), uma das expositoras da Feira de Micro e Pequenas Empresas (Femipe), realizada entre os dias 26 e 29 de agosto, na Praça do Papa, irá realizar de forma gratuita avaliação física de bioimpedância com a impressão do resultado. Também irá distribuir 500 free pass, que dá direito a três dias de experiências em academias credenciadas à associação.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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