Tino Marcos anuncia saída da TV Globo após 35 anos

Tino se tornou referência no jornalismo esportivo nacional Crédito: Reprodução/TV Globo

Tino Marcos, repórter esportivo, anunciou sua saída da TV Globo após cerca de 35 anos trabalhando na emissora, nesta terça-feira (2)

"Sabedor de que chegaria, vira e mexe eu pensava nele: o dia em que sairia da Globo. Ele deveria ser planejado pra, então, ser festejado. E chegou desse jeitinho mesmo. Com uma sensação bombando, justo a que eu mais desejava: a gratidão. Obrigado", escreveu em seu Twitter.

Sabedor de que chegaria, vira e mexe eu pensava nele: o dia em que sairia da Globo.

Ele deveria ser planejado pra, então, ser festejado.

E chegou desse jeitinho mesmo.

Com uma sensação bombando, justo a que eu mais desejava: a gratidão.

Obrigado a tantos, de tantas gerações. — Tino Marcos (@tinomarcosreal) February 2, 2021

Tino Marcos chegou à emissora pela primeira vez em 1985, quando ainda era estagiário. Em maio do ano seguinte, foi contratado como repórter, função que ocupou até o início de 2021. Em 2019, tirou uma licença do trabalho por alguns meses.

Ao longo de sua carreira na emissora, cobriu inúmeros jogos da seleção brasileira, Copas do Mundo e Olimpíadas. "A Globo é a minha história, minha casa", disse.

"Se alguém buscar no arquivo uma matéria do velho repórter, de qualquer época, vai encontrar sempre a expressão de um cara feliz fazendo aquilo. Portanto, valeu demais!", concluiu.