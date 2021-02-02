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"Minha casa"

Tino Marcos anuncia saída da TV Globo após 35 anos

O jornalista anunciou a decisão pelas redes sociais; ao longo de sua carreira na emissora, Tino cobriu inúmeros jogos da seleção brasileira, Copas do Mundo e Olimpíadas

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 14:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2021 às 14:54
Tino se tornou referência no jornalismo esportivo nacional
Tino se tornou referência no jornalismo esportivo nacional Crédito: Reprodução/TV Globo
Tino Marcos, repórter esportivo, anunciou sua saída da TV Globo após cerca de 35 anos trabalhando na emissora, nesta terça-feira (2)
"Sabedor de que chegaria, vira e mexe eu pensava nele: o dia em que sairia da Globo. Ele deveria ser planejado pra, então, ser festejado. E chegou desse jeitinho mesmo. Com uma sensação bombando, justo a que eu mais desejava: a gratidão. Obrigado", escreveu em seu Twitter.
Tino Marcos chegou à emissora pela primeira vez em 1985, quando ainda era estagiário. Em maio do ano seguinte, foi contratado como repórter, função que ocupou até o início de 2021. Em 2019, tirou uma licença do trabalho por alguns meses.
Ao longo de sua carreira na emissora, cobriu inúmeros jogos da seleção brasileira, Copas do Mundo e Olimpíadas. "A Globo é a minha história, minha casa", disse.
"Se alguém buscar no arquivo uma matéria do velho repórter, de qualquer época, vai encontrar sempre a expressão de um cara feliz fazendo aquilo. Portanto, valeu demais!", concluiu.
Em comunicado divulgado à imprensa, a emissora afirma que "as portas da Globo sempre estarão abertas para qualquer tipo de parceria com Tino no futuro", e que o repórter continuará na emissora em fevereiro "para finalizar os episódios de uma série olímpica para o JN, que irá ao ar em julho".

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