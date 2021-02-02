Anitta compara cancelamento dentro do "BBB 21" com o da internet

Anitta, 27, também resolveu comentar a polêmica envolvendo o Big Brother Brasil 21 e os protestos de internautas pela expulsão da sister Karol Conká, nesta segunda-feira (1º).
Sem defender lados, a cantora propôs uma reflexão e afirmou que o cancelamento ocorrido dentro do programa é igual ao que costuma acontecer na web. "É ruim assistir, né? Dói, né? Porque na internet também dói", disse.
"Eu não vou passar pano para ninguém, eu estou tão surpresa quanto vocês com as coisas que eu estou vendo", afirmou a artista. "Estou vendo a internet condenar e repudiar um comportamento que é exatamente o comportamento do cancelamento que as pessoas fazem na internet", continuou a cantora nos stories do Instagram.
"Não que eu apoie, está me dando agonia, angústia de assistir", continuou ela. "Mas só para vocês na internet saberem, essa atitude de se juntar para linchar alguém é a atitude que os internautas têm o tempo inteiro com qualquer ser humano que erre na internet. Vocês transformam a vida de qualquer pessoa em um inferno, todo mundo se junta para linchar um ser humano por um erro, por uma característica, ou se a pessoa não é do jeito que você esperava que fosse."
Anitta ainda falou sobre a mudança das torcidas, sempre condenando e julgando os competidores do reality. Ela citou Juliette e Lucas Penteado, que em algum momento foram duramente criticados e depois elogiados e protegidos. Ela, no entanto, não cita o episódio mais recente, em que Karol Conká se recusou a comer com Lucas na mesa.
A atitude de Karol Conká nesta segunda-feira provocou uma série de protestos nas redes sociais, de pessoas que associaram o isolamento do ator na casa a uma tortura psicológica e a hashtag #KarolConkaExpulsa era a mais comentada no Twitter na noite desta segunda-feira.
Anitta finalizou seu desabafo dizendo que após dez anos de "linchamentos e isolamentos" já se acostumou e não se atinge mais. "Mas é triste. Não era para estar acostumada com isso porque é um sentimento muito ruim. Que é isolar, linchar, tratar como estrume, enfim... Prazer, internet, esse são vocês."