Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Faustão usa sapato que custa mais de R$ 8 mil em foto rara com família

Apresentador posou ao lado da esposa, três filhos e genro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 13:09

O apresentador Fausto Silva, sua esposa Luciana Cardoso, seus três filhos e genro
O apresentador Fausto Silva, sua esposa Luciana Cardoso, seus três filhos e genro Crédito: Instagram/lucard
A ex-modelo Luciana Cardoso compartilhou em suas redes sociais uma foto rara ao lado de seu marido, o apresentador Fausto Silva, 71, e seus três filhos e genro. "Família reunida", escreveu Cardoso na legenda do registro.
Na foto estão João Guilherme, 17, Rodrigo, 13 e Lara Silva, fruto do primeiro casamento de Faustão, com Magda Colares. Além disso, o namorado de Lara, o apresentador Julinho Casares, também aparece na imagem.
Um ponto que também chamou a atenção foi o sapato escolhido por Faustão. Os calçados são da marca Fendi e, no Brasil, chegam a custar R$ 8.737, no site oficial da empresa Farfetch, especializada em moda de luxo.
Nos comentários da publicação, fãs e celebridades elogiaram a família de Fausto. "Família tão amada. Saudade", disse Leandro Hassum. "Família querida", completou o apresentador Luciano Huck. "Família linda!", completou o também apresentador Marcos Mion.
Recentemente, a diretora de quadros do Faustão na Band, Leonor Corrêa publicou em seu perfil do Facebook uma foto de uma grande reunião de apenas parte da equipe da nova atração, onde se contam pelo menos 100 profissionais.
O encontro dava uma dimensão de que o novo programa finalmente começa a ganhar forma, inclusive no que diz respeito ao cenário, cujas obras foram iniciadas nesta semana, na sede da Bandeirantes, no bairro do Morumbi, em São Paulo.
O time já coleciona um estoque de gravações externas e seções criadas sob medida para o horário em que Faustão passará a ir ao ar, de segunda a sexta, das 20h30 às 22h15. Segundo Cris Gomes, diretor-geral do novo programa, o time completo envolve pelo cerca de 300 pessoas.

Veja Também

Gustavo Mioto e Thaynara OG terminam namoro de forma pacífica

Elenco de 'Friends' lamenta morte de James Michael Tyler, o Gunther da série

Ana Maria Braga sofre queda e não apresenta Mais Você nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Fausto Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados