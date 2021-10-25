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Elenco de 'Friends' lamenta morte de James Michael Tyler, o Gunther da série

'Você fará muita falta', publicou Jennifer Aniston nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:52

James Michael Tyler
James Michael Tyler Crédito: Instagram/#jamesmichaeltyler
Os protagonistas de "Friends" lamentaram por meio de suas redes sociais a morte de James Michael Tyler, o Gunther da série. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer homenagearam o ator, que morreu neste domingo (24) aos 59 anos de idade.
"'Friends' não seria o mesmo sem você. Obrigada pelas risadas que você trouxe para o programa e para todas as nossas vidas. Você fará muita falta", escreveu Jennifer Aniston no Instaram. Ela publicou um vídeo da última temporada da série, em que Gunther se declara para Rachel, personagem interpretada pela atriz -o funcionário do Central Perk era conhecido por sua paixão não declarada por Rachel.
"O tamanho da gratidão que você trouxe e demonstrou todos os dias no set é o tamanho da gratidão que tenho por tê-lo conhecido. Descanse em paz James", disse Courteney Cox, a Monica na série.
"Nós demos muitas risadas, amigo. Sentiremos a sua falta", publicou Matt LeBlanc, intérprete do Joey. Lisa Kudrow, a Phoebe, citou um trecho da música de abertura da série, "I'll Be There for You". "James Michael Tyler, vamos sentir sua falta. Obrigada por estar lá para todos nós."
"James, obrigado por desempenhar um papel tão maravilhoso e inesquecível em 'Friends'", postou David Schwimmer, o Ross.
James Michael Tyler participou de 150 episódios da série, incluindo o último e o especial com a reunião do elenco lançado em 2021.
Em junho, o ator disse que estava em tratamento contra um câncer de próstata em estágio avançado. Em entrevista ao programa Today Show, ele afirmou que recebeu o diagnóstico da doença em 2018, e que o tumor tinha se espalhado para os ossos e a coluna.

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