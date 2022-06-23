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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Angelina Côrtes recebe convidados com bate-papo sobre arte em Vitória

Publicado em
23 jun 2022 às 02:30
Angelina Côrtes e Gorete Thorey
Angelina Côrtes e Gorete Thorey Crédito: Arthur Louzada

Arte&Decoração

A empresária Angelina Côrtes celebrou o aniversário de 16 anos da sua loja de decoração, na Praia do Canto, em Vitória, com com o lançamento do projeto "Juntos na Bazzar, na noite de terça-feira (21). Um grupo de arquitetos e designers  prestigiaram o encontro coma  presença da galerista Gorete Thorey, que comandou um bate-papo sobre arte contemporânea.  O bufê foi preparado por Tereza Aragão. Confira a galeria de fotos de Arthur Louzada.

CASAMENTO

Cristal, Andrea os noivos Rohan e Isadora Baiocco, Nahor, Pilar e Arthur Macedo.
Cristal, Andrea,  os noivos Rohan e Isadora Baiocco, Nahor, Pilar e Arthur Macedo: celebrando o amor em família! Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

Inspirado em "Pequeno Príncipe"

Pedro de Alcântara, que é coordenador de Música do Centro Educacional Leonardo da Vinci, compôs uma música especialmente para a Manifestação Cultural que será protagonizada pelos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental da escola no início de julho. Intitulada Jardineiro das Estrelas e abordando o tema do evento, que é “O Pequeno Príncipe – Uma Aventura Pelos Planetas”, a canção foi gravada no Studio Da Vinci pelo aluno Bento Gomes Casado, com participação do compositor e dos professores de Musicalização Simone Boechat, Elke Beilke e Leonardo Passos. Está disponível nas principais plataformas digitais.

Panificação

Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz assina nesta quinta (23), uma parceria com a UVV e com o Sindipães, para formação e abertura da 2ª turma do Curso Superior Tecnólogo de Panificação. Com a parceria, a Buaiz Alimentos irá contribuir subsidiando parte da mensalidade de 30 alunos, em mais uma iniciativa que reforça o compromisso da empresa no fortalecimento, crescimento e desenvolvimento do setor de panificação e confeitaria do Espírito Santo.

HOMENAGEM

Tales Machado, presidente do Centrorochas, o deputado Luciano Machado e Cris Samorini, presidente da Findes
Tales Machado, presidente do Centrorochas, o deputado estadual Luciano Machado e Cris Samorini, presidente da Findes, após homenagem na Assembleia Legislativa do Estado como destaques capixabas, em sessão solene, nesta terça-feira (21) Crédito: Rodrigo Gavini

NOVA GRIFE

Patrícia Orlette e Isabella Castro
A farmacêutica Patricia Orlette e a jornalista Isabella Castro e a acabam de lançar a PI.MA, marca de roupas confortáveis com peças para serem usadas em casa ou na rua, de dia e de noite. As vendas são online pelo @pi.ma_oficial Crédito: Divulgação

Campeã

A empresária capixaba Etania Lira comemora a conquista do primeiro lugar no Prêmio Recall de Marcas de A Gazeta, na categoria Joalheria. É a sexta vez que a Jaklayne Joias Incomparáveis ocupa o destaque do segmento.

Tarde de autógrafos

Nesta quinta-feira (23), a partir das 17 horas, o Shopping Praia da Costa recebe três duplas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia: Oscar e Thiago, Bruno e Symon, Elize e Thamela, para uma tarde de autógrafos. Os atletas irão autografar 200 camisas que serão distribuídas gratuitamente aos interessados. A ação será realizada na Pracinha do Praia e quem passar por lá também poderá tirar fotos com os atletas.

Top décor

Roberta Drummond é presença confirmada no evento do Top Club Decor nesta quinta-feira (23), em almoço na Praia do Canto. O objetivo do encontro é fazer uma conexão com profissionais do meio décor. Em setembro, um dos prêmios do clube de pontos, vai ser a viagem ao Tivoli Ecoresort, na Praia do Forte.

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