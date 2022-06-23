Angelina Côrtes recebe convidados com bate-papo sobre arte em Vitória

Pedro de Alcântara, que é coordenador de Música do Centro Educacional Leonardo da Vinci, compôs uma música especialmente para a Manifestação Cultural que será protagonizada pelos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental da escola no início de julho. Intitulada Jardineiro das Estrelas e abordando o tema do evento, que é “O Pequeno Príncipe – Uma Aventura Pelos Planetas”, a canção foi gravada no Studio Da Vinci pelo aluno Bento Gomes Casado, com participação do compositor e dos professores de Musicalização Simone Boechat, Elke Beilke e Leonardo Passos. Está disponível nas principais plataformas digitais.