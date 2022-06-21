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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Bailão Voador ferve em clima de festa junina; veja fotos

Publicado em
21 jun 2022 às 02:15
Lorena Vago
Lorena Vago marcou presença no Bailão Voador Crédito: Cloves Louzada
O Baile Voador, tradicional festejo de carnaval da capital, decolou novamente, agora em junho, no ritmo de São João. O Bailão Voador recebeu o Bloco do Sargento Pimenta, no  Privilège Vitória, no sábado (18),  dia de aniversário de Paul McCartney. Foi o timing perfeito para o bloco, expert no repertório dos Beatles, tocar os hits da banda em ritmo de de xote e do forró. O anfitrião Bruno Lima recepcionou convidados, que se divertiram na barraca do beijo, no correio do amor eletrônico, na pescaria, no touro mecânico, numa bonita festa junina,  depois de dois anos de hiato. No palco, também animaram a festa o Mafuá, André Prando, Bárbara Greco, Maholic, Xá da Índia e Bravim. Confira quem passou por lá na galeria de fotos de Cloves Louzada.

Bailão Voador 2022

FAMÍLIA

Isabela, Flavia, Cesinha e Adriana Saade
Isabela, Flavia, Cesinha e Adriana Saade: feriadão em Campos do Jordão Crédito: Divulgação

ARRAIÁ NO CENTRO DA PRAIA

As voluntárias do Bazar de Artes e Artesanatos do Asilo dos Idosos de Vitória convidaM para o festival de comidas típicas juninas, nesta quarta-feira (22), das  9 às 18h, no Centro da Praia Shopping. Toda a renda com a venda das delícias será revertida para a instituição. 

ANIVERSÁRIO

Marcela Pagani, a aniversariante Juliana Costa e Sandra Fonseca
Marcela Pagani, a aniversariante Juliana Costa e Sandra Fonseca: noite de parabéns pra você! Crédito: Camilla Baptistin

Juntos na Bazzar

Angelina Cortês recebe nesta terça-feira (21) para comemorar 16 anos da Bazzar. A convidada da noite é a galerista Gorete Thorey, que vai falar sobre Arte Contemporânea para os convidados. 

Ação solidária

Carol Neves convida para a ação solidária dos #Babies Trin, nos dias 22 e 23, no seu  ateliê, na Praia do Canto. A ideia é vender todo o enxoval dos seus filhos gêmeos e reverter 100% da renda para o Secri. 

Big Beatles no Polentão

A agenda do próximo final de semana está movimentada para o Clube Big Beatles. A banda se apresentará durante o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, no Polentão, a ser realizado em Venda Nova do Imigrante neste final de semana. O show acontecerá no sábado (25).

Do Rio pro Festival de Cinema de Vitória

Claudia Cabral desembarca nesta terça-feira (21) na Ilha para acompanhar a programação do Festival de Cinema de Vitória, liderada por Lúcia Caus. Fica até domingo. 

Inverno em Guaçuí

Festival de Inverno de Guaçuí agitado no feriadão. Passaram  por lá, Bruno Lamas, Luciano Machado, Flavia Cysne, Kelly Andrade, Pedro Ivo de Sousa, Elisa Galante, Lucas e Giulian Rezende, Edu Henning, Marcos Luiz Jauhuar e José Antônio Neffa Junior.

Debate econômico

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES) participa nesta quarta (22) do Conecta Experience, em Vitória. O encontro reunirá lideranças e empresários para falar sobre como manter uma conexão efetiva no cenário econômico e como isso pode gerar valor. Para o presidente da instituição, Paulo Wanick, tratar sobre soluções tecnológicas na área econômica é fundamental. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/apexconecta.

Encontro empresarial

Nesta quarta-feira (22), acontece mais uma edição do Encontro Empresarial de Bares e Restaurantes, promovido pelo SindBares. O evento será realizado no Restaurante Rancho Beliskão, em Vitória.

Joias

Nesta terça-feira (21),  Raigna Vasconcelos estará presente no evento Elowfort, na Praia da Costa, Vila Velha, para prestigiar suas amigas Drika Ribeiro e Luana Casagrande e conhecer suas jóias. O evento contará com 20 mulheres confirmadas até o momento.

Vinhos D&G

A sommelier Tatiane Gomes convida para o workshop e degustação de vinhos Dolce&Gabbana, no dia 29 de junho, na Wine Esmalteria, em Itapoã, Vila Velha. 

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