Bailão Voador ferve em clima de festa junina; veja fotos

O Baile Voador, tradicional festejo de carnaval da capital, decolou novamente, agora em junho, no ritmo de São João. O Bailão Voador recebeu o Bloco do Sargento Pimenta, no Privilège Vitória, no sábado (18), dia de aniversário de Paul McCartney. Foi o timing perfeito para o bloco, expert no repertório dos Beatles, tocar os hits da banda em ritmo de de xote e do forró. O anfitrião Bruno Lima recepcionou convidados, que se divertiram na barraca do beijo, no correio do amor eletrônico, na pescaria, no touro mecânico, numa bonita festa junina, depois de dois anos de hiato. No palco, também animaram a festa o Mafuá, André Prando, Bárbara Greco, Maholic, Xá da Índia e Bravim. Confira quem passou por lá na galeria de fotos de Cloves Louzada.