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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Alexandre de Mendonça celebra aniversário com tema "Let's Dance" em Vitória

Publicado em
18 jun 2022 às 02:15
Patricia Tristão, Pedro, Alicia, Alexandre de Mendonça e Eduardo
Patricia Tristão, Pedro, Alicia, o aniversariante Alexandre de Mendonça e Eduardo: celebrando em família!  Crédito: Mônica Zorzanelli
Morando na Califórnia (EUA) com a sua Patrícia Tristão e os filhos Pedro, Eduardo e Alicia, Alexandre de Mendonça resolveu matar saudades dos amigos capixabas com uma festa de aniversário ao som dos hits do rock dos anos 80. Foi na quarta-feira (15), véspera de feriado, na residência do casal Eduarda Buaiz e Claudio Rezende, na Ilha do Frade, em Vitória,  com o tema "Let's Dance".  Ferveram a pista a DJ Larissa Tan Tan, a banda Sheep Parafina e o showman  Robert Fernandes, que colocou todo mundo para dançar. A organização ficou a cargo de Stella Miranda. O décor foi assinado pela Conceito Único. No menu, delícias mexicanas dos  Los Chicos, sushibar do Unagui e pizza gourmet by Glauco Sansoni. Já o bolo levou a assinatura de Júnior Vieira. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli. 

Aniversário de Alexandre de Mendonça

Leila Paixão, Dani Sarkis, Brunella Faustini e Eloá Miguel
Leila Paixão, Dani Sarkis, Brunella Faustini e Eloá Miguel: queridas de RR na festa de Alexandre de Mendonça Crédito: Mônica Zorzanelli

100 ANOS DE MODERNISMO

A Galeria da Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) convida para mais um evento do projeto “22 é dia de arte”, em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Neste mês, ocorrerá a exposição presencial: “100 anos de modernismo”, com o artista plástico Jorge Solé, Pintor, ilustrador, mosaicista, xilógrafo e artista plástico, reconhecido nacional e internacionalmente. A abertura será realizada na quarta (22), às 16h30. A exposição fica aberta até 17 de agosto.

COQUETEL

Fabio Calazans, Elian Ramile, Giulia Tavares e Laura Calazans
Fabio Calazans, Elian Ramile, Giulia Tavares e Laura Calazans: na inauguração do estúdio de imagem de Elian Ramile, na Enseada do Suá Crédito: Mônica Zorzanelli

Partiu, Bahia!

Na próxima quinta-feira (23), Claudia Júdice, Roberta Drummond, Rodrigo Souto, Rafaela Casati e outros empresários do meio da decoração, que compõem o clube de vantagens Top Club Decor, recebem arquitetos e designer de interiores em um almoço especial, no Eliah Restaurante, da Praia do Canto. A ideia do evento é trazer um pouquinho da Bahia para Vitória e aguçar nos profissionais a competição saudável pela viagem ao Tivolli Eco Resort, na Praia do Forte, e pelo prêmio de reconhecimento por estarem entre os Top 100 arquitetos e designers de interiores do Brasil. Letícia Finamore, Romulo Pegoretti, Cyane Zoboli, Zilda Helal, Daniela Andrade e Christian Vieira, são alguns dos convidados.

Mulheres de negócios

Catarina Riva, sócia-fundadora da Riva Vacina, compartilha parceria com a Rede Mulheres de Negócios, comandada pela executiva Elayne Borel, na campanha de vacina tetravalente de influenza.

Recolocação profissional

Buscar um novo espaço no mercado de trabalho nem sempre é simples, mas pode ser mais suave com uma orientação profissional. A especialista em gestão de carreira e liderança, Vânia Goulart, também CEO da Selecta, explica que é possível conseguir algo novo com uma dose de foco e disciplina. "Oriento pessoas que não estão trabalhando e buscam recolocação ou pessoas que querem fazer uma transição de cargo ou de empresa, na mesma área, para que definam com clareza os objetivos a serem conquistados. É importante traçar um plano. A partir daí, é preciso ter perseverança, se manter atualizado e buscar novos contatos. Dar um alô para contatos do passado também pode ser muito interessante e frutífero", aconselha.

Partiu, Sampa!

Marcelo Nobre embarca na próxima semana para São Paulo, onde vai se encontrar com dentistas de vários lugares do Brasil. Nobre, que é cirurgião dentista, especialista em implantes e estética, participa do Grupo Qualidade em Saúde, o maior grupo de dentistas da América Latina, que une tendência, estratégica e inovação na área da odontologia.

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