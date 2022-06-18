Alexandre de Mendonça celebra aniversário com tema "Let's Dance" em Vitória

Na próxima quinta-feira (23), Claudia Júdice, Roberta Drummond, Rodrigo Souto, Rafaela Casati e outros empresários do meio da decoração, que compõem o clube de vantagens Top Club Decor, recebem arquitetos e designer de interiores em um almoço especial, no Eliah Restaurante, da Praia do Canto. A ideia do evento é trazer um pouquinho da Bahia para Vitória e aguçar nos profissionais a competição saudável pela viagem ao Tivolli Eco Resort, na Praia do Forte, e pelo prêmio de reconhecimento por estarem entre os Top 100 arquitetos e designers de interiores do Brasil. Letícia Finamore, Romulo Pegoretti, Cyane Zoboli, Zilda Helal, Daniela Andrade e Christian Vieira, são alguns dos convidados.