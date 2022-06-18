Alexandre de Mendonça celebra aniversário com tema "Let's Dance" em Vitória

Buscar um novo espaço no mercado de trabalho nem sempre é simples, mas pode ser mais suave com uma orientação profissional. A especialista em gestão de carreira e liderança, Vânia Goulart, também CEO da Selecta, explica que é possível conseguir algo novo com uma dose de foco e disciplina. "Oriento pessoas que não estão trabalhando e buscam recolocação ou pessoas que querem fazer uma transição de cargo ou de empresa, na mesma área, para que definam com clareza os objetivos a serem conquistados. É importante traçar um plano. A partir daí, é preciso ter perseverança, se manter atualizado e buscar novos contatos. Dar um alô para contatos do passado também pode ser muito interessante e frutífero", aconselha.