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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sophia Peterli ganha festa surpresa de 15 anos  em Vitória

Publicado em
15 jun 2022 às 02:15
Aniversário de 15 anos de Sophia Peterli
Aniversário de 15 anos de Sophia Peterli Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva Sophia!

Sophia Peterli ganhou festa surpresa para celebrar seus 15 anos, na sexta-feira (10), na área vip do Restaurante Balthazar, em Vitória. Os anfitriões foram os pais Wesla e Paulo Cesar Teixeira e a irmã Eliza. A aniversariante recebeu ainda o carinho das amigas de escola. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

TECNOGRO

Márcio Chagas, Mário Broetto, Luiz Claudio Allemand e José Geraldo Pinto Júnior
Márcio Chagas, Mário Broetto, Luiz Claudio Allemand e José Geraldo Pinto Júnior: prestigiando o Tecnoagro, organizado pela Rede Gazeta,  em Linhares Crédito: Divulgação

RETRATOS QUILOMBOLAS

Uma das manifestações culturais mais tradicionais do Norte do Espírito Santo chega a Vitória neste sábado (18).  A exposição fotográfica “Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares” vem para propor uma reflexão sobre o caráter essencial que essas comunidades desempenham na preservação ambiental. Afinal, os quilombolas são um exemplo de como viver em uma sociedade sustentável em plena harmonia com a natureza local. A exposição foi feita pelos fotógrafos Flavio Veloso e Victor Trivero, em parceria com as comunidades quilombolas de Linharinho e Santana, que ficam no município de Conceição da Barra. A mostra começa neste sábado na Casa Porto das Artes Plásticas. A visitação é gratuita e ficará até o próximo dia 27 de junho.

EM LAS VEGAS

Dorion Soares, Douglas Neves, Benjamin Guttery e Richard Fiszman durante a Couture, feira de joias e alta joalheria que acontece em Las Vegas, Estados Unidos.
Dorion Soares, Douglas Neves, Benjamin Guttery e Richard Fiszman: na Couture, feira de joias e alta joalheria, em Las Vegas (EUA) Crédito: Divulgação

Estúdio de Imagem

 Elian Ramile  inaugura, nesta quarta-feira (15),  na Enseada do Suá, seu Estúdio Criativo de Imagem, que permite atendimentos pessoais e profissionais para desenvolver soluções criativas com gestão de identidade. 

Modernização das Práticas Cartoriais

Aristóteles Passos Costa Neto, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) participa do painel “Modernização das Práticas Cartoriais” que abrirá o 94º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), na próxima segunda-feira (20/6), às 17h. Os participantes vão discutir e apresentar as mudanças trazidas pela Medida Provisória 1.085, a MP dos Cartórios, que foi aprovada no Congresso Nacional e segue para sanção presidencial. O evento mais importante do setor acontecerá durante quatro dias (20 a 23 de junho), de forma totalmente gratuita e virtual.

De Emar para Rita

Rita Camata escolheu as joias de Emar Batalha para prestigiar o casamento de Manu Caiado e Bruno Tourinho, na Ilha do Boi.

Design da Provence

A designer Carla Buaiz acaba de criar uma nova linha de joias, chamada “Provence”. Com design exclusivo e assimétrico, muito ouro amarelo 18k, pérolas e ônix, já está nas vitrines do seu ateliê, na Praia do Canto.

Corpus Christi

Neste feriado, Karina Mazzini e Rubia Galvão seguem para Castelo para prestigiar os tradicionais tapetes de Corpus Christi. Na sexta, as duas estarão em Pedra Azul para passar o final de semana no frio das montanhas.

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