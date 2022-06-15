Sophia Peterli ganha festa surpresa de 15 anos  em Vitória

Sophia Peterli ganhou festa surpresa para celebrar seus 15 anos, na sexta-feira (10), na área vip do Restaurante Balthazar, em Vitória. Os anfitriões foram os pais Wesla e Paulo Cesar Teixeira e a irmã Eliza. A aniversariante recebeu ainda o carinho das amigas de escola. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Uma das manifestações culturais mais tradicionais do Norte do Espírito Santo chega a Vitória neste sábado (18). A exposição fotográfica “Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares” vem para propor uma reflexão sobre o caráter essencial que essas comunidades desempenham na preservação ambiental. Afinal, os quilombolas são um exemplo de como viver em uma sociedade sustentável em plena harmonia com a natureza local. A exposição foi feita pelos fotógrafos Flavio Veloso e Victor Trivero, em parceria com as comunidades quilombolas de Linharinho e Santana, que ficam no município de Conceição da Barra. A mostra começa neste sábado na Casa Porto das Artes Plásticas. A visitação é gratuita e ficará até o próximo dia 27 de junho.