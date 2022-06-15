Sophia Peterli ganha festa surpresa de 15 anos  em Vitória

Aristóteles Passos Costa Neto, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) participa do painel “Modernização das Práticas Cartoriais” que abrirá o 94º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), na próxima segunda-feira (20/6), às 17h. Os participantes vão discutir e apresentar as mudanças trazidas pela Medida Provisória 1.085, a MP dos Cartórios, que foi aprovada no Congresso Nacional e segue para sanção presidencial. O evento mais importante do setor acontecerá durante quatro dias (20 a 23 de junho), de forma totalmente gratuita e virtual.