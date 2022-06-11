Pub famoso do ES reabre as portas com show de ex-Barão Vermelho

Ferveu a reabertura do Pub 426, point queridinho dos amantes, nesta quinta-feira (09), na Praia do Canto, em Vitória. Com show do ex-Barão Vermelho, Rodrigo Santos, a casa greabriu com novo sistema de som e iluminação, novos bares interno e externo, 20 torneiras de chopes artesanais e uma nova carta de drinques. Mas o que chamou a atenção de quem passa pela Rua João da Cruz é o Fusca, que faz parte da decoração da nova fachada. A programação de reabertura segue até domingo (12), com o rock na calçada. Confira quem prestigiou a reabertura na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

O mês de maio e o início de junho foram marcados por inaugurações esperadas e inéditas no aeroporto de Vitória. A lanchonete Subway, conhecida em todo mundo e, com mais de 39 mil unidades espalhadas por diversos países, aterrissou no aeroporto capixaba e compõe o mix de lojas da área pública do terminal. Outras marcas aguardadas que estrearam no aeroporto são a lanchonete e restaurante Agavegan, 100% capixaba, que traz opções de pratos, sanduíches, e até doces totalmente veganos, e a Koisas de Minas Delicatessen, com produtos nacionais, importados e artesanais. Com o compromisso de ampliar a oferta para o público e os passageiros do Vitória Airport, a Zurich Airport Brasil trabalha desde que assumiu a administração do aeroporto, para inserção de novas e boas opções de lojas e alimentação, visando tornar a experiência dos visitantes cada dia mais agradável. Desde o início da concessão, foram 15 inaugurações, incluindo marcas famosas que em breve abrirão as portas, como Heineken Living e Forneria Outro Preto, o que fez a taxa de ocupação crescer 51%, passando de 34% para 85%.