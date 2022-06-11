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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Pub famoso do ES reabre as portas com show de ex-Barão Vermelho

Publicado em
11 jun 2022 às 02:15
Saulo Simonassi e Rodrigo Santos
Saulo Simonassi e Rodrigo Santos: na reabertura do Pub 426 Crédito: Mônica Zorzanelli

Rock in Vix

Ferveu a reabertura do Pub 426, point queridinho dos amantes, nesta quinta-feira (09), na Praia do Canto, em Vitória. Com show do ex-Barão Vermelho, Rodrigo Santos, a casa greabriu com  novo sistema de som e iluminação, novos bares interno e externo, 20 torneiras de chopes artesanais e uma nova carta de drinques. Mas o que chamou a atenção de quem passa pela Rua João da Cruz é o Fusca, que faz parte da decoração da nova fachada. A programação de reabertura segue até domingo (12), com o rock na calçada. Confira quem prestigiou a reabertura na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

AEROPORTO DE VIX VOA ALTO

O mês de maio e o início de junho foram marcados por inaugurações esperadas e inéditas no aeroporto de Vitória. A lanchonete Subway, conhecida em todo mundo e, com mais de 39 mil unidades espalhadas por diversos países, aterrissou no aeroporto capixaba e compõe o mix de lojas da área pública do terminal. Outras marcas aguardadas que estrearam no aeroporto são a lanchonete e restaurante Agavegan, 100% capixaba, que traz opções de pratos, sanduíches, e até doces totalmente veganos, e a Koisas de Minas Delicatessen, com produtos nacionais, importados e artesanais. Com o compromisso de ampliar a oferta para o público e os passageiros do Vitória Airport, a Zurich Airport Brasil trabalha desde que assumiu a administração do aeroporto, para inserção de novas e boas opções de lojas e alimentação, visando tornar a experiência dos visitantes cada dia mais agradável. Desde o início da concessão, foram 15 inaugurações, incluindo marcas famosas que em breve abrirão as portas, como Heineken Living e Forneria Outro Preto, o que fez a taxa de ocupação crescer 51%, passando de 34% para 85%.

CONEXÃO ES-EUA

INAUGURAÇÃO

Patrícia Teixeira com a filha Clarice Teixeira.
Patrícia Teixeira com a filha Clarice Teixeira: inauguração de loja conceito na Praia do Canto Crédito: Thuanny Louzada

Homenagem

O empresário do setor imobiliário Lamberto Palombini lançará um novo empreendimento na próxima semana no bairro Jardim Camburi, em Vitória. E o novo condomínio traz uma homenagem com sabor especial: o prédio terá o nome da sua primeira neta, Alice Palombini, que nasceu há quatro meses nos Estados Unidos, filha de sua primogênita, Anna Beatriz Palombini. O novo investimento é a 18ª construção, apenas nessa região, e marca a chegada da nova geração da família, além dos 33 anos que a construtora comemora este ano.

Aniversário

Carolina Euzébio e Fabíola Boaventura comemoram nova idade na Pink Elephant, neste sábado (11), durante a festa “Cats and Cats”, em que a Mulher Gato vai trabalhar de cupido e haverá apresentação do grupo 3030, formado pelos rappers Rod, LK e Bruno Chelles.

Mulheres de Valor

Michele Pin, Sthephany Pim, Josi Cesino, Leticia Gama e Elida Torezani são as embaixadoras do Prêmio Mulheres de Valor, idealizado por Aline Salvatto e Nerinho Teixeira, que acontece no dia 30 de junho, no cerimonial Oasis, em Vitória. Elas foram escolhidas por representarem força e inspiração, terem histórias de superação e por serem exemplos para outras mulheres

Massagem a dois

Para o mês dos namorados, Juliany Pelissari preparou um combo poderoso de massagens terapêuticas para casal no seu Buddha Spa, que inclui Shiatsu facial, reflexologia e relaxante corporal, que juntas proporcionam inúmeros benefícios, além de diminuir o estresse físico, alívio das dores e tensões musculares, restaurando todo o equilíbrio e trazendo leveza para o dia a dia.

Arraiá

E vai rolar a festa! A hairstylist Ana Paula Leite vai começar os preparativos a partir de terça (21), para o tradicional Arraiá do Be Spa Urbano, na Praia do Canto, que será a partir das 10 horas, até sábado dia (25).

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