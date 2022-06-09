Boutique de carne do ES celebra aniversário com novos menu e decoração

Foi super badalado o aniversário de seis anos da boutique de carnes Meatpack, nesta terça-feira (06), na Praia do Canto, em Vitória. Os anfitriões Edmilson e Eileen Varejão aproveitaram o encontro para lançar o novo cardápio e a primeira carta de drinques da casa. O cardápio, desenvolvido pelo próprio Edmilson, que desde o início é o responsável pelas criações da casa, inclui cortes clássicos e espeiais como o Wagyu, do Japão. Já o barman João Argolo criou a nova carta de drinques com opções clássicas como a brasileiríssima caipirinha e cinco drinques autorais. O espaço ganhou ainda uma novo projeto assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo. A calçada ganhou iluminação com postes retrô, além de toldo e estofados novos em xadrez com cores que remetem ao estilo country. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Léo Gurgel.