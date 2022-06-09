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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Boutique de carne do ES celebra aniversário com novos menu e decoração

Publicado em
09 jun 2022 às 02:15
Erika, Edimilson, Edmilsinho, Eileen Varejão, Thiago Magalhães e Emily Varejão
Erika, Edimilson, Edmilsinho, Eileen Varejão, Thiago Magalhães e Emily Varejão: família reunida em noite de festa Crédito: Léo Gurgel

Carnes&drinques

Foi super badalado o aniversário de seis anos da boutique de carnes Meatpack, nesta terça-feira (06), na Praia do Canto, em Vitória. Os anfitriões Edmilson e Eileen Varejão aproveitaram o encontro para lançar o novo cardápio e a primeira carta de drinques da casa. O cardápio, desenvolvido pelo próprio Edmilson, que desde o início é o responsável pelas criações da casa, inclui cortes clássicos e espeiais como o Wagyu, do Japão. Já o barman João Argolo criou a nova carta de drinques com opções clássicas como a brasileiríssima caipirinha e cinco drinques autorais. O espaço ganhou ainda uma novo projeto assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo. A calçada ganhou iluminação com postes retrô, além de toldo e estofados novos em xadrez com cores que remetem ao estilo country. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Léo Gurgel.

PUB 426 REABRE AS PORTAS

Hot spot dos amantes do rock, o Pub 426 reabre as portas nesta quinta-feira (09) com espaço ampliado, na Praia do Canto, em Vitória.  A casa ganhou novo sistema de som e iluminação, novos bares interno e externo, 20 torneiras de chopes artesanais e uma nova carta de drinques. Quem vai agitar a noite de reestreia é o ex-Barão Vermelho, Rodrigo Santos. A programação de reabertura segue até domingo (12), com o rock na calçada. 

QUERIDAS DE RR

Marilia Celin, Rita Garajau e Zildinha Hilal
Marilia Celin, Rita Garajau e Zildinha Hilal: em encontro de arquitetos e decoradores, em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

Dia dos Namorados 1

Eulalia e Decio Chieppe vão receber a Confraria das Onças, neste domingo (12), na Ilha do Frade, para comemorar o Dia dos Namorados com os casais Betty Feliz e Danilo Martins, Mariana Perini e Eduardo Caliman, Marina Monteiro e Rodolfo Feliz, Nazaré e Walter Neves, Ana Cláudia Cardozo e Rogério Baracho, Renata Rasseli e André Hees. O almoço será assinado pela chef Arlete Nunes.

Dia dos Namorados 2

Karina Mazzini e Rúbia Galvão vão celebrar o Dia dos Namorados, em jantar, no restaurante Quinta dos Manacás, em Pedra Azul. 

Dia dos Namorados 3

Sueli Muroni preparou um menu exclusivo para o Dia dos Namorados em seu Ninho da Roxinha. O evento especial ocorre na noite do sábado, 11, com ceia completa e open bar. O som fica por conta do músico Diego Lyra.

Vernissage

 A abertura da exposição "A ousadia das linhas, a astúcia das sombras", dos artistas artistas Fernando Augusto e Sandro Novaes, que seria nesta quinta-feira (09), na Galeria Matias Brotas, foi adiada para o dia 23.

"A melhor carne da sua vida"

Victor Matias coleciona elogios para sua Low & Slow, que prepara Costela Prime,  Ancho Suíno,  Cupim e Panceta, tudo sob encomenda. A costela faz tanto sucesso que o Meatpack acaba de incluir no seu recém-lançado cardápio. 

Joias do amor

Milla Borel  lança coleção especial para o Dia dos Namorados. A coleção exalta símbolos do amor em ouro branco ou amarelo e pedras preciosas como diamantes, esmeraldas, ametistas, rubis, topázios e turmalina Paraíba.

TecnoAgro 2002

Apolo Rizk Filho leva seu grupo Contauto para a TecnoAgro 2022, que acontece nesta quinta-feira (09) e sexta-feira (10),  em Linhares. O grupo é parceiro do evento, organizado pela Rede Gazeta, que terá palestras, festivais de cerveja e cachaça, apresentações musicais e feiras de produtose produtores. A Contauto está participando com a exposição dos caminhões Foton, consultor de consórcio e e peças do Autocenter.

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