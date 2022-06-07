Giuliano de Castro comemora aniversário com a família na Ilha do Boi

É fácil perceber que as rápidas transformações em nosso mundo geram impactos nas pessoas e, consequentemente, no dia a dia das empresas e nos negócios. Para aplicar tantas mudanças na rotina de trabalho e encarar constantes readaptações, líderes devem estar atentos a novas ferramentas e práticas de gestão, afirma a especialista em gestão de carreira e liderança, Vânia Goulart, também CEO da Selecta. "Hoje vemos uma nova realidade no mundo corporativo. Profissionais buscam novos modelos de trabalho, querem segurança psicológica, empatia e propósito no que fazem. Líderes precisam aprender a lidar com as próprias emoções e a ouvir melhor as equipes, pois só assim se tornarão melhores e mais influentes. Devem engajar profissionais plurais, agir como facilitadores no processo de desenvolvimento dessas pessoas e ter mais flexibilidade", comenta.