Giuliano de Castro comemora aniversário com a família na Ilha do Boi

A cada data comemorativa, o comércio vem se recuperando dos prejuízos causados pela pandemia. Para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, não será diferente. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil aponta que 57% dos brasileiros pretendem presentear a pessoa amada. A expectativa é de que sejam injetados cerca de R$ 18,06 bilhões na economia. Em média, o consumidor deve desembolsar R$ 196 com os presentes, sendo que os itens mais procurados serão roupas (37%), perfumes, cosméticos e maquiagem (34%), calçados (23%), um jantar (19%) e bombons e chocolates (19%). “O cenário atual é bem mais favorável do que o apresentado no mesmo período de 2021. Estamos retomando o crescimento da economia, mesmo que de forma lenta”, afirmou o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcântara.