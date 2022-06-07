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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Giuliano de Castro comemora aniversário com a família na Ilha do Boi

Publicado em
07 jun 2022 às 02:15
Julianna e Giuliano Castro
Julianna Santos Castro e o aniversariante  Giuliano de  Castro: em tarde de parabéns pra você! Crédito: Cloves Louzada

Viva Giuliano! 

O empresário Giuliano de Castro comemorou seu aniversário de 46 anos, neste sábado (04), com um churrasco, na Ilha do Boi. Ao lado de sua Julianna e dos filhos Giuliano e Anamaria, o aniversariante recebeu a família e amigos. Por lá, os seus pais Anamaria e Sergio Rogério de Castro, Léo e Patrícia Castro, Serginho e Camila Castro, Moira e Miguel Dórea. Confira a galeria de fotos de Cloves Louzada.

AMOR PARA TURBINAR AS VENDAS

A cada data comemorativa, o comércio vem se recuperando dos prejuízos causados pela pandemia. Para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, não será diferente. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil aponta que 57% dos brasileiros pretendem presentear a pessoa amada. A expectativa é de que sejam injetados cerca de R$ 18,06 bilhões na economia. Em média, o consumidor deve desembolsar R$ 196 com os presentes, sendo que os itens mais procurados serão roupas (37%), perfumes, cosméticos e maquiagem (34%), calçados (23%), um jantar (19%) e bombons e chocolates (19%). “O cenário atual é bem mais favorável do que o apresentado no mesmo período de 2021. Estamos retomando o crescimento da economia, mesmo que de forma lenta”, afirmou o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcântara.

ANIVERSÁRIO

Vanessa Endringer e Juarez Rezena Jr: celebrando os 3 anos de Maria Clara!
Vanessa Endringer e Juarez Rezena Jr: celebrando os 3 anos de Maria Clara! Crédito: Camilla Baptistin

PARABÉNS PRA VOCÊ!

A tabeliã Marla Camilo
A tabeliã Marla Camilo comemorou aniversário em tarde "only for girls" neste domingo (05) Crédito: Mônica Zorzanelli

O amor está no ar!

Isadora Saadi convida para a exposição dos acessórios LUMI,  adornos da Casa Palina e looks da La Bassetti, até o dia 10 de junho, na maison de Claudia Scarton. Todas prepararam sugestões para presentear no Dia dos Namorados. 

Coração Infinito

O novo lançamento de Andrea de Pinho vem com design a quatro mãos. A coleção Coração Infinito é inspirada em um desenho que Anginha Buaiz tem como seu desenho de meditação. Um coração que liga ao outro e segue infinitamente.

De Vix para o Recife

O empresário Wander Miranda está em viagem de negócios no Recife. Na agenda, a apresentação de Programa de Aceleração (PDA) - modelo de otimização exclusivo desenvolvido pelo hub de inovação Enjoy. “É uma fábrica grande, tem 22 distribuidores pelo Brasil. Vou aproveitar também para fazer um benchmarking dos coworkings de Pernambuco”, contou.

Na plateia de Marisa Monte

Integrantes da Confraria das Onças, Maria Izabel Braga, Eulália Chieppe e Andréia Lopes já garantiram seus ingressos para o show de Marisa Monte, em agosto, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. 

Nova operação na Praia do Canto

Com projeto de expansão a todo vapor, a Meu Chope.com - startup capixaba do mercado cervejeiro capixaba – irá abrir nova operação, desta vez na Praia do Canto, ao lado do Posto Iate. As obras estão a todo vapor e devem ser concluídas ainda neste mês. Para Augusto Sato, o local vai voltar a ser perfeito para apreciar e saborear os melhores chopes capixabas. 

Liderança responsável

É fácil perceber que as rápidas transformações em nosso mundo geram impactos nas pessoas e, consequentemente, no dia a dia das empresas e nos negócios. Para aplicar tantas mudanças na rotina de trabalho e encarar constantes readaptações, líderes devem estar atentos a novas ferramentas e práticas de gestão, afirma a especialista em gestão de carreira e liderança, Vânia Goulart, também CEO da Selecta. "Hoje vemos uma nova realidade no mundo corporativo. Profissionais buscam novos modelos de trabalho, querem segurança psicológica, empatia e propósito no que fazem. Líderes precisam aprender a lidar com as próprias emoções e a ouvir melhor as equipes, pois só assim se tornarão melhores e mais influentes. Devem engajar profissionais plurais, agir como facilitadores no processo de desenvolvimento dessas pessoas e ter mais flexibilidade", comenta.

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino

Chico Garritano, um dos maiores nomes na arbitragem brasileira de bodyboarding, é presença confirmada no Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, o AcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, que vai acontecer entre os dias 20 e 26 de junho, em Jacaraípe, na Serra. O evento, que terá U$30 mil em premiação, vai contar com a participação de mais de 150 atletas de diversos países. Neymara Carvalho e a filha, Luna Hardman, serão algumas das representantes capixabas na competição.

Capixaba em congresso mundial

A oncologista capixaba Caroline Secatto está em Chicago, nos Estados Unidos, para acompanhar a ASCO – o maior evento sobre oncologia clínica do mundo. Realizado entre 3 e 7 de junho, o Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica apresenta anualmente estudos que transformam a prática clínica no combate ao câncer e o tratamento de diferentes tipos de tumores.

INAUGURAÇÃO

Bárbara Pires, tatuadora e body piercer, entre a mãe Leide Pires e Bruninho Andrade, locutor da Rádio Litoral, e sua Letícia Santos, na inauguração do novo estúdio de Bárbara, em Vitória.
Bárbara Pires, tatuadora e body piercer, entre a mãe Leide Pires e Bruninho Andrade, locutor da Rádio Litoral, e sua Letícia Santos, na inauguração do novo estúdio de Bárbara, em Vitória Crédito: Damon Almeida

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