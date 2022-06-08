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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Simone Rizk comemora 70 anos com batismo de canoa havaiana em Vitória

Publicado em
08 jun 2022 às 02:15
Simone Rizk
Simone Rizk celebrou seus 70 anos com o batismo de sua canoa havaiana Crédito: Mônica Zorzanelli

Aloha, Simone Rizk!

Com o crescimento da canoagem havaiana em todo Brasil,  muitos donos estão realizando o Batismo da Canoa, ritual famoso nas culturas polinésias.  Adepta do esporte, a querida de RR Simone Rizk resolveu celebrar seus 70 anos com o batismo da sua canoa, neste sábado (04), na Praia da Guarderia, em Vitória. A cerimônia foi conduzida por Cauê Serra, de São Paulo, que depois de morar na Polinésia, trouxe o ritual para o Brasil. A festa contou com decoração de Bruna Medeiros, produção de Luciana Almeida, bufê de Edna Jabour e bolo de Michelix. O batismo reuniu os filhos José Carlos, Felipe e Stephanie, além de amigos. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

AGRO DO ES NA ESCOLA

Mário Broetto, diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, será um dos palestrantes desta quinta-feira (09), do Tecnoagro, o maior evento de tecnologia, inovação e capacitação do agronegócio do Espírito Santo, que acontece em Linhares. O diretor pretende abordar a relevância da agropecuária local para as escolas capixabas, visto que, no Da Vinci, a compra da maior parte dos itens alimentícios é feita no próprio Estado. É o caso do café comprado de Iúna, do iogurte de Santa Teresa, do trigo e dos pães sem glúten de Vila Velha, dos peixes de Piúma, da carne bovina de Linhares, das massas de Guarapari, da água mineral de Marechal Floriano, do mel de Nova Venécia, dos pães e suco de laranja de Vitória, das polpas de frutas de Guarapari, e do biscoito e gelo da Serra. Além disso, Mário falará sobre o Projeto Alimentar, que faz parte da proposta pedagógica da escola há mais de 30 anos, mostrando que comer vai além das necessidades fisiológicas, mas também é divertido, afetivo, cultural e social.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Marly Farah
Marly Farah comemorou 40 anos com festa only for girls, no seu Soeta Restaurante, Praia do Canto Crédito: Elani Passos

15 ANOS

Grávidos!

Queridos de RR, Marcelo Lages e Priscila Lages estão esperando o primeiro bebê. Parabéns, casal!

Inovação em gestão financeira

O Ibef Academy, ciclo de autocapacitação nos assuntos de interesse econômico, promove no dia 14 deste mês o workshop de finanças corporativas "Inovação em Gestão Financeira". O evento será a partir das 19 horas, na Fucape Business School, em Vitória. O encontro contará com as palestras de Cristina Oliveira, gerente geral de finanças da ArcelorMittal, e Filippe Zampiroli Lovatti, CFO do Grupo Coutinho, cuja liderança será dos associados trainees Dinely Belshoff, Luiz França e Matheus Bracher. O tema que será tratado tem relação direta com as tendências do mercado e, assim, os participantes terão a oportunidade de ver na prática como os executivos convidados estão conduzindo esse processo em suas companhias. Para saber mais sobre o Ibef Academy ou sobre o processo seletivo, siga o perfil oficial no instagram @ibefacademy e no linkedin.

Estreia na CasaCor ES

‘Capixaba de coração’, a designer de interiores e arquiteta Alessandra Cohen inicia na CasaCor ES, assinando o Restaurante. A paraense que escolheu Vitória para morar com seu marido e os três filhos está terminando seu MBA em arquitetura de luxo, conta com projetos no Espírito Santo, Bahia, Goiás e na França.

Rol da ANS: taxativo ou exemplificativo?

Nesta quarta-feira (08), será retomado pelo STJ o julgamento que discute se o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter taxativo ou exemplificativo. A advogada especialista em direito da saúde, Fernanda Ronchi, explica que a princípio o rol exemplificado pode parecer melhor por oferecer cobertura ilimitada de tratamentos médicos aos beneficiários dos planos de saúde, mas na prática, isso significa aumento da judicialização no setor de saúde, já que seria atribuído à justiça a decisão de determinar a inclusão de cobertura não prevista em contrato ou no rol de cobertura mínima. “O caráter taxativo do rol traz segurança jurídica aos consumidores e mantém a competitividade das operadoras dos planos de saúde, não impedindo que o consumidor acione a Justiça quando assim julgar necessário”, considera.

Câncer de mama

Juliana Alvarenga, oncologista clínica, participa, no dia 11, do 3º Encontro Interdisciplinar em Oncologia, promovido pelo Grupo Oncoclínicas. “Uma visão de excelência no câncer de mama” é o tema do encontro deste ano, abordando o cuidado integral do paciente.

Heavy metal

Nome consagrado do heavy metal mundial em Vitória A Black Label Society, liderada pela entidade sagrada das guitarras Zakk Wylde, promoverá o seu décimo primeiro álbum, "Doom Crew Inc.", em oito cidades brasileiras em outubro de 2022. E Vitória não ficou de fora! A banda desembarca no Espaço Patrick Ribeiro no dia 16. Os ingressos estarão à venda a partir do meio-dia do dia 7 de junho.

Congresso

Nesta quinta-feira (09), a farmacêutica Raigna Vasconcelos estará presente no Congresso AMWC - Aesthetic Medicine World Congress - no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, participando de feiras estéticas e apresentações das principais tendências e lançamentos do mercado.

Bazar solidário

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) realiza mais uma edição do Bazar Solidário. Em parceria com o Centro da Praia Shopping, o evento será realizado nesta quarta e quinta-feira (8 e 9 de junho). O Bazar terá venda de produtos artesanais confeccionados na própria Acacci e produtos institucionais. No segundo dia comidas típicas de festa junina também serão vendidas como parte da ação. Os produtos artesanais são feitos por acompanhantes de pacientes, por meio do programa Convivendo com Arte, bem como pelas voluntárias Abelhinhas da Acacci, um grupo de senhoras que realizam trabalhos manuais cujas vendas são destinadas à Acacci.

Jornada em Vix

Celso Papaleo e Sérgio Boschetti estarão presentes na 54ª Jornada de Anestesiologia do Sudeste Brasileiro (JASB), que começa nesta quinta (09) e vai até sábado (11), no Centro de Convenções de Vitória. Serão mais de 300 especialistas circulando pelo Estado, com um debate técnico e importante para a sociedade.

Empreendedorismo jurídico

Nesta quarta-feira (08), a advogada Erica Neves ministra a palestra Empreendedorismo Jurídico, no Centro Universitário UniSales, em Vitória. Ao lado dela, estará o advogado Eduardo Sarlo. Eles falarão aos estudantes do curso de Direito da universidade. “Durante três anos da minha vida eu estudei naquela escola, então, voltar lá como palestrante é uma honra e um privilégio para mim. Espero contribuir, pelo menos um pouco, para a formação dos estuadantes”, afirma Erica.

QUERIDAS DE RR

Roberta Drummond e Sheila Basílio
Roberta Drummond e Sheila Basílio: em evento de decoração em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

SAMBA E LOGÍSTICA

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