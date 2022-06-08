Simone Rizk comemora 70 anos com batismo de canoa havaiana em Vitória

Com o crescimento da canoagem havaiana em todo Brasil, muitos donos estão realizando o Batismo da Canoa, ritual famoso nas culturas polinésias. Adepta do esporte, a querida de RR Simone Rizk resolveu celebrar seus 70 anos com o batismo da sua canoa, neste sábado (04), na Praia da Guarderia, em Vitória. A cerimônia foi conduzida por Cauê Serra, de São Paulo, que depois de morar na Polinésia, trouxe o ritual para o Brasil. A festa contou com decoração de Bruna Medeiros, produção de Luciana Almeida, bufê de Edna Jabour e bolo de Michelix. O batismo reuniu os filhos José Carlos, Felipe e Stephanie, além de amigos. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Mário Broetto, diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, será um dos palestrantes desta quinta-feira (09), do Tecnoagro, o maior evento de tecnologia, inovação e capacitação do agronegócio do Espírito Santo, que acontece em Linhares. O diretor pretende abordar a relevância da agropecuária local para as escolas capixabas, visto que, no Da Vinci, a compra da maior parte dos itens alimentícios é feita no próprio Estado. É o caso do café comprado de Iúna, do iogurte de Santa Teresa, do trigo e dos pães sem glúten de Vila Velha, dos peixes de Piúma, da carne bovina de Linhares, das massas de Guarapari, da água mineral de Marechal Floriano, do mel de Nova Venécia, dos pães e suco de laranja de Vitória, das polpas de frutas de Guarapari, e do biscoito e gelo da Serra. Além disso, Mário falará sobre o Projeto Alimentar, que faz parte da proposta pedagógica da escola há mais de 30 anos, mostrando que comer vai além das necessidades fisiológicas, mas também é divertido, afetivo, cultural e social.