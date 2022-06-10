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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Empresa apresenta novidades de gestão de viagens em jantar em Vitória

Publicado em
10 jun 2022 às 02:15
Marcelo Linhares, Sérvulo Clermont e Elvimar Martins
Marcelo Linhares, Sérvulo Clermont e Elvimar Martins: anfitriões do jantar da Onlfly Crédito: André Hees

Bem-vindos!

A Onfly, startup mineira especializada em gestão de viagens corporativas que acaba de chegar ao Espírito Santo, reuniu cerca de 40 clientes e parceiros de grandes empresas do Estado, na noite de terça-feira (07), em jantar no restaurante Wine Garden, na Praia do Canto.  Os convidados foram recebidos por Marcelo Linhares, co-founder e CEO da Onfly, Elvimar Martins, o diretor financeiro, e Sérvulo Clermont, o business partner no ES. “Moro há muitos anos em Minas Gerais, mas sou capixaba, nasci aqui e acredito muito no potencial do Estado. Estamos muito animados com esta parceria”, afirma Marcelo Linhares.  A Onfly possui tecnologia própria, capaz de reduzir em até 30% os gastos com viagens corporativas. Ela já foi premiada na “100 Open Startups”, uma plataforma patrocinada por empresas globais que avalia e classifica startups de todo o mundo, e ficou em primeiro lugar no ranking de Travel Tech do país. A empresa possui uma rede de mais de 20 mil hotéis no Brasil e no exterior. “A Onfly entrega muito além do que as agências tradicionais oferecem para o segmento business. É uma ferramenta completa, sem perder o lado humano na relação com o cliente. Foi criada pensando nas dores desse mercado, e isso faz toda diferença para que eu acreditasse na parceria, conhecendo o potencial do mercado capixaba”, observa Sérvulo Clermont. Entre os convidados do jantar de terça, estavam Pablo Vieira, head de marketing da Inflor, que fez uma palestra sobre inovação; Luiz Toniato, diretor técnico do Sebrae-ES; Luciano Raizer, vice-presidente da Action (Associação Capixaba de Tecnologia); Valcemiro Nossa, presidente da Fucape; André Pinho, gerente executivo da Perfil Alumínio do Brasil; Cícero Moro, diretor do Grupo Motociclo; Ulisses Lascala, head de desenvolvimento da Quantum, e Fabiano Có, gerente de suprimentos da Tevisa – Termelétrica de Viana S/A.

ANIVERSÁRIO

Wilson e Andrea Richa celebraram os 7 anos da filha Daniela, no Happy Day, em Vitória
Wilson e Andrea Richa e os filhos Lucas e Rafael: celebrando os 7 anos da caçula Daniela, no Happy Day, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Capixaba no  Endurance Brasil 2022

Hugo Cibien corre na próxima etapa do campeonato Império Endurance Brasil 2022, que acontece no autódromo de Santa Cruz, no dia 18 de junho. O piloto volta ao seu carro original: o Sigma P1 G4, com motor V8 de 700 cavalos. “Voltamos ao Sigma P1 de quarta geração, o carro é muito rápido e vem com upgrades para próxima prova”, conta Hugo.

Noite dos namorados

Fernanda Prates usará em  sua 15ª edição da Festa dos Namorados um dress assinado pela estilista Mylla Rodrigues, da Closet. A festa será neste sábado (11), no Le Buffet, de Giovanna e André Rosa.

Amor e sabor

Serão o chef Juarez Campos e a chef residente do local, Verônica Subtil, que assinarão o jantar romântico a ser servido aos hóspedes da Vale dos Pássaros Pousada e Spa, neste sábado (11), para celebrar o Dia dos Namorados. A dupla promete um cardápio saborosíssimo e refinado com pratos da culinária contemporânea com uma pitada capixaba. 

Apimentando a relação

. A sexóloga, Claudia Marriel reuniu um grupo seleto de mulheres para apresentar novidades para apimentar o relacionamento, nesta quinta-feira (09), Atelier Além do Olhar, na Praia da Costa. A anfitriã foi a empresária Juliana Pacheco.

Botequim na Serra

O empresário Thiago Pereira reabre seu botequim na quarta-feira (15), véspera de feriado. A idéia é resgatar o samba de raiz com nomes locais e nacionais, e quem se apresenta na data é o Grupo 522. Após cinco anos de sucesso em Vila Velha, o espaço reabre em novo local, agora no pátio de shopping na Serra.

Para relaxar a dois

O casal de empresários Everton Nunes e Alessandra Machado, da Clínica de Estética Semblànt estarão na manhã desse sábado (11), na academia Welness, na Praia de Camburi, na ação especial do Dia dos Namorados. Os casais apaixonados terão sessões de massagem quick.

Arte e design

Para comemorar 16 anos da loja Bazzar, Angelina Côrtes promove no dia 21 de junho, às 18h, o projeto “Juntos na Bazzar”, com a presença da galerista Gorete Thorey. O objetivo é reunir arquitetos e designers em sua loja para troca de conhecimento e renovar o olhar dos profissionais a partir de conteúdos relevantes e inspiradores. O primeiro tema será Arte Contemporânea.

Jantar dos Namorados

Mariana Sandri prepara o Sheraton Jazz Experience, com jantar ao som do jazz contemporâneo de Tabatha Fher e WF Trio, neste sábado (11), no Sheraton Vitória. 

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