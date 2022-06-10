Empresa apresenta novidades de gestão de viagens em jantar em Vitória

A Onfly, startup mineira especializada em gestão de viagens corporativas que acaba de chegar ao Espírito Santo, reuniu cerca de 40 clientes e parceiros de grandes empresas do Estado, na noite de terça-feira (07), em jantar no restaurante Wine Garden, na Praia do Canto. Os convidados foram recebidos por Marcelo Linhares, co-founder e CEO da Onfly, Elvimar Martins, o diretor financeiro, e Sérvulo Clermont, o business partner no ES. “Moro há muitos anos em Minas Gerais, mas sou capixaba, nasci aqui e acredito muito no potencial do Estado. Estamos muito animados com esta parceria”, afirma Marcelo Linhares. A Onfly possui tecnologia própria, capaz de reduzir em até 30% os gastos com viagens corporativas. Ela já foi premiada na “100 Open Startups”, uma plataforma patrocinada por empresas globais que avalia e classifica startups de todo o mundo, e ficou em primeiro lugar no ranking de Travel Tech do país. A empresa possui uma rede de mais de 20 mil hotéis no Brasil e no exterior. “A Onfly entrega muito além do que as agências tradicionais oferecem para o segmento business. É uma ferramenta completa, sem perder o lado humano na relação com o cliente. Foi criada pensando nas dores desse mercado, e isso faz toda diferença para que eu acreditasse na parceria, conhecendo o potencial do mercado capixaba”, observa Sérvulo Clermont. Entre os convidados do jantar de terça, estavam Pablo Vieira, head de marketing da Inflor, que fez uma palestra sobre inovação; Luiz Toniato, diretor técnico do Sebrae-ES; Luciano Raizer, vice-presidente da Action (Associação Capixaba de Tecnologia); Valcemiro Nossa, presidente da Fucape; André Pinho, gerente executivo da Perfil Alumínio do Brasil; Cícero Moro, diretor do Grupo Motociclo; Ulisses Lascala, head de desenvolvimento da Quantum, e Fabiano Có, gerente de suprimentos da Tevisa – Termelétrica de Viana S/A.