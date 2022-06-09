Fábio Jr. apresenta nova turnê em Vitória em agosto

Fábio Jr. Crédito: Reprodução/Facebook/Fábio Jr.

Após quase dois anos sem apresentações, por conta da pandemia, Fábio Jr. está de volta aos palcos. A turnê "Fábio Jr. 2022" chega a Vitória no próximo dia 20 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro. As vendas de ingressos começam na próxima terça-feira (14), a partir das 18h, pelo Blueticket.

Sucesso absoluto por onde passa, o show apresenta as grandes canções da carreira do cantor, como “Alma Gêmea”, “Só Você” e “Caça e Caçador”. Também estão no setlist, músicas que fazem sucesso na voz de outros cantores, a exemplo de “Tente Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca”.

Um dos grandes destaques da turnê é o cenário, que é revelado através de painéis de LED, colunas e elementos que valorizam a estética de forma simples e sofisticada. O conceito da proposta, criativa e versátil, permite que Fábio Jr. utilize a mesma cenografia em todos os shows, independente do tamanho, mantendo a dinâmica e beleza do espetáculo com o auxilio da iluminação que permite um resultado visualmente impactante, tornando-se um atrativo a parte.

Fala moçada, chegou a hora da gente se encontrar!! Espero todos vocês em Vitória! Brigaduuuuu!!!”, convida o cantor, que tem mais de 30 trabalhos em sua discografia e continua sendo um dos cantores de maior prestígio no Brasil.

No Spotify, o artista são 700 mil ouvintes mensais – número extremamente expressivo. Seu maior hit de carreira, “Alma Gêmea”, já foi ouvido mais de 13 milhões de vezes na plataforma. Já no seu canal oficial do YouTube, os números corroboram o sucesso do aplicativo de música, mais de 250 milhões de visualizações em seus clipes. Fábio Jr. é um artista completo com talento reconhecido também como compositor, ator e apresentador.