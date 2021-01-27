Fábio Jr. coloca mansão em que mora com Fiuk à venda por R$ 8,5 milhões

Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk

O cantor Fábio Jr., 67, não quer mais morar na mansão que tem na cidade de Alphaville, em São Paulo. Por isso, decidiu colocar o imóvel à venda. É nesta casa que vive ele, o cantor Fiuk, 30, atualmente no BBB 21, e a mulher de Fábio, Fernanda Pascucci.

A mansão está sendo vendida pelo valor de R$ 8,5 milhões em sites de venda. De acordo com informações do assessor imobiliário Bruno Ivanoff, o imóvel tem 570 metros quadrados de área construída, mas 1.500 metros de área total.

São ao todo quatro dormitórios, dois deles com suíte, jardim com fonte, ofurô, sauna úmida, piscina e garagem para até quatro carros. Há ainda varanda e espaço para três ambientes diferentes na grande sala ao centro da casa.

Mansão de Fiuk e Fábio Jr. está à venda por R$ 8,5 milhões Crédito: Reprodução

Segundo o site Notícias da TV, esse casarão foi alvo em 2010 de uma disputa judicial entre o cantor e a ex-mulher Mari Alexandre. Na época, ele valia R$ 5 milhões. E quem continuou com a casa foi Fábio Jr.