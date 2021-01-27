Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Paulo

Fábio Jr. coloca mansão em que mora com Fiuk à venda por R$ 8,5 milhões

De acordo com informações do assessor imobiliário Bruno Ivanoff, o imóvel tem 570 metros quadrados de área construída, mas 1.500 metros de área total
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 17:50

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 17:50

Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk
Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk
O cantor Fábio Jr., 67, não quer mais morar na mansão que tem na cidade de Alphaville, em São Paulo. Por isso, decidiu colocar o imóvel à venda. É nesta casa que vive ele, o cantor Fiuk, 30, atualmente no BBB 21, e a mulher de Fábio, Fernanda Pascucci.
A mansão está sendo vendida pelo valor de R$ 8,5 milhões em sites de venda. De acordo com informações do assessor imobiliário Bruno Ivanoff, o imóvel tem 570 metros quadrados de área construída, mas 1.500 metros de área total.
São ao todo quatro dormitórios, dois deles com suíte, jardim com fonte, ofurô, sauna úmida, piscina e garagem para até quatro carros. Há ainda varanda e espaço para três ambientes diferentes na grande sala ao centro da casa.
Mansão de Fiuk e Fábio Jr. está à venda por R$ 8,5 milhões
Mansão de Fiuk e Fábio Jr. está à venda por R$ 8,5 milhões Crédito: Reprodução
Segundo o site Notícias da TV, esse casarão foi alvo em 2010 de uma disputa judicial entre o cantor e a ex-mulher Mari Alexandre. Na época, ele valia R$ 5 milhões. E quem continuou com a casa foi Fábio Jr.
Desde o final de 2020 que Fábio prefere passar o tempo com a mulher em um sítio no interior de São Paulo.

Veja Também

Fiuk não quer romance no "BBB 21" e chora ao ouvir Harry Styles

Cleo sobre Fiuk e Juliette no "BBB 21": "Só pensam em sexo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Famosos Fiuk
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados