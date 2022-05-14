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  • Fábio Jr. posta foto com a mulher e diz que estão curados da Covid-19: 'Zerados'
Está tudo bem!

Fábio Jr. posta foto com a mulher e diz que estão curados da Covid-19: 'Zerados'

Cantor compartilhou fotos ao lado da esposa, Fernanda Pascucci, no Santuário de Fátima, em Portugal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 09:24

O cantor Fábio Jr., 68, usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para tranquilizar os fãs que ele e a mulher Fernanda Pascucci estão cura da Covid-19. Ele publicou fotos ao lado da mulher no Santuário de Fátima, em Portugal.
"Passando para agradecer as orações, todas as mensagens e tanto carinho com a gente! Estamos 'zerados'! Brigadú!", escreveu o cantor na legenda das fotos com emojis de agradecimento e coração. Fernanda comentou a postagem do marido: "Gratidão, gratidão, gratidão."
A atriz e cantora Cleo, filha de Fábio Junior, comentou a postagem: "Meus lindos". Anônimos e famosos comemoram a cura do casal, como Beth Goulart, Simony, Ary Fontoura e Cátia Fonseca. Uma fã escreveu: "Graças a Deus e a vacina". O cantor já havia se vacinado e compartilhado nas redes sociais
Fábio Jr. e a esposa, Fernanda Pascucci, no Santuário de Fátima, em Portugal
Fábio Jr. e a esposa, Fernanda Pascucci, no Santuário de Fátima, em Portugal Crédito: Reprodução/Instagram @fabiojroficial
Antes disso, o cantor compartilhou no dia 30 de abril um vídeo do Instagram dizendo que estava trancado em casa com a esposa se recuperando da Covid. "Primeira coisa é agradecer as mensagens que tenho recebido. Cada coisa linda! É tanto carinho vindo de vocês, tanto amor. Eu sempre falei isso, se não fosse vocês, eu nem existiria."
O cantor havia tomado a terceira dose da vacina contra Covid, em dezembro do ano passado, e compartilhado um vídeo nas redes sociais do momento da imunização em posto do sistema drive thru "Terceira, obrigadú", disse.

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