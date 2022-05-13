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Partida

Rodrigo Simas deixa Globo após 10 anos e promete ser apenas um "até logo"

"Me encontro buscando entender que tipo de artista quero ser", disse ator, após quebra de vínculo com emissora carioca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 16:52

O ator Rodrigo Simas (30) usou suas redes sociais para comunicar aos fãs e seguidores sua saída da Rede Globo. O artista permaneceu 10 anos na emissora, e garantiu em seu texto que não está dizendo "adeus", mas sim, um "até logo".
"Em 10 anos, foram oito novelas, duas danças dos famosos, saltibum, participações, muito aprendizado, erros, broncas, amizades, família, fãs, torcidas, carinho, amor...", começou ele, que já fez trabalhos como "Além do Horizonte" (2018), "Malhação: Intensa Como a Vida" (2012-2013) e "Boogie Oogie" (2014).
"Sou muito grato pela minha caminhada todos esses anos. Obrigado! Isso não é um adeus, mas sim um até logo. Muito feliz e realizado de poder voar e desejar outros caminhos. Momento que me encontro buscando entender que tipo de artista quero ser", completou ele.
Rodrigo Simas deixou a Rede Globo após 10 anos de contrato
Rodrigo Simas deixou a Rede Globo após 10 anos de contrato Crédito: João Miguel Júnior/TVGlobo
O ator relembrou ao final do texto que ainda no fim deste ano irá lançar a série "José e Durval" (Globoplay). No projeto, Rodrigo e seu irmão, Felipe Simas, irão interpretar Chitãozinho e Xororó, para contar a história da dupla que trouxe a música sertaneja para o cenário urbano.

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