Jornalismo

Renata Lo Prete é afastada do Jornal da Globo por precaução contra a Covid

Caio Maciel, que apresenta as notícias sobre esporte, recebeu o diagnóstico da doença
Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:05

Renata Lo Prete Crédito: TV Globo/Reprodução
A jornalista Renata Lo Prete, 57, foi afastada temporariamente da apresentação do Jornal da Globo um dia após voltar das férias. O afastamento, segundo a Globo, ocorreu por precaução contra a Covid-19.
Isso porque o jornalista Caio Maciel, que apresenta as notícias sobre esporte no Jornal da Globo, recebeu o diagnóstico da doença. "Renata Lo Prete foi afastada por precaução até ser testada", informou a assessoria de comunicação da emissora.
Lo Prete apresentou o jornal na terça-feira (10) e no dia seguinte já foi substituída por Fábio Turci, 47, jornalista que ficou no lugar da colega durante as férias.
Nas redes sociais, antes de retornar ao posto de apresentador, Turci chegou a agradecer ao público pela companhia durante o último mês e anunciou sua volta para a reportagem. "Amanhã a professora Lo Prete reassume o Jornal da Globo após suas merecidas férias", disse. "E retorna cheia de notícias e análises com aquele talento que vocês conhecem".
Durante o BBB 22, no ar na Globo de janeiro a abril, Lo Prete virou alvo de brincadeiras no Twitter por causa da demora de algumas provas de resistência, que atrasaram o Jornal da Globo.
O perfil do jornal na rede social entrou no clima. "Relaxa... Só mais um pouquinho e o Jornal da Globo te atualiza sobre tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo durante essas horas de prova do líder. É já, já", escreveu o responsável pela conta em fevereiro.

