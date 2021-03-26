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Emoção!

Fábio Jr. revela que sofreu bullying na adolescência por querer ser artista

"Me prendiam e me amarravam para cantar na frente de todo mundo", disse Fábio em entrevista ao podcast de Fiuk

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:26
Fábio Jr. revelou que sofreu bullying na escola, durante sua adolescência, por querer ser artista. Em entrevista ao podcast "Eu mesmo, Fiuk", o cantor se emocionou ao dar um conselho para o filho.
A conversa aconteceu antes de Fiuk entrar no "Big Brother Brasil 21". O podcast reuniu desabafos de Fábio, contando que reviu valores morais com a ajuda da família.
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O cantor Fabio Jr falou sobre o início da carreira em podcast  Crédito: Reprodução/Instagram @andrehirae
"Ser artista era uma forma de provar para a minha família, para os meus amigos e para todo mundo que eu sabia o que queria. Eles sempre falavam: 'Isso aí vai ser artista?'. Sofri bullying para caramba na escola", disse.
"Me diziam: 'É você o artista? Sobe aí, então!' Me prendiam em uma veneziana, me amarravam e mandavam cantar na frente de todo mundo", contou Fábio Jr., revelando que conseguiu admitir suas fragilidades e emoções com o passar dos anos.

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"Ser vulnerável é uma coisa que antigamente se pensava que homem não fazia. A gente tem que demonstrar isso. Principalmente com vocês [filhos]. Assumir minhas inseguranças, angústias, dúvidas. Compartilhar esses sentimentos (...) Isso tudo vai dar num lugar só. Esses sentimentos são que nem rios, que vão desaguar no mar. E o mar é o afeto", completou.
No podcast, o cantor também se emocionou ao dar um conselho para a vida do filho após o reality. "É importante assumir as dúvidas, as angústias dentro de você. E por isso o caminho do afeto é importante. Procure ser sempre útil, necessário. E você é necessário. Quero que sempre tenha serenidade para encarar os desafios".

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