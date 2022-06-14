Aberta a temporada de inverno em jantar vip na Pedra Azul

Faltando menos de 10 dias para o início oficial do inverno, queridos de RR já estão aproveitando o friozionho e as delícias de Pedra Azul, um dos hot spot das montanhas capixabas. Nesse final de semana, uma turma celebrou o Dia dos Namorados em jantar no Quinta dos Manacás, sob o comando do chef Duaine Clements. Karina Mazzini e Rúbia Galvão, Claudia e Justino Mameri, Renata Cola e João Carlos Siqueira, Tania e Paulo Paste, André Hees e RR foram recepcionados pela dupla Cida Gomes e Gustavo Vervloet, que comandou a música do jantar. No menu a charcutaria da casa, filé mignon com mezzaluna de baroa e gorgonzola e molho merlot e bacalhau servido na panela de barro, acompanhados de vinho tinto. Confira a galeria de fotos.