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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Aberta a temporada de inverno em jantar vip na Pedra Azul

Publicado em
14 jun 2022 às 02:15
Jantar na Pedra Azul
Rúbia Galvão, Renata Rasseli, Claudia Mameri, Karina Mazzini, Tania Paste e Renata Cola: jantar em Pedra Azul Crédito: André Hees

Friozinho & boa mesa

Faltando menos de 10 dias para o início oficial do inverno, queridos de RR já estão aproveitando o friozionho e as delícias de Pedra Azul, um dos hot spot das montanhas capixabas. Nesse final de semana, uma turma celebrou o Dia dos Namorados em jantar no Quinta dos Manacás, sob o comando do chef Duaine Clements. Karina Mazzini e Rúbia Galvão, Claudia e Justino Mameri, Renata Cola e João Carlos Siqueira, Tania e Paulo Paste, André Hees e RR foram recepcionados pela dupla Cida Gomes e Gustavo Vervloet, que comandou a música do jantar. No menu a charcutaria da casa, filé mignon com mezzaluna de baroa e gorgonzola e  molho merlot e bacalhau servido na panela de barro, acompanhados de vinho tinto. Confira a galeria de fotos.

NOVO CHEF

Depois de comandar o catering do grupo Le Buffet e a cozinha do Quinta dos Manacás, o chef Duaine Clements se prepara para novos projetos. Encerra sua temporada em terras capixabas em julho e parte para o Rio Grande do Sul, onde vai trabalhar no Vale dos Vinhedos, em parceria com Rodrigo Bellora. Seu subchef Kaleb Times assumirá a cozinha do Manacás.

AZEITE E VINHO

O Quinta dos Manacás acaba de lançar o azeite de fabricação própria, e em breve, lançará o primeiro vinho, tudo sob o comando do dono da casa, Gustavo Vervloet. O Cave Rara Shiraz foi engarrafado em fevereiro deste ano.

VOLTA À ILHA DE VITÓRIA

TEATRO

O espetáculo inédito "Antes do Ano que Vem", com a atriz Mariana Xavier, desembarca em Vitória, nos dias 2 e 3 de julho, no Centro Cultural Sesc Glória, dentro da programação da 14ª edição do Circuito Cultural Unimed. A  direção é de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos, e a  produção é da nossa WB Produções,  de Wesley Telles e Bruna Dornellas.

Jornada de cirurgia plástica

O cirurgião plástico Ariosto Santos já confirmou presença na 41ª Jornada Paulista de Cirurgia Plástica que começa nesta quarta-feira (15). Ele vai aperfeiçoar seus conhecimentos com o que há de mais moderno da área participando de Workshops, mesas redondas e conferências de nível internacional.

Outono-inverno 2022

Além de apresentar os looks modernos e cheios de conceito, o empresário e curador de moda Arly Coelho dá dicas de tendências de moda do outono-inverno 2022. “Roupas com foco sustentável, cores sóbrias, corte elegante e tecidos leves são práticas e podem ser usadas em várias ocasiões”, orienta Arly.

Congresso em Madri

A pneumologista Jessica Polese foi convidada pela Sociedade Europeia de Medicina (European Society of Medicine / ESMED) para participar da Assembleia Geral da ESMED 2022 que acontece entre os dias 04 e 06 de agosto em Madri, na Espanha. A médica irá apresentar seu projeto de pesquisa sobre as sequelas pós-Covid.

Feriado em Guarapari

A endocrinologista Gisele Lorenzoni segue para Guarapari no feriado de Corpus Christi onde curte dias de relax ao lado da família.

Mestre Kukinha

Estão abertas as inscrições para o Mestre Kukinha. A chef Flavia Gama, da Chocolateira Brasil, comanda o próximo curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos, na edição especial de férias, no dia 2 de julho. A criançada aprenderá a fazer pirulitos de cookies. O curso disponibilizará 100 vagas, divididas entre duas turmas presenciais e um encontro virtual que terá transmissão online pelo Instagram @buaizalimentos. Para se inscrever, é preciso doar 3kg de alimentos (arroz, feijão ou macarrão) que serão doados para a Creche Vovô Chiquinho.

Parabéns pra você!

Hinglyd Fonseca vai comemorar aniversário no dia 6 de julho, em noite "only for girls", no Balthazar. Estaremos lá! 

Jantar

Léo Bahia e Arlindo Porto recebem os amigos Stella Miranda e Zeller Bernardino, André Hees e esta colunista, para um jantar regado a bacalhau e vinho,  nesta terça-feira (14). 

Rock in Academy

Após três longos anos o Rock in Rio está de volta e com ele o Rock in Rio Academy, um Live Case Study do maior festival de música e entretenimento do mundo, que acontece no dia 06 de setembro. Já com o passaporte carimbado está o produtor cultural capixaba, Wérliton Machado, que acompanhará de perto as principais estratégias e experiências da Cidade do Rock.

Capixaba na Suécia

A professora do curso de Direito da FAESA, Stella Emery Santana, está em Estocolmo, na Suécia, onde participa da 28ª edição de um dos mais importantes encontros para pesquisadores em desenvolvimento sustentável do mundo, a Conferência da International Sustainable Development Research Society (ISDRS). Entre os dias 14 e 18 de junho, a professora irá apresentar o trabalho intitulado “Water as a Human Right: a comparative analysis between Brazil and the US”, que é parte da pesquisa que realiza sobre recursos hídricos e gestão participativa, envolvendo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Além disso, a professora será coordenadora de duas mesas de trabalho e mentora no workshop de PhDs.

RODA DE BOTECO

Raimundo Nonato e Elias de Carvalho Soares: anfitriões de Alexandre Pires no Roda de Boteco Cachoeiro
Raimundo Nonato e Elias de Carvalho Soares: anfitriões de Alexandre Pires no Roda de Boteco Cachoeiro Crédito: Divulgação

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