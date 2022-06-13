Arquitetos e designers participam de bate-papo sobre iluminação no ES

A Unimed Sul Capixaba conquistou a recertificação Great Place to Work (GPTW), mantendo-se no grupo das melhores empresas para trabalhar, segundo a consultoria global. Este ano, o certificado tem um gostinho ainda mais especial porque, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a cooperativa manteve o padrão de excelência. “Somos uma organização que cuida das pessoas: zelamos pelos colaboradores para que eles possam cuidar ainda melhor dos nossos clientes. Então, essa certificação mostra o reconhecimento deles para com tudo que a Unimed Sul Capixaba representa”, comemora o médico radiologista e vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber.