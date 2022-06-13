Arquitetos e designers participam de bate-papo sobre iluminação no ES

Veleiros vindos da Europa farão estadia no Iate Clube do Espírito Santo. O grupo está fazendo a Expedição Lusitânia, que partiu de Lisboa com destino ao Rio de Janeiro. No caminho, ele já passou pelas Ilhas Canárias e Las Palmas, na Espanha, e Cabo Verde. Em águas brasileiras, entre as paradas já feitas está Fernando de Noronha. As embarcações chegarão ao Estado neste domingo e serão recebidas pelo comodoro e vice-comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen e Fabiano Alves Pereira. Também estarão presentes o Almirante Gamboa, da Marinha do Brasil, e o Capitão de Mar e Guerra, Alexsander Moreira dos Anjos da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES).