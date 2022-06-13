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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Arquitetos e designers participam de bate-papo sobre iluminação no ES

Publicado em
13 jun 2022 às 02:15
Romulo e Adriana Bezerril, Bruna Duarte, Renata Bezerril e Lourival Bastos
Romulo e Adriana Bezerril, Bruna Duarte, Renata Bezerril e Lourival Bastos: bate-papo sobre iluminação e design em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Light design

Adriana Martins, Renata e Rômulo Bezerril receberam arquitetos e designers de interiores para um bate-papo sobre “Luz no lugar certo: a harmonia entre iluminação de interiores e de paisagismo”, em sua oja de iluminação Homelux. O evento contou com a presença especial de Bruna Duarte, consultora técnica da Stella, marca nacional referência em iluminação técnica e tecnologia LED, que veio do sul do Brasil para dar dicas aos profissionais capixabas, desde valorização da iluminação para destacar objetos, texturas, como também a importância da iluminação certa nos ambientes para manter o bem-estar e saúde. A chef Silvia Closs assinou uma mesa com delícias saudáveis. Confira quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.

ENCONTRO

Ingrid Schulz Kruger e Cristal Bastos
Ingrid Schulz Kruger e Cristal Bastos: em clínica e spa de cabelos na Praia do Canto Crédito: Divulgação

IATE DO ES NA ROTA INTERNACIONAL

Veleiros vindos da Europa farão estadia no Iate Clube do Espírito Santo. O grupo está fazendo a Expedição Lusitânia, que partiu de Lisboa com destino ao Rio de Janeiro. No caminho, ele já passou pelas Ilhas Canárias e Las Palmas, na Espanha, e Cabo Verde. Em águas brasileiras, entre as paradas já feitas está Fernando de Noronha. As embarcações chegarão ao Estado neste domingo e serão recebidas pelo comodoro e vice-comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen e Fabiano Alves Pereira. Também estarão presentes o Almirante Gamboa, da Marinha do Brasil, e o Capitão de Mar e Guerra, Alexsander Moreira dos Anjos da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES).

Cuidado que certifica

A Unimed Sul Capixaba conquistou a recertificação Great Place to Work (GPTW), mantendo-se no grupo das melhores empresas para trabalhar, segundo a consultoria global. Este ano, o certificado tem um gostinho ainda mais especial porque, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a cooperativa manteve o padrão de excelência. “Somos uma organização que cuida das pessoas: zelamos pelos colaboradores para que eles possam cuidar ainda melhor dos nossos clientes. Então, essa certificação mostra o reconhecimento deles para com tudo que a Unimed Sul Capixaba representa”, comemora o médico radiologista e vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber.

Sucesso

Rodrigo e Joana Barbosa receberam, em nome da Grand Construtora, o Prêmio Água Americana, concedido pelo Instituto Nacional da Qualidade Social - INQS, m São Paulo. Também lá, será conferido à empresa o Prêmio Quality, uma honraria às empresas que promovem o desenvolvimento socioeconômico global.

Multimarcas

A empresária Charlenne Costa está a todo vapor com os preparativos para a inauguração da sua loja multimarcas em Jardim da Penha. A bela está reunindo várias marcas nacionais de moda casual e fitness. 

Inovação

Walter Miranda, executivo da Enjoy Work - Cowoking e Hub de Inovação, o primeiro coworking da Serra, revela segredo do crescimento de 150% da empresa, registrado no primeiro quadrimestre deste ano. “Para alcançar esse resultado mantivemos o foco em boas práticas de gestão e comunicação. Dentre elas, investimento em marketing estratégico; valorização da experiência do cliente, agregando valor nos mínimos detalhes; ampliamos nosso portfólio de serviços” afirma Wander.

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