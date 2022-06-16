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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ana Lúcia Abaurre comemora aniversário com a família em Vitória

Publicado em
16 jun 2022 às 02:15
Pedro, Dionysio, Ana Lucia, Mariana e Arthur Abaurre
Pedro, Dionysio, a aniversariante Ana Lucia, Mariana e Arthur Abaurre: família reunida! Crédito: Cloves Louzada

Parabéns pra você!

Querida de RR, Ana Lúcia Abaurre comemorou idade nova ao lado de amigos e da família, no sábado (11), em seu apê na Praia do Canto, em Vitória. O jantar árabe, para 40 pessoas, foi assinado pela equipe de Brígida Alexandre. Confira a galeria de Cloves Louzada.

ATITUDE SUSTENTÁVEL

Renato Santos Neves - Netto Chieppe - Rubia Karla Zanelato - Bartira Almeida - Raquel Burlamacchi - Lara Brotas - Juliana Tomassi - Rogério Salume e Scandar Nemer
Renato Santos Neves, Netto Chieppe, Rubia Karla Zanelato,  Bartira Almeida,  Raquel Burlamacchi,  Lara Brotas,  Juliana Tommas, Rogério Salume e Scandar Nemer e alunos do Instituto Ponte: noite de TED Ponte Crédito: Mônica Zorzanelli

LANÇAMENTO

Beth Dalcolmo, Rowena Tovar, Anginha Buaiz e Andrea de Pinho
Beth Dalcolmo, Rowena Tovar, Anginha Buaiz e Andrea de Pinho: no lanaçmento da coleção "Coração Infinito", uma collab de Anginha e Andrea, nesta terça-feira, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Arquitetura e design

A diretora da CASACOR, Rita Rocio Tristão; o comandante do 38º BI, Rodrigo Penalva de Oliveira; a designer e artista plástica, Ana Paula Castro e os executivos da ArcelorMittal, Jennifer Oliva e Alexandre A. Gama serão os jurados do prêmio Archathon, promovido pela Archademy e ArcelorMittal Tubarão. A reunião do júri será na segunda-feira (20), para a escolha de um dos dez escritórios de arquitetura e design que irá garantir um ambiente assinado na mostra capixaba. A festa de premiação acontecerá na quinta-feira (23) de junho, às 19 horas, na Base27, Enseada do Suá.

Plataforma internativa

A Timelinefy, startup capixaba inovadora no mundo, que cria linhas do tempo digitais e interativas, está presente na mostra Reviravolta, que acontece simultaneamente no Museu de Artes do Espírito Santo (MAES) e na Galeria Homero Massena até o dia 10 de setembro, com entrada gratuita. A plataforma, idealizada pelos empresários Rogério Almeida e Tiago Sarlo, permite ampliar o acesso dos visitantes, via computadores e smartphones, às obras e informações apresentadas nas exposições. São vídeos, fotos, áudios e arquivos organizados numa cronologia digital interativa que, a partir da ferramenta, se conectam de forma a interligar os eventos e facilitar a compreensão dos acontecimentos ao longo da história.

Mundial de Bodyboarding Feminino

O Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro está chegando. E, para dar largada na programação deste importante evento, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho está visitando escolas da rede municipal da Serra e convidando os alunos para participarem do aulão social, que acontece neste sábado (18), na Praia de Carapebus. A iniciativa vai contar com a presença de várias atletas que vão disputar a etapa em ondas capixabas.

Feriadão

A designer de joias Ane Zorzanelli segue para sua cidade natal –Teresópolis - no feriado de Corpus Christi. Ela irá curtir dias de relax e o friozinho na região serrana do Rio de Janeiro.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Fatima Monteiro, Paula de Almeida e Ari de Oliveira
Fatima Monteiro, a autora Paula de Almeida e Ari de Oliveira: no lançamento do livro "Poder e Esperança - Solos em Múltiplos Compassos" Crédito: Adessandro Reis

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