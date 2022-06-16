Ana Lúcia Abaurre comemora aniversário com a família em Vitória

A Timelinefy, startup capixaba inovadora no mundo, que cria linhas do tempo digitais e interativas, está presente na mostra Reviravolta, que acontece simultaneamente no Museu de Artes do Espírito Santo (MAES) e na Galeria Homero Massena até o dia 10 de setembro, com entrada gratuita. A plataforma, idealizada pelos empresários Rogério Almeida e Tiago Sarlo, permite ampliar o acesso dos visitantes, via computadores e smartphones, às obras e informações apresentadas nas exposições. São vídeos, fotos, áudios e arquivos organizados numa cronologia digital interativa que, a partir da ferramenta, se conectam de forma a interligar os eventos e facilitar a compreensão dos acontecimentos ao longo da história.