Skank agita noite do 30° Recall de Marcas Rede Gazeta

Os mais de 500 convidados para a festa de premiação do 30º Recall de Marcas Rede Gazeta
terão uma noite inesquecível na próxima sexta-feira (24). A banda Skank vai agitar a cerimônia com um show especial. Além disso, a noite terá drinks temáticos exclusivos que vão passear pelas três décadas do evento, assinados pela equipe do Sweet Drinks. A festa será a partir das 20h, no Centro de Convenções de Vitória.
Em turnê de despedida dos palcos, o Skank vai apresentar clássicos que marcaram época e levantam todos os públicos. No setlist, sucessos como Garota Nacional, Saideira, Vou Deixar e Jackie Tequila. Para completar a festa, os drinks terão sabor de boas memórias, já que cada um do cardápio vai lembrar uma das décadas do evento. Um deles, por exemplo, lembrando os anos 90, será o roxette, feito com rum branco, soda water, limão tahiti, Angostura, folhas de hortelã e rum roxo.
As jornalistas da TV Gazeta Fabíola de Paula e Luanna Esteves serão as apresentadoras da festa das marcas mais lembradas pelos capixabas. A premiação vai reconhecer as empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam e que, por isso, são as marcas mais lembradas pelo consumidor capixaba. A pesquisa é chancelada pela Futura Inteligência, de José Luiz Orrico, que mapeou 80 categorias nesta edição superespecial.