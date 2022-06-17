Skank agita noite do 30° Recall de Marcas Rede Gazeta

Em turnê de despedida dos palcos, o Skank vai apresentar clássicos que marcaram época e levantam todos os públicos. No setlist, sucessos como Garota Nacional, Saideira, Vou Deixar e Jackie Tequila. Para completar a festa, os drinks terão sabor de boas memórias, já que cada um do cardápio vai lembrar uma das décadas do evento. Um deles, por exemplo, lembrando os anos 90, será o roxette, feito com rum branco, soda water, limão tahiti, Angostura, folhas de hortelã e rum roxo.