Evento de premiação do 30° Recall de Marcas Rede Gazeta acontece no dia 24 de junho

Há um mês para a premiação do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta, a ansiedade toma conta das marcas capixabas, donos de agências e especialistas do mercado publicitário. No próximo dia 24 de junho, no Centro de Convenções de Vitória, acontecerá a premiação das marcas mais lembradas do Espírito Santo, em evento exclusivo para convidados.
A animação fica por conta da banda mineira Skank, que fará o show da "Turnê de Despedida", e promete não deixar ninguém parado. A organização do evento adianta que estão sendo preparadas diversas experiências para as marcas, como sensações e lembranças, prometendo uma entrega inesquecível.
Com o tema “Há 30 anos a resposta do mercado”, a pesquisa envolveu a percepção dos capixabas em 80 categorias, que abrangem os mais diversos tipos de negócios. Para se ter ideia da força, ao todo, 6.500 marcas foram mencionadas ao longo do processo de entrevistas.