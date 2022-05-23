Evento de premiação do 30° Recall de Marcas Rede Gazeta acontece no dia 24 de junho

Lançamento do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Adessandro Reis

Há um mês para a premiação do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta, a ansiedade toma conta das marcas capixabas, donos de agências e especialistas do mercado publicitário. No próximo dia 24 de junho, no Centro de Convenções de Vitória, acontecerá a premiação das marcas mais lembradas do Espírito Santo, em evento exclusivo para convidados.

A animação fica por conta da banda mineira Skank, que fará o show da "Turnê de Despedida", e promete não deixar ninguém parado. A organização do evento adianta que estão sendo preparadas diversas experiências para as marcas, como sensações e lembranças, prometendo uma entrega inesquecível.