Lançamento do 30° Recall de Marcas promove o reencontro do mercado publicitário no Espírito Santo

Lançamento do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Adessandro Reis

As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2022 foram anunciadas no 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta. O evento contou com a presença de diversas agências e anunciantes e lotou o auditório da empresa, em Vitória. Na ocasião, o presidente da Futura Consultoria e Pesquisa, José Luiz Orrico, apresentou os resultados da pesquisa que envolve a percepção dos capixabas em 80 categorias.

A Coluna Pelo Mercado conversou com alguns donos de agências e especialistas do mercado publicitário, que falaram sobre a importância do Recall de Marcas para o trabalho das agências, sobre a retomada da economia no cenário pós-pandemia, além de terem compartilhado lembranças e histórias marcantes com clientes nesses 30 anos de existência da pesquisa e da premiação.

Lançamento do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta

Samantha Valadão | Diretora de Atendimento da Criativa

"O Recall de Marcas tem uma importância fundamental para as agências e clientes, que muitas vezes não veem a importância das pesquisas dentro do trabalho da agência. Então é um braço forte para construção das marcas, para convencer as empresas que o investimento estratégico e correto tem como consequência a mudança da marca no mercado atual. Um case muito interessante que tenho é de um cliente que não queria participar de jeito nenhum da pesquisa, e aí conseguimos resgatar um resultado anterior, pouco satisfatório, e que no resultado posterior ele foi muito bem. Defendemos que com pouco investimento, a marca dele só iria cair. Mostramos o quanto era importante conhecer seus concorrentes, usufruir da pesquisa e do que ela nos revela para continuar crescendo. Hoje esse mesmo cliente tem total confiança e respeito pelo estudo e pelos dados que são revelados no Recall de Marcas".

Fernando Lisboa | Diretor-executivo da Prósper

"Costumo dizer que as marcas que conseguem entrar na memória do público e fazer história, têm no Recall a referência se o trabalho está dando certo ou não. É uma pesquisa que há 30 anos vem fazendo o recorte desses resultados, dessa leitura e entendimento. É muita gente envolvida - agências, departamentos de marketing, diretorias, estratégias -, e a pergunta é: como a gente acha essa resposta do mercado? estamos conseguindo consolidar esse trabalho? estamos tendo êxito? E o Recall é o recorte que precisamos, é a pesquisa que traz exatamente as respostas. Um caso interessante foi de um cliente no mercado de varejo de eletroeletrônicos, especializado em informática, e logo no primeiro ano com um trabalho de colocá-lo como especialista no assunto, frente a outros segmentos que também vendiam tecnologia, a curva de crescimento dele apareceu em primeiro lugar. E um fato curioso é que alguns anos depois, mesmo com a empresa não existindo mais no mercado, ela continuava aparecendo como líder na pesquisa, como resultado de lembrança de marca. Então isso aponta um trabalho de consolidação e de posicionamento, que gerou um resultado muito satisfatório. "

Flavia Dutra | Mídia na Teia Comunicação

"É muito gratificante ver tanto investimento e trabalho que as empresas têm, seja no marketing, na publicidade, em todas as áreas envolvidas. Como é bom sentir essa retomada e ver o resultado desse empenho, do amor pelo que faz, de saber que as marcas estão na mente e nas lembranças das pessoas. Ter acesso a esse tipo de resultado da pesquisa, é a melhor notícia para as marcas, até para continuar investindo, acreditando e, claro, comemorar a lembrança do público, ou seja, saber que estão no caminho certo."

Samuel Paganoto | Sócio da Cabana Publicidade

"Esse evento dá visibilidade para as marcas que fazem um trabalho coerente, competente e por consequência também da visibilidade para as agências que trabalham e apoiam essas marcas. E quem ganha é o mercado, que se fortalece. Então o Recall de Marcas premia, reconhece, valoriza e se torna fundamental. Passamos por um período conturbado durante a pandemia, onde todas as marcas tiveram que se reinventar e o caminho do digital foi uma solução para muitas delas, e agora nesse reencontro com o presencial, esperamos que aquele pessoal que fez um trabalho de excelência durante esse período seja reconhecido e premiado. Nas crises, as marcas que desaparecem, se fragilizam, então as marcas que se mantiveram na mídia, conectadas com o público, vão ter agora um resultado desse bom trabalho durante a pandemia."

George Bomfim | Diretor da Exemplo de Propaganda

"O Recall não é importante, ele é fundamental. E tenho muito orgulho de dizer que estamos desde o primeiro ano. Tivemos várias marcas pontuadas - inclusive em determinado momento bem lá atrás, com outra agência, fomos a primeira a ganhar como agência publicitária no Recall. Criamos o D&D, quando éramos agência da Dadalto, e até hoje o D&D é mencionado. Então o Recall talvez tenha sido uma das coisas mais importantes e balizadoras para o mercado, porque às vezes você tem uma imagem do que é ser uma empresa, mas somente quando chega a hora do reconhecimento, é que você entende o tamanho da sua empresa e a diferença que ela faz na vida das pessoas. Eu tenho exemplos e histórias de empresas que mudaram significativamente por causa do Recall."

Claudio Batista | Mídia na C3 Comunicação

"Essa retomada do Recall de Marcas de forma presencial é muito positiva. O pensamento é esse, de foco no futuro. E o Recall é norte. É saber o que pode ser melhorado, para onde e como a marca tem caminhado e o que vamos direcionar. Esse tipo de dado nos fornece caminhos. Utilizo a pesquisa há muitos anos e já está no meu calendário. Tenho uma relação muito próxima com o Recall, de carinho, praticamente humana."

Fernando Tedesco| Diretor-comercial da Finart Publicidade

"O Recall é um evento super interessante, com critérios de apuração muito detalhados, com uma pesquisa séria, onde identifiquei diversas oportunidades para as agências, a exemplo dos ovos, onde mais de 40% das pessoas não lembraram de marca alguma. Então tem segmentos ali com muitas chances de crescimento. O Recall traz informações estratégicas tanto para o empresário, quanto para as agências passarem para seus clientes."