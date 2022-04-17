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"A Resposta do Mercado"

Recall de Marcas da Rede Gazeta chega à 30ª edição nesta segunda-feira (18)

Evento de lançamento será realizado presencialmente, depois de dois anos no formato on-line por conta da pandemia

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 16:20

Públicado em 

17 abr 2022 às 16:20
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

30º Recall de Marcas Rede Gazeta
30º Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta
As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2022 serão anunciadas nesta segunda-feira (18), a partir das 17h, no 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta. Com o slogan “Resposta do Mercado há 30 anos”, o evento será realizado no auditório da empresa, em Vitória, para agências e anunciantes. A apresentação do resultado será realizada por José Luiz Orrico, presidente da Futura Consultoria e Pesquisa, responsável pelo estudo. A jornalista Fabíola de Paula, âncora do Bom Dia ES, da TV Gazeta, comandará a cerimônia.  É a primeira vez desde 2019 que a premiação será feita presencialmente – em 2020 e 2021 foi no formato on-line por conta da pandemia. 
Mais tradicional ferramenta sobre a percepção dos capixabas em 80 categorias, a pesquisa desenvolvida pela Futura Inteligência serve de parâmetro para a disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca.
O Recall de Marcas reconhece empresas, instituições e órgãos. A premiação aos profissionais de comunicação e de marketing e aos gestores de negócios acontecerá em junho deste ano.
"Essas 30 edições do Recall de Marcas carregam muitas histórias de resiliência, inovação, de força de vontade e inspiração. Vivemos um momento em que as marcas precisam fazer todo sentido na vida das pessoas, precisam inspirar, precisam estar no dia a dia com uma importante missão, que é a de fazer valer a confiança e a credibilidade depositada nelas. E neste ano vamos comemorar esse marco importante na história da Rede Gazeta, que é o de reconhecer as marcas mais lembradas em uma edição icônica"
Márcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta

Participe você também!

Esta é uma edição especial da coluna sobre o lançamento do trigésimo Recall de Marcas da Rede Gazeta.
Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
Se você quiser participar enviando sua sugestão de pauta, crítica ou comentário sobre a coluna, entre contato com a gente pelo e-mail: [email protected]

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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