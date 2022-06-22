Rede Gazeta abre as portas de hub de inovação em Vitória; veja fotos

Os capixabas André Arçari e Bruno Zorzal estão à frente da organização do III Colóquio Internacional RETiiNA.Espírito Santo, que acontece entre os dias 21 e 23 de junho. Ao lado deles nesta empreitada, está um dos maiores estudiosos da fotografia no mundo, o francês François Soulages. Juntos, eles realizam um evento que se propõe a discutir as relações entre o cinema e a arte contemporânea, reunindo artistas e teóricos do Brasil, França e Grécia, com algumas das principais sumidades nessas áreas.