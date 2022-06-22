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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta abre as portas de hub de inovação em Vitória; veja fotos

Publicado em
22 jun 2022 às 02:15
Inauguração do Fonte Hub na Rede Gazeta
Eduardo Lindenberg, Café Lindenberg, Francisco Carvalho, Wilson Calmon e Marcello Moraes: na inauguração do Fonte Hub na Rede Gazeta Crédito: Mônica Zorzanelli
Em happy hour badalado, a Rede Gazeta abriu as portas do Fonte Hub, nesta terça-feira (21), em sua sede, em Vitória. O espaço foi criado para desenvolver negócios de inovação aberta e promover maior conexão entre empresas, startups, academia e outros parceiros do ecossistema de inovação no ES. Trata-se do primeiro hub do Estado que oferece estrutura voltada à produção audiovisual e experimentação de conteúdos em novos formatos, linguagens e tecnologias. 
O evento reuniu empresários, representantes de escolas de ensino superior e atores do ecossistema de inovação do ES capixaba.  Os convidados foram recebidos pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg; o diretor-geral, Marcello Moraes; o diretor de Inovação e Novos Negócios, Eduardo Lindenberg, e a gerente de inovação da Gazeta, Letícia Lima Dias.
A nova estrutura do Fonte oferecerá aos parceiros a possibilidade de uso de dois estúdios para audiovisual, espaço para transmissões online de podcasts e entrevistas, produção de áudio e salas de brainstorming.
Um dos parceiros do Fonte é o Base27, presidido pelo empresário Francisco Carvalho, que vai desenvolver o seu próprio programa de inovação aberta, o Area 9.  Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli. 

Inauguração do Fonte Hub

Espírito hub

O consultor de Gestão formado em Harvard, André Arrivabene, é presença confirmada no próximo Meet Up do Espírito HUB, em Linhares. O encontro acontece nesta quinta (23), no espaço Tess Work com o tema “Fusões e Aquisições de empresas”.

Adega CasaCor

A arquiteta e urbanista Bruna Perim está em contagem regressiva para sua estreia na CASACOR ES, onde vai assinar a Adega. A profissional foi visitar a adega da CASACOR Rio de Janeiro, a mostra carioca em exibição na Residência Brando Barbosa, que termina na próxima semana, 26 de junho.

Cirurgia de coluna

Nosso ortopedista Lourimar Tolêdo foi convidado para ser instrutor em um curso de cirurgia da coluna na Faculdade de Medicina da UFMG, em Belo Horizonte. A capacitação será realizada no dia 2 de julho e é organizada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Homenagem

Delci Pereira da Silva, presidente da rede de Farmácia Mônica, representado pela filha, Thamires Hoehene, recebe nesta quinta-feira, (23), uma homenagem proposta pelo deputado estadual dr. Hércules, em reconhecimento à sua relevante contribuição nos 50 anos do Hospital Evangélico de Vila Velha. Durante o ano de 2021, a empresa promoveu a campanha Troco Solidário, convidando clientes a doarem o troco para a construção da nova Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, Unacon, com isso, foi arrecadado mais de R$ 60 mil e doados para a instituição.

Bazar

A médica Natalia Nascif realiza nos dias 24, 25 e 26, o bazar da Natália, no Shopping Praia da Costa. Ao todo, serão mais de duas mil peças disponíveis desde roupas, sapatos, acessórios, moda praia até moda infantil, a partir de R$ 20,00. O intuito do bazar é fazer a moda circular e 20 % das vendas será revertida para instituições filantrópicas de ajuda da Africa.

Feira pet

A Farmácia Mônica, comandada pelo empresário Delci Pereira da Silva, é presença confirmada na maior feira do segmento pet do Espírito Santo, que acontece em Vitória, nos dias 25 e 26 de junho. Na ocasião serão apresentadas as possibilidades de manipulados para os bichinhos

Cinema e arte

Os capixabas André Arçari e Bruno Zorzal estão à frente da organização do III Colóquio Internacional RETiiNA.Espírito Santo, que acontece entre os dias 21 e 23 de junho. Ao lado deles nesta empreitada, está um dos maiores estudiosos da fotografia no mundo, o francês François Soulages. Juntos, eles realizam um evento que se propõe a discutir as relações entre o cinema e a arte contemporânea, reunindo artistas e teóricos do Brasil, França e Grécia, com algumas das principais sumidades nessas áreas.

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