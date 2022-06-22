Rede Gazeta abre as portas de hub de inovação em Vitória; veja fotos

Delci Pereira da Silva, presidente da rede de Farmácia Mônica, representado pela filha, Thamires Hoehene, recebe nesta quinta-feira, (23), uma homenagem proposta pelo deputado estadual dr. Hércules, em reconhecimento à sua relevante contribuição nos 50 anos do Hospital Evangélico de Vila Velha. Durante o ano de 2021, a empresa promoveu a campanha Troco Solidário, convidando clientes a doarem o troco para a construção da nova Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, Unacon, com isso, foi arrecadado mais de R$ 60 mil e doados para a instituição.