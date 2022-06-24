Noite de cerimônia de premiação do 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta

Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

A festa de premiação do 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta agitou a noite desta sexta-feira (24), no Centro de Convenções de Vitória. O evento, que volta a ser presencial após dois anos em formato on-line devido à pandemia, começou às 20h, e o início da premiação foi às 21h30.

Com o tema “Há 30 anos a resposta do mercado”, a cerimônia reconhece empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam. A pesquisa desenvolvida pela Futura Inteligência realizou 2,4 mil entrevistas na Grande Vitória e envolveu a percepção dos capixabas em 80 categorias neste ano. Ao todo, mais de 6.000 marcas foram citadas.

“Há três décadas, a pesquisa ajuda na reflexão sobre o posicionamento dos serviços e produtos que estão sendo consumidos. Portanto, o prêmio Recall também contribui para o planejamento das empresas em relação à área de marketing, com o fortalecimento das ações de divulgação e um cuidado maior ao relacionamento com os clientes. Uma grande noite de reconhecimento, onde os premiados são agraciados em uma edição icônica”, afirmou Márcio Chagas, diretor de mercado da Rede Gazeta.

O Recall de Marcas é uma ferramenta importante de pesquisa que auxilia também na avaliação de retorno de investimentos das empresas em todos os setores.

Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Música boa e surpresas

A festa de premiação contou com a banda Skank, em um show especial da “Turnê de Despedida”, e foram preparadas diversas experiências para as marcas.

Mais de 500 convidados participaram na festa, que teve a apresentação dos jornalistas da TV Gazeta Fabíola de Paula e Mário Bonella.

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