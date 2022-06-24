Noite de cerimônia de premiação do 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta

A festa de premiação do 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta agitou a noite desta sexta-feira (24), no Centro de Convenções de Vitória. O evento, que volta a ser presencial após dois anos em formato on-line devido à pandemia, começou às 20h, e o início da premiação foi às 21h30.
Com o tema “Há 30 anos a resposta do mercado”, a cerimônia reconhece empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam. A pesquisa desenvolvida pela Futura Inteligência realizou 2,4 mil entrevistas na Grande Vitória e envolveu a percepção dos capixabas em 80 categorias neste ano. Ao todo, mais de 6.000 marcas foram citadas.
“Há três décadas, a pesquisa ajuda na reflexão sobre o posicionamento dos serviços e produtos que estão sendo consumidos. Portanto, o prêmio Recall também contribui para o planejamento das empresas em relação à área de marketing, com o fortalecimento das ações de divulgação e um cuidado maior ao relacionamento com os clientes. Uma grande noite de reconhecimento, onde os premiados são agraciados em uma edição icônica”, afirmou Márcio Chagas, diretor de mercado da Rede Gazeta.
O Recall de Marcas é uma ferramenta importante de pesquisa que auxilia também na avaliação de retorno de investimentos das empresas em todos os setores.
Música boa e surpresas
A festa de premiação contou com a banda Skank, em um show especial da “Turnê de Despedida”, e foram preparadas diversas experiências para as marcas.
Mais de 500 convidados participaram na festa, que teve a apresentação dos jornalistas da TV Gazeta Fabíola de Paula e Mário Bonella.
Revista Especial
Como resultado do projeto Recall, além do evento de premiação, uma revista exclusiva com 152 páginas traz todas as informações das marcas premiadas, assim como matérias especiais em destaque sobre algumas áreas específicas, de acordo com a análise das categorias pesquisadas. A publicação também estará disponível em A Gazeta, com destaque para as fotos e as entrevistas.