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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Artista capixaba destaque na novela "Travessia" expõe em Vitória

Publicado em
27 jun 2023 às 03:00
Gorete Thorey e Moacyr Travaglia
A galerista Gorete Thorey e o artista cachoeirense Moacyr Travaglia: encontro com arte em Vitória Crédito: Thuanny Louzada
O artista Moacyr Travaglia, que vive e trabalha em Cachoeiro de Itapemirim, ganhou fama recentemente ao emplacar suas obras de arte na novela "Travessia", da Rede Globo. Na última semana, o artista abriu a exposição  "Abstração: Forma e Movimento", na galeria Via Thorey, em Vitória.  Nesta  mostra, o artista apresenta obras que se materializam trazendo cores, formas e movimentos, Veja quem prestigiou o vernissage na galeria de fotos de Thuanny Louzada. 
Zanza Dalcolmo, Beth Dalcolmo, Maria Tereza Nader e Carla Coser
Zanza Dalcolmo, Beth Dalcolmo, Maria Tereza Nader e Carla Coser Crédito: Thuanny Louzada

Exposição "Abstração: Forma e Movimento" na Via Thorey

ANIVERSÁRIO

Maria Eduarda, filha da Renata Póvoa
A aniversariante Maria Eduarda e a mãe Renata Póvoa: parabéns pra você em família! Crédito: Márcia Monteira

No Palácio Anchieta

O presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, e o diretor regional do Sesc, Bruno Negris, convidam para a Exposição “Novos Viajantes”. A abertura será no dia 04 de julho, às 18h30, no Espaço Cultural Palácio Anchieta, em Vitória.

ESPM chega a Vitória

Doutor e mestre em administração de empresas pelo Instituto COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em Organizações, Estratégia e Sistemas de Informação, Marcos Aurélio Rodrigues desembarca em Vitória no dia 28 para a Master Class de lançamento da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) em solo capixaba, na UVV Highline. A instituição, que é referência nacional, lança o curso MBA em Negócios Disruptivos e Marketing, com um programa inédito no País que passa a fazer parte do portfólio de cursos da ESPM no Brasil. O Espírito Santo passa a ser mais um estado do País com programas da Escola, resultado da parceria de José Luiz Dantas, da UVV; com o Grupo Prix, formado por Fernando Manhães, Fábio Ruschi, Sylviene e Silvely Guaitolini.

DECORAÇÃO

Gregório Repsold Ilma Mendonça, Michelle Borba e Gilcélio Marino
Gregório Repsold, Ilma Mendonça, Michelle Borba e Gilcélio Marino: bate-papo do mundo décor  Crédito: Divulgação

Beleza

"LIfeLight - a arte da Lipoescultura" é o tema do bate-papo entre com o médico Eduardo Passamai com participação especial do maquiador Ricardo Silveira, nesta terça-feira (27), na Mulher Ativa, Praia do Canto. Em tempo: RS apresenta hoje seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Biomedicina, na UVV. 

Convenção

Visando a troca de experiências entre contadores e empresários de contabilidade, será realizada a 24ª Convenção dos Profissionais de Contabilidade do ES, entre os dias 05 e 07 de julho, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz. A contadora Mônica Porto, que é vice-presidente do CRC-ES e CEO da Neocount vai participar.

Inscrições abertas

O Formemus 2023, uma das principais vitrines de talentos da nova e pulsante música autoral brasileira, anunciou a abertura das inscrições para a sua mostra competitiva de videoclipes. Os videoclipes serão apresentados durante a programação do evento e os participantes do Formemus poderão escolher, através de voto popular, o vencedor da mostra, que levará o prêmio de R$ 1.000,00. As inscrições para a mostra de videoclipes podem ser realizadas até 10 de julho de 2023, pelo site www.formemus.com.br ou no link do Instagram.

EXPOSIÇÃO

Attilio Colnago, Fabíola Menezes e Roberto Burura
O curador Attilio Colnago e os artistas Fabíola Menezes e Roberto Burura: elenco da exposição “Novos Viajantes”, que será aberta no dia 4 de julho,  no Palácio Anchieta. Crédito: Divulgação

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