Artista capixaba destaque na novela "Travessia" expõe em Vitória

Doutor e mestre em administração de empresas pelo Instituto COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em Organizações, Estratégia e Sistemas de Informação, Marcos Aurélio Rodrigues desembarca em Vitória no dia 28 para a Master Class de lançamento da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) em solo capixaba, na UVV Highline. A instituição, que é referência nacional, lança o curso MBA em Negócios Disruptivos e Marketing, com um programa inédito no País que passa a fazer parte do portfólio de cursos da ESPM no Brasil. O Espírito Santo passa a ser mais um estado do País com programas da Escola, resultado da parceria de José Luiz Dantas, da UVV; com o Grupo Prix, formado por Fernando Manhães, Fábio Ruschi, Sylviene e Silvely Guaitolini.