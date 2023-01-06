Artista de Cachoeiro emplaca quadros em cenário da novela "Travessia"

Conhecido por ser o berço do rei Roberto Carlos, de Sérgio Sampaio e Rubem Braga, o município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, continua sendo terra de artistas. Atualmente, em meio há outros nomes de destaque na cidade, o artista plástico Moacyr Travaglia teve os quadros selecionados para fazerem parte do cenário da novela das 21h da Rede Globo, "Travessia".
As telas compõem as cenas da empresa do personagem Guerra, interpretado pelo ator Humberto Martins. Moacyr contou que as obras foram escolhidas duas semanas antes de começar a trama. Segundo ele, foi por meio de uma galeria no Rio de Janeiro que a curadoria da Globo selecionou cerca de cinco obras do artista.
"É uma realização de uma busca de muitos anos. Um reconhecimento. São, praticamente, 40 anos de trabalho para ter esse reconhecimento"
Para o artista plástico, ver os quadros dele compondo a cenografia da novela é um mistura de gratidão, orgulho e emoção. E é difícil pensar na quantidade de pessoas de outras regiões e até países que estão assistindo à trama e vendo as obras também.
Ele enfatiza que foi uma realização pessoal e curricular, pois, como artista, ter uma obra eternizada em uma obra de ficção, como é a novela, é muito importante.
"Para mim foi uma surpresa. Não foi nada trabalhado e não estava buscando isso. É um olhar diferente e isso engrandece muito o trabalho do artista"
Artista desde criança
Moacyr começou a pintar aos 10 anos de idade sem nenhum interesse comercial, mas por incentivo de alguns membros da família que já pintavam e, com o tempo, foi se desenvolvendo. “Nunca parei de pintar. E, há uns sete anos, houve o interesse de levar o meu trabalho nas galerias”, disse.
Segundo o artista, demorou cerca de 25 anos para ele enxergar que as obras dele tinham valor no mercado. E foi pelo olhar de outras pessoas, incluindo curadores e galeristas, que ele entendeu isso. “Foi um trabalho árduo, mas teve um final que me trouxe uma grande projeção”, destacou.
Análise da obra
Sobre os quadros de estilo abstrato, Moacyr explicou que retratam a gesticulação, os movimentos humanos, assim como a reintegração humana. “Você vai ver movimentos repetitivos que vão dando forma, tudo irracional. Eu me conecto muito com a evolução, reiteração do homem”, comentou.
De acordo com ele, toda arte tem a intenção de explorar um modo de o indivíduo ver a realidade de forma diferente. Para isso, é necessário sair do racional e vislumbrar novas possibilidades.
Sendo assim, Moacyr classifica que o trabalho dele tem como estudo a questão da alienação humana, pois ao abordar repetições de movimentos e traços repetitivos, leva ao espectador da arte uma nova linguagem.
"Através dos movimentos repetitivos eu questiono as repetições humanas na vida tendo em vista as alienações"
Fora da novela “Tavessia”, as obras do artista ganharam destino em três renomadas galerias do Brasil, sendo elas no Rio de Janeiro, Brasília e na Bahia. Além disso, podem ser vistas no atelier dele no Espaço Moacyr Travaglia, que fica no bairro Cel. Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.
Quadros de artista plástico do ES fazem parte de cenário de novela da Globo
Outros artistas de Cachoeiro
Outro artista que tem levado o nome de Cachoeiro é o grafiteiro Raí Bolzan. “Desde muito novo eu comecei a desenhar a partir de observar os grafiteiros aqui de Cachoeiro, eu me interessei pelo grafite. E daí eu fui estudando e aprimorando as minhas técnicas e crescendo dentro da própria arte”, disse.
A arte de Raí tem ganhado espaço em muitos outros lugares, como na Argentina. “Eu fiz dois painéis em Buenos Aires, isso para mim foi uma realização muito grande, mas ser reconhecido dentro do nosso próprio estado para mim também é muito importante”, enfatizou.
Sabendo que a arte não se limita somente com a pintura, há muitas obras produzidas com granito, mármore e outros minerais, como as feitas pelo artesão Romário Rosa. Hoje, ele tem uma gama de mais de 100 peças, desde mesa posta, até itens para banheiro e decoração.
Há mais de 15 anos ele vem aprimorando a técnica. E quem vê a obra finalizada, delicada e brilhante, não imagina que se origina do material bruto, quase sem cor. No entanto, nas mãos do artista, é lapidada e transformada em arte, de forma artesanal. “A gente seleciona tudo e passa tudo na minha mão, eu que crio tudo”, falou o artesão.
Para os moradores do município, é um orgulho ser conterrâneo de um time tão talentoso como esse e que leva o nome da cidade por onde passa. “Aqui é o berço dos artistas”, destacou uma moradora.
Com informações da TV Gazeta Sul