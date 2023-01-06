Artista de Cachoeiro emplaca quadros em cenário da novela "Travessia"

Conhecido por ser o berço do rei Roberto Carlos, de Sérgio Sampaio e Rubem Braga, o município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , continua sendo terra de artistas. Atualmente, em meio há outros nomes de destaque na cidade, o artista plástico Moacyr Travaglia teve os quadros selecionados para fazerem parte do cenário da novela das 21h da Rede Globo , "Travessia".

As telas compõem as cenas da empresa do personagem Guerra, interpretado pelo ator Humberto Martins. Moacyr contou que as obras foram escolhidas duas semanas antes de começar a trama. Segundo ele, foi por meio de uma galeria no Rio de Janeiro que a curadoria da Globo selecionou cerca de cinco obras do artista.

"É uma realização de uma busca de muitos anos. Um reconhecimento. São, praticamente, 40 anos de trabalho para ter esse reconhecimento" Moacyr Travaglia - Artista plástico

Moacyr Travaglia acredita que ter os quadros na novela "Travessia" significa um reconhecimento muito grande Crédito: Carlos Barros

Para o artista plástico, ver os quadros dele compondo a cenografia da novela é um mistura de gratidão, orgulho e emoção. E é difícil pensar na quantidade de pessoas de outras regiões e até países que estão assistindo à trama e vendo as obras também.

Ele enfatiza que foi uma realização pessoal e curricular, pois, como artista, ter uma obra eternizada em uma obra de ficção, como é a novela, é muito importante.

"Para mim foi uma surpresa. Não foi nada trabalhado e não estava buscando isso. É um olhar diferente e isso engrandece muito o trabalho do artista" Moacyr Travaglia - Artista plástico

A curadoria da Globo selecionou os quadros de Moacyr Travaglia em uma galeria no Rio de Janeiro Crédito: Carlos Barros

Artista desde criança

Moacyr começou a pintar aos 10 anos de idade sem nenhum interesse comercial, mas por incentivo de alguns membros da família que já pintavam e, com o tempo, foi se desenvolvendo. “Nunca parei de pintar. E, há uns sete anos, houve o interesse de levar o meu trabalho nas galerias”, disse.

Segundo o artista, demorou cerca de 25 anos para ele enxergar que as obras dele tinham valor no mercado. E foi pelo olhar de outras pessoas, incluindo curadores e galeristas, que ele entendeu isso. “Foi um trabalho árduo, mas teve um final que me trouxe uma grande projeção”, destacou.

O artista plástico Moacyr Travaglia percebeu que a obra dele tinha valor no mercado depois de 25 anos pintando telas Crédito: Carlos Barros

Análise da obra

Sobre os quadros de estilo abstrato, Moacyr explicou que retratam a gesticulação, os movimentos humanos, assim como a reintegração humana. “Você vai ver movimentos repetitivos que vão dando forma, tudo irracional. Eu me conecto muito com a evolução, reiteração do homem”, comentou.

De acordo com ele, toda arte tem a intenção de explorar um modo de o indivíduo ver a realidade de forma diferente. Para isso, é necessário sair do racional e vislumbrar novas possibilidades.

Moacyr Travaglia retrata a gesticulação e os movimentos humanos nas obras em que pinta Crédito: Carlos Barros

Sendo assim, Moacyr classifica que o trabalho dele tem como estudo a questão da alienação humana, pois ao abordar repetições de movimentos e traços repetitivos, leva ao espectador da arte uma nova linguagem.

"Através dos movimentos repetitivos eu questiono as repetições humanas na vida tendo em vista as alienações" Moacyr Travaglia - Artista plástico

Quadros de artista plástico do ES fazem parte de cenário de novela da Globo

Outros artistas de Cachoeiro

Outro artista que tem levado o nome de Cachoeiro é o grafiteiro Raí Bolzan. “Desde muito novo eu comecei a desenhar a partir de observar os grafiteiros aqui de Cachoeiro, eu me interessei pelo grafite. E daí eu fui estudando e aprimorando as minhas técnicas e crescendo dentro da própria arte”, disse.

Painel do grafiteiro Raí Bolzan exposto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Filipe Vargas

A arte de Raí tem ganhado espaço em muitos outros lugares, como na Argentina. “Eu fiz dois painéis em Buenos Aires, isso para mim foi uma realização muito grande, mas ser reconhecido dentro do nosso próprio estado para mim também é muito importante”, enfatizou.

Sabendo que a arte não se limita somente com a pintura, há muitas obras produzidas com granito, mármore e outros minerais, como as feitas pelo artesão Romário Rosa. Hoje, ele tem uma gama de mais de 100 peças, desde mesa posta, até itens para banheiro e decoração.

O artesão Romário Rosa tem mais de 100 peças artesanais criadas por ele Crédito: Filipe Vargas

Há mais de 15 anos ele vem aprimorando a técnica. E quem vê a obra finalizada, delicada e brilhante, não imagina que se origina do material bruto, quase sem cor. No entanto, nas mãos do artista, é lapidada e transformada em arte, de forma artesanal. “A gente seleciona tudo e passa tudo na minha mão, eu que crio tudo”, falou o artesão.

O artesão Romário Rosa utiliza pedaços de mármore e granito (à esquerda) para criar belíssimos artesanatos (à direita) Crédito: Filipe Vargas

Para os moradores do município, é um orgulho ser conterrâneo de um time tão talentoso como esse e que leva o nome da cidade por onde passa. “Aqui é o berço dos artistas”, destacou uma moradora.