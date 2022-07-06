Veja quem prestigiou a abertura da Loja Vazia 2022 no ES

O casal Yuri e Letícia Donateli recebem nesta quarta, dia 06, fornecedores do segmento de festa infantil capixaba para um café da manhã especial para apresentar a mais nova casa de festas e eventos infantis de Vila Velha, a Casa Lepeti, no Centro. Com 500 metros quadrados, o espaço conta com ampla área externa com brinquedos diversos, espaço de areia, local para piquenique e oficinas, e também a queridinha área molhada que as crianças amam para se refrescar debaixo dos tubos que liberam a água. Na parte interna da casa, três brinquedotecas separadas por faixa etária com brinquedos lúdicos e criativos de acordo com cada idade para divertir a criançada, sempre com os olhares e cuidados das monitoras.