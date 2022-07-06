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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a abertura da Loja Vazia 2022 no ES

Publicado em
06 jul 2022 às 02:15
Loja Vazia 2022
Letícia Dalvi, Renata Rasseli, Mariana Buaiz e Raphael Brotto: na abertura da Loja Vazia 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi um show de solidariedade a abertura da Loja Vazia 2022, nesta terça-feira (05), no Shopping Vitória.  O projeto, que está em sua nona edição, vai arrecadar doações  de roupas, acessórios, calçados, até o dia 07 de agosto. no espaço localizado no 2° piso, em frente à Havaianas.
Toda a arrecadação será destinada a 7 instituições filantrópicas com trabalhos sociais no  Estado. São elas: Creche Shirley, Afecc, Caoca, Amaes, Secri, Associação Beneficente Praia do Canto e Albergue Martin Lutero. 
Durante a abertura, a diretoria do Shopping Vitória e a madrinha master do projeto, a colunista de A Gazeta, Renata Rasseli, receberam amigos solidários que levaram suas doações a quem precisa. Veja quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli. 
Loja Vazia 2022
Flavia Almeida e Luana Patriota: madrinhas da Loja Vazia Crédito: Mônica Zorzanelli
Loja Vazia 2022
Marcela Raizer e Andrea Richa Crédito: Mônica Zorzanelli
Loja Vazia 2022
Dani Ewald, Renata Rasseli e Stella Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli
Loja Vazia 2022
Stephanie Nader, Renata Rasseli, Karla Leal e Gracinha Nader Crédito: Mônica Zorzanelli
Loja Vazia 2022
Renata Rasseli e Penha Nonato Crédito: Mônica Zorzanelli
Carol Veiga, Léo Bahia e Renata Rasseli
Carol Veiga, Léo Bahia e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Loja Vazia 2022
Mayka Schneider e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Loja Vazia 2022
Penha Lima Correa e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Ana Clara Benevides e Zenilda Benevides
Ana Clara Benevides e Zenilda Benevides Crédito: Mônica Zorzanelli
Loja Vazia 2022
Loja Vazia 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli
Loja Vazia 2022
Vinnicius Rabbi, Letícia Dalvi, Mariana Buaiz, Renata Rasseli e Raphael Brotto Crédito: Mônica Zorzanelli

Abertura da Loja Vazia 2022

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VISITA INTERNACIONAL

Graeme Crawford
Graeme Crawford Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira (06), Graeme Crawford, presidente do Grupo Inspired Education, líder internacional no segmento educacional e mantenedora do Centro Educacional Leonardo da Vinci e mais 70 escolas  premium presentes em 21 países, estará em Vitória, acompanhado de Marcio Cohen, CEO Americas do Inspired Education. Nesta visita, Graeme pretender conhecer a estrutura física da escola, dialogar com a equipe gestora e conhecer de perto o projeto pedagógico no cotidiano do Da Vinci. “Estamos muito felizes pela oportunidade de receber nosso mantenedor e de conhecer experiências exitosas das outras escolas da rede”, comemora o diretor Mário Broetto, que atua na Escola desde a sua fundação.

Nova casa de festas em Vila Velha

O casal Yuri e Letícia Donateli recebem nesta quarta, dia 06, fornecedores do segmento de festa infantil capixaba para um café da manhã especial para apresentar a mais nova casa de festas e eventos infantis de Vila Velha, a Casa Lepeti, no Centro. Com 500 metros quadrados, o espaço conta com ampla área externa com brinquedos diversos, espaço de areia, local para piquenique e oficinas, e também a queridinha área molhada que as crianças amam para se refrescar debaixo dos tubos que liberam a água. Na parte interna da casa, três brinquedotecas separadas por faixa etária com brinquedos lúdicos e criativos de acordo com cada idade para divertir a criançada, sempre com os olhares e cuidados das monitoras. 

Bate-papo décor

O empresário Carlos Marianelli recebe convidados nesta quarta-feira, 07, para um bate-papo sobre revestimentos em pedra naturais com a Isabela Castelo, representante da marca Corelux, a partir das 18 horas.

Camisas por amor

A empresária Penha Arraz, além de se dedicar ao seu Spazio Penha Arraz, também participa da campanha de arrecadação de recursos para o Projeto Amor Sem Fronteiras, que leva ajuda humanitária ao Quênia. Dentre as atividades, a venda de camisas do projeto contribuem para alavancar as doações

Mulheres de ferro

Aracruz vai sediar no sábado (9) o Ironcruz Portocel Endurance Triathlon e as mulheres estão marcando presença. Entre os mais de 170 competidores individuais da prova, quase 25% são mulheres, participação que está acima da média nesse tipo de competição, que geralmente é de 20%. Entre as 43 atletas que competem individualmente há mulheres com idade entre 20 e 60 anos, que vão encarar 1,7 km de natação, 60 km de ciclismo e 15 km de corrida. A largada da prova será no sábado, às 13h, na Barra do Sahy. Avante mulheres!

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