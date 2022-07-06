Veja quem prestigiou a abertura da Loja Vazia 2022 no ES

Toda a arrecadação será destinada a 7 instituições filantrópicas com trabalhos sociais no Estado. São elas: Creche Shirley, Afecc, Caoca, Amaes, Secri, Associação Beneficente Praia do Canto e Albergue Martin Lutero.
Durante a abertura, a diretoria do Shopping Vitória e a madrinha master do projeto, a colunista de A Gazeta, Renata Rasseli, receberam amigos solidários que levaram suas doações a quem precisa. Veja quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Nesta quarta-feira (06), Graeme Crawford, presidente do Grupo Inspired Education, líder internacional no segmento educacional e mantenedora do Centro Educacional Leonardo da Vinci e mais 70 escolas premium presentes em 21 países, estará em Vitória, acompanhado de Marcio Cohen, CEO Americas do Inspired Education. Nesta visita, Graeme pretender conhecer a estrutura física da escola, dialogar com a equipe gestora e conhecer de perto o projeto pedagógico no cotidiano do Da Vinci. “Estamos muito felizes pela oportunidade de receber nosso mantenedor e de conhecer experiências exitosas das outras escolas da rede”, comemora o diretor Mário Broetto, que atua na Escola desde a sua fundação.