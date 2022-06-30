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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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"Loja Vazia" 2022 vai arrecadar doações para 7 instituições do ES

Publicado em
30 jun 2022 às 12:07
Léa Penedo, Mariana Buaiz e Marilucia Dalla: na Loja Vazia 2022
Léa Penedo, Mariana Buaiz e Marilucia Dalla: na Loja Vazia 2021 Crédito: Monica Zorzanelli
A Loja Vazia deste ano já tem data marcada no Shopping Vitória! A partir da próxima terça-feira (05), até o dia 07 de agosto, o espaço estará de volta em sua 9ª edição, levando solidariedade para quem precisa!
Localizada no 2° piso, em frente à Havaianas, a loja estará com prateleiras, cabides e manequins vazios. O objetivo do projeto é abrir as portas para preencher o espaço com doações de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens. Tudo é recolhido frequentemente para que o ambiente esteja sempre pronto para receber novas contribuições. Toda a arrecadação será destinada a sete instituições filantrópicas com trabalhos sociais no estado.
Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos também está sendo convocada para apadrinhar o projeto. A colunista de A Gazeta Renata Rasseli é a madrinha master. Além disso, o Instituto Américo Buaiz - IAB também está apoiando a campanha. 
A loja terá um design moderno e totalmente instagramável. Neste ano, a marca Lov.Her criou uma estampa exclusiva para a camisa oficial do projeto.

ENTIDADES BENEFICIADAS

  • 05 a 09/07: PROJETO MÃE-CRECHE SHIRLEY ALEGRIA
  •  10 a 14/07: CAOCA
  • 15 a 19/07: AFECC
  • 20 a 24/07: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRAIA DO CANTO
  • 25 a 29/07: SECRI
  • 30/07 a 03/08: ALBERGUE MARTIN LUTERO
  • 04 a 07/08: AMAES
  • Loja Vazia
  • Data: 05/07 a 07/08
  • Local: Shopping Vitória, no 2° piso, em frente à Havaianas
  • Horário de funcionamento: 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 21h aos domingos

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