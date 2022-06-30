"Loja Vazia" 2022 vai arrecadar doações para 7 instituições do ES

Léa Penedo, Mariana Buaiz e Marilucia Dalla: na Loja Vazia 2021 Crédito: Monica Zorzanelli

A Loja Vazia deste ano já tem data marcada no Shopping Vitória! A partir da próxima terça-feira (05), até o dia 07 de agosto, o espaço estará de volta em sua 9ª edição, levando solidariedade para quem precisa!

Localizada no 2° piso, em frente à Havaianas, a loja estará com prateleiras, cabides e manequins vazios. O objetivo do projeto é abrir as portas para preencher o espaço com doações de roupas, acessórios, calçados, entre outros itens. Tudo é recolhido frequentemente para que o ambiente esteja sempre pronto para receber novas contribuições. Toda a arrecadação será destinada a sete instituições filantrópicas com trabalhos sociais no estado.

Para juntar forças, uma rede de madrinhas e padrinhos também está sendo convocada para apadrinhar o projeto. A colunista de A Gazeta Renata Rasseli é a madrinha master. Além disso, o Instituto Américo Buaiz - IAB também está apoiando a campanha.

A loja terá um design moderno e totalmente instagramável. Neste ano, a marca Lov.Her criou uma estampa exclusiva para a camisa oficial do projeto.

ENTIDADES BENEFICIADAS

05 a 09/07: PROJETO MÃE-CRECHE SHIRLEY ALEGRIA

10 a 14/07: CAOCA

CAOCA 15 a 19/07: AFECC



AFECC 20 a 24/07: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRAIA DO CANTO



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRAIA DO CANTO 25 a 29/07 : SECRI

: SECRI 30/07 a 03/08: ALBERGUE MARTIN LUTERO



ALBERGUE MARTIN LUTERO 04 a 07/08: AMAES

