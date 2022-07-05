Isadora Moulin comemora 15 anos com a família em Guarapari

Queridinha de RR, Isadora Moulin comemorou 15 anos com festa, na Aldeia, em Guarapari. Os anfitriões, Bruna Sponfeldner e Alemer Jabour Moulin, receberam amigos e familiares na área de lazer do condomínio, em tarde regada a churrasco. A decoração ficou a cargo de Bruna Medeiros, que aproveitou a coleção de orquídeas do pai da aniversariante. Confira as fotos de Cloves Louzada.

Luana Patriota, Flavia Giacomin, Magali Magioni, Lorena Azevedo, Juliana Bragança, Patrícia Asseff, Rita Mamedi, Edilene Chieppe, Bia Delmaestro e Sara Quintairos são madrinhas da Loja Vazia 2022, que será aberta nesta terça-feira (05), às 10h, no 2º piso do Shopping Vitória (em frente à Havaianas). A ação pretende arrecadar doações de roupas, sapatos e acessórios, que serão destinadas aos bazares de 7 entidades capixabas. Esta colunista é a madrinha master do projeto, que tem o apoio da nossa Rede Gazeta.

Claudia Júdice Folador é a anfitriã do evento Brasilianas, que vai unir decoração, moda e arte, nesta terça-feira (06), a partir das 19h, na Galeria Matias Brotas. O desfile marca o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli, empresa que passa a fazer parte do mix da Casa. Um dos grandes destaques da noite é o casting de modelos, que será formado por profissionais de arquitetura e design de interiores.