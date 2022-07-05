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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Isadora Moulin comemora 15 anos com a família em Guarapari

Publicado em
05 jul 2022 às 02:15
Isadora Moulin
Isadora Moulin ganhou festa para celebrar 15 anos, na Aldeia, Guarapari Crédito: Cloves Louzada

Viva Isadora!

Queridinha de RR, Isadora Moulin comemorou 15 anos com festa, na Aldeia, em Guarapari. Os anfitriões, Bruna Sponfeldner e Alemer Jabour Moulin, receberam amigos e familiares na área de lazer do condomínio, em tarde regada a churrasco. A decoração ficou a cargo de Bruna Medeiros, que aproveitou a coleção de orquídeas do pai da aniversariante. Confira as fotos de Cloves Louzada.

VAMOS ENCHER A LOJA VAZIA! 

Luana Patriota, Flavia Giacomin, Magali Magioni, Lorena Azevedo, Juliana Bragança, Patrícia Asseff, Rita Mamedi, Edilene Chieppe, Bia Delmaestro e Sara Quintairos são madrinhas da Loja Vazia 2022, que será aberta nesta terça-feira (05), às 10h, no 2º piso do Shopping Vitória (em frente à Havaianas). A ação pretende arrecadar doações de roupas, sapatos e acessórios, que serão destinadas aos bazares de 7 entidades capixabas. Esta colunista é a madrinha master do projeto, que tem o apoio da nossa Rede Gazeta. 

QUERIDOS DE RR

Rodrigo e Flavia Almeida e as filhas Elisa, Alice e Lara
Rodrigo e Flavia Almeida e as filhas Elisa, Alice e Lara: em noite de festa junina, na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Elani Passos

DESFILE 

Claudia Júdice Folador é a anfitriã do evento Brasilianas, que vai unir decoração, moda e arte, nesta terça-feira (06), a partir das 19h, na Galeria Matias Brotas. O  desfile marca o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli, empresa que passa a fazer parte do mix da Casa. Um dos grandes destaques da noite é o casting de modelos, que será formado por profissionais de arquitetura e design de interiores. 

Inauguração

Save the date! Ari Oliveira, Gilberto Lopes, Luiz Flávio Bredas, Marcus Buaiz e Thiaguinho convidam para a inauguração da fábrica do gin DryCat, dia 11 de julho, em Vitória.

Dia do Panificador

 Karla Simonetti coordena uma ação de marketing da Buaiz Alimentos em homenagem ao Dia do Panificador, celebrado no próximo dia 8. Diversas padarias da Grande Vitória serão invadidas por promotores, que vão presentear os panificadores e realizar dinâmicas interativas, reconhecendo o trabalho e reforçando a importância da comemoração.

Curso de Sommelier

Vinicius Coberlinni convida para a aula inaugural do curso de sommelier, dia 21, no Bacco da Praia do Canto. 

Jantar científico

O time de médicos da Oncologia Meridional Serra irá realizar, nesta terça-feira (05), mais um encontro da Jornada Científica 2022 com o tema “Prática Interdisciplinar no Tratamento de Pessoa com Câncer”. O encontro para convidados irá acontecer no restaurante Coco Bambu em Vitória e trará casos clínicos para discussão entre os profissionais de diversas áreas. Os anfitriões do jantar são Lia Canedo, diretora clínica, e Renan Pereira Rezende, diretor geral da unidade da Serra.

Ferrugem vem aí!

Luciana e Everaldo Reginatto recebem o cantor Ferrugem, que apresenta o show  “Ferrugem em Casa”, dia 6 de agosto, no  Matrix Music Hall. 

Confraria

 Fernanda Prates recebe nesta terça-feira (05) para mais uma edição de sua Confraria Luxo Connect, um grupo de 25 mulheres, na Wine Vix, Praia do Canto. A noite terá bufê de Karla Brandão, DJ Larissa Tan Tan e chocolates Kopenhagen. Marcela Raizer, Lucimar Soares, Tatiane Emerich, Cris Rocha, Mayka Schineider e Marla Camilo estão confirmadas.

ANIVERSÁRIO

Paola Borges e Patricia Fontana
Paola Borges e a aniversariante Patricia Fontana: celebrando em ritmo de festa julina Crédito: Elani Passos

CAPIXABAS NO RIO

Fabrício Fabre, ,Jorge Delmas, Ricardo Delgado, Neusa Sponfeldner eEdgar Moura Brasil
Fabrício Fabre, ,Jorge Delmas, Ricardo Delgado, Neusa Sponfeldner e Edgar Moura Brasil: jantar  no Arpoador, Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

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