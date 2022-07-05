Isadora Moulin comemora 15 anos com a família em Guarapari

Luana Patriota, Flavia Giacomin, Magali Magioni, Lorena Azevedo, Juliana Bragança, Patrícia Asseff, Rita Mamedi, Edilene Chieppe, Bia Delmaestro e Sara Quintairos são madrinhas da Loja Vazia 2022, que será aberta nesta terça-feira (05), às 10h, no 2º piso do Shopping Vitória (em frente à Havaianas). A ação pretende arrecadar doações de roupas, sapatos e acessórios, que serão destinadas aos bazares de 7 entidades capixabas. Esta colunista é a madrinha master do projeto, que tem o apoio da nossa Rede Gazeta.
Claudia Júdice Folador é a anfitriã do evento Brasilianas, que vai unir decoração, moda e arte, nesta terça-feira (06), a partir das 19h, na Galeria Matias Brotas. O desfile marca o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli, empresa que passa a fazer parte do mix da Casa. Um dos grandes destaques da noite é o casting de modelos, que será formado por profissionais de arquitetura e design de interiores.