Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Casa de festas de Vitória comemora primeiro aniversário

Publicado em
02 jul 2022 às 02:15
Hortência Receputi e Carolina Saitt
Hortência Receputi e Carolina Saitt celebraram 1 ano da Casa Lounge, no endereço onde já funcionou o Spírito Jazz, na Praia do Canto Crédito: Camilla Baptistin

Celebrando 1 ano! 

Foi uma noite mágica o aniversário de um ano de A Casa Lounge, de Carolina Saitt e Maria Hortência Receputi. O espaço que alia requinte e modernidade na Praia do Canto recebeu decoração assinada por Janine Manhães, que apostou nos bubbles transparentes como elemento destaque, dentro de um conceito clean e inovador, ressaltando a beleza do ambiente e a versatilidade do espaço. Quem chegava na festa se surpreendia com o que foi criado pela artista. Com cerimonial de Cintia Kuster, a festa foi embalada pelo DJ Leo Conde, o músico Marcelo Ribeiro e a DJ Larissa Tantan. O momento dos parabéns foi cheio de emoção com relato das sócias e amigas que contaram a trajetória das duas na abertura de A Casa. Os convidados se deliciaram com bufê da chef Claudia Machado, doces de Edna Jabour e drinks com mixologia molecular. Confira as fotos de Camilla Baptistin.

NOVA DIRETORIA DO ES EM AÇÃO

Os associados do ES em Ação elegeram a nova diretoria do movimento empresarial em Assembleia Geral Extraordinária, na tarde desta quinta-feira. A reunião foi 100% online e 52 integrantes votaram na escolha de sete nomes para a nova gestão da organização para os próximos três anos – 2022/25. O novo diretor presidente do ES em Ação é Nailson Dalla Bernadina e a posse já está marcada para o dia 26 de julho. Nailson já compõe a atual diretoria do ES em Ação como diretor de Gestão e Governo Digital e vai suceder a Fabio Costa Brasileiro na presidência da organização. Outros dois integrantes da atual gestão também foram eleitos para continuarem na diretoria da organização: Rimaldo de Sá e Sérgio Mileipe.

ANIVERSÁRIO

Laís Bragatto e Léo Aguirre
A aniversariante Laís Bragatto e Léo Aguirre: em noite de parabéns pra você! Crédito: Divulgação

NO TOPO DA INOVAÇÃO

Nossa Tayana Dantas comemora: o G4 Educação, empresa onde ela é diretora de Branding e Comunicação, acaba de ser eleita um dos 20 espaços de trabalho mais inovadores do Brasil pela MIT University. 

CHÁ DA TARDE

Dayse Lemos, Anginha Buaiz e Andréa de Pinho
Dayse Lemos, Anginha Buaiz e Andréa de Pinho: em tarde de bate-apo com joias Crédito: Mônica Zorzanelli

Novo visual

A arquiteta Angela Gomes é responsável pelo novo visual das Agências de Desenvolvimento Regional do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de Cachoeiro do Itapemirim, Guarapari, Colatina e Linhares. O projeto de interiores desenvolvido por Angela reflete as transformações na forma de atendimento da instituição, a partir da criação de novo layout de ambientação, mudanças no mobiliário e melhorias nos espaços físicos onde são realizadas capacitações, consultorias e toda a prestação de serviço aos clientes.

Capixaba na Colômbia

Alessandra Maria da Silva, professora do curso de Agronomia da FAESA Linhares e extensionista do Incaper, foi a representante capixaba a palestrar no II Encuentro de experiencias exitosas de Extensión Rural en America Latina y El Caribe, organizado pelo governo da Colômbia. Numa palestra online, ela apresentou a pesquisadores do mundo todo o trabalho desenvolvido dentro no Estado, dentro do tema ATER Digital Participativa para Mulheres: o Direito à Palavra como Meio de Empoderamento.

Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança