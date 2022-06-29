Soeli Gama comemora aniversário em clima junino em Vitória

Uma das maiores empresas do ramo de distribuição de itens farmacêuticos e medicamentos genéricos do país – o Grupo Elfa - irá começar a operar no Estado a partir deste mês, com a inauguração de um novo centro de logística e distribuição de varejo farmacêutico no Terminal Industrial e Multimodal da Serra (TIMS). Utilizando um espaço de armazenamento de aproximadamente 2 mil metros quadrados, o Grupo Elfa irá distribuir genéricos e medicamentos similares de cerca de 19 fabricantes de remédios - nesta conta, estão incluídos ainda fabricantes de equipamentos hospitalares. Com a inauguração do novo centro logístico no TIMS, o espaço irá potencializar a operação da companhia, permitindo a centralização dos estoques e uma maior eficiência operacional, além de encurtar a distância e o tempo de entrega em todo o Estado. O mais completo complexo logístico do Espírito Santo também está abrigando players como Buaiz Alimentos, Sephora, Arcelor e Pimpolho.