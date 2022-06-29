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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Soeli Gama comemora aniversário em clima junino em Vitória

Publicado em
29 jun 2022 às 02:15
Soeli Gama
Soeli Gama celebrou idade nova ao lado de amigas na Praia do Canto Crédito: Elani Passos
Queridona de RR, Soeli Gama comemorou idade em clima de festa junina. Reuniu  amigas para almoço regado à feijoada e doces juninos no salão de festas de seu prédio, na Praia do Canto, em Vitória. A filha Taisa e a neta Lara também marcaram presença na tarde de festa. A pista ficou a cargo da DJ Larissa Tantan. Confira quem passou por lá na galeria de fotos de Elani Passos. 
Taisa Gama e Soeli Gama e Lara
Taisa Gama e Soeli Gama e Lara Crédito: Elani Passos

Aniversário de Soeli Gama

ENSAIO DE ANIVERSÁRIO

Hinglyd Fonseca
Para comemorar seus 50 anos, a empresária Hinglyd Fonseca fez um super ensaio fotográfico by Jackie Campos. No dia 6 de julho, faz festa  only for girls,  no Balthazar  Crédito: Jackie Campos

INSEGURANÇA PARA PACIENTES

O advogado especialista em Direito Médico Celso Papaleo declarou que uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) causou insegurança em se manter, por planos de saúde, tratamentos de crianças portadoras da Síndrome do Espectro Autista e dos pacientes que fazem uso de canabidiol. Isso porque o STJ decidiu que os planos não precisam oferecer cobertura para procedimentos que não fazem parte do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). “O entendimento tem representado uma dificuldade quase insuperável no cotidiano de quem busca, de forma hercúlea, melhores condições de vida para seus filhos e familiares”.

NOIVADO

Neste final de semana, a designer de jóias ficou noiva. O amado Marinho Severgnini o surpreendeu com este lindo pedido.
Ane Zorzanelli e Marinho Severgnini: a designer de jóias ficou noiva neste final de semana Crédito: Divulgação

Sociedade de Reumatologia

A Sociedade de Reumatologia do Espírito Santo (Sores) está mobilizada em torno dos preparativos para a realização da 12ª Jornada Capixaba de Reumatologia, a ser promovida nos dias 05 e 06 de agosto. O evento reunirá renomados especialistas, capixabas e de outros Estados, para debaterem alguns dos principais temas da área como o Lupus e a influência da Covid-19 na Reumatologia. Mas, neste ano, terá um atrativo a mais: fará parte da programação em comemoração ao Jubileu de Ouro de fundação da SORES - Sociedade de Reumatologia do Espírito Santo. Criada há 50 anos, a sociedade tem se mantido atuante todas essas décadas, sempre visando o crescimento da Reumatologia no Estado

No TIMS

Uma das maiores empresas do ramo de distribuição de itens farmacêuticos e medicamentos genéricos do país – o Grupo Elfa - irá começar a operar no Estado a partir deste mês, com a inauguração de um novo centro de logística e distribuição de varejo farmacêutico no Terminal Industrial e Multimodal da Serra (TIMS). Utilizando um espaço de armazenamento de aproximadamente 2 mil metros quadrados, o Grupo Elfa irá distribuir genéricos e medicamentos similares de cerca de 19 fabricantes de remédios - nesta conta, estão incluídos ainda fabricantes de equipamentos hospitalares. Com a inauguração do novo centro logístico no TIMS, o espaço irá potencializar a operação da companhia, permitindo a centralização dos estoques e uma maior eficiência operacional, além de encurtar a distância e o tempo de entrega em todo o Estado. O mais completo complexo logístico do Espírito Santo também está abrigando players como Buaiz Alimentos, Sephora, Arcelor e Pimpolho.

Save the date!

Elani Passos vai comemorar aniversário no próximo 4 de setembro, em noite only for girls. 

Curso Master

Entre os dias 26 a 28 de outubro acontece o Curso Master Preenchimentos e Bioestimulares, ministrado pelos experts Paula Serratine e Vitor Erlacher, no Instituto Riva. Catarina Riva, fundadora do Instituto Riva, conta que a programação contará com aulas sobre full face, fios de PDO e muito mais.

Treinamento funcional

Especialista em Fisioterapia Esportiva e Biomecânica Neuro-Musculo-Esquelética, além de ser certificado pela Academia Americana de Exercícios Terapêuticos, o fisioterapeuta Luiz Felipe Giacomelli inaugura seu studio de treinamento funcional Fisicor, nesta sexta-feira, 1º de julho, em Bento Ferreira.

INAUGURAÇÃO

Sérgio Carone e Márcio Chagas
Sérgio Carone e Márcio Chagas: na inauguração da nova loja do SempreTem, do Grupo Carone, em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

QUERIDOS DE RR

Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto
Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto: dupla comemora a ampliação do estúdio de beleza, na Praia do Canto  Crédito: Divulgação

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