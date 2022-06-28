Apresentador da Globo fala sobre política e economia no ES

A segunda edição do Prêmio Mulheres de Valor homenageará mais de 50 mulheres que se destacaram no cenário empresarial capixaba e também que são exemplos de sucesso. A premiação será na próxima quinta-feira, 30, no cerimonial Oásis, em Vitória, a partir das 20h. Entre as homenageadas pelo prêmio, comandado pela empresária e diretora da Realize & Salvatto - Marcas e Patentes, Aline Salvatto, estão Stephany Pim, Miss ES 2017 e 3º Lugar Miss Brasil, que hoje empreende na área de estética; Penha Arraz, empresária há 22 anos no ramo da beleza; Marília Lemos, dona do restaurante Papa Gourmet; Michele Pin, empresária, ativista, escritora e coach; Elida Torezani, referência em bronzeamento e Renata Gava, diretora executiva da Imobiliária Universal.