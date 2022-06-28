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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Apresentador da Globo fala sobre política e economia no ES

Publicado em
28 jun 2022 às 02:30
Heraldo Pereira e Márcio Brotto
Heraldo Pereira e Márcio Brotto: tarde de bate-papo sobre política e economia em Vitória Crédito: Cacá Lima

Sunset&Política

O jornalista Heraldo Pereira, da Rede Globo, comandou um bate-papo sobre conjunturas política e econômica para convidados da Bergi Advocacia. O Bergi Sunset Politics reuniu advogados, clientes do escritório e políticos, na sede do seu escritório, na Enseada do Suá, em Vitória. Confira a galeria de fotos de Cacá Lima.

POSSE DA FECOMÉRCIO

José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), desembarca em Vitória nesta quarta-feira (29) para prestigiar a posse da nova diretoria eleita para comandar a Fecomércio pelos próximos quatro anos. A solenidade está marcada para 19h, no Centro Cultural Sesc Glória. O novo presidente é o empresário Idalberto Moro. 

INAUGURAÇÃO

Junia Leite, Mariana Laranja, Monique Evans, Dayane Barros e Waslley Leite
Junia Leite,  a anfitriã Mariana Laranja, Monique Evans, Dayane Barros e Waslley Leite: na inauguração do novo Instituto Laranja, em Vila Velha Crédito: Guiherme Gomes Graceli

Mulheres de Valor

A segunda edição do Prêmio Mulheres de Valor homenageará mais de 50 mulheres que se destacaram no cenário empresarial capixaba e também que são exemplos de sucesso. A premiação será na próxima quinta-feira, 30, no cerimonial Oásis, em Vitória, a partir das 20h. Entre as homenageadas pelo prêmio, comandado pela empresária e diretora da Realize & Salvatto - Marcas e Patentes, Aline Salvatto, estão Stephany Pim, Miss ES 2017 e 3º Lugar Miss Brasil, que hoje empreende na área de estética; Penha Arraz, empresária há 22 anos no ramo da beleza; Marília Lemos, dona do restaurante Papa Gourmet; Michele Pin, empresária, ativista, escritora e coach; Elida Torezani, referência em bronzeamento e Renata Gava, diretora executiva da Imobiliária Universal.

Inovação em saúde

Júlio Cézar Fonseca de Melo, diretor do MIL – Laboratório de Inovação da MedSênior – será um dos palestrantes da primeira edição do PMI Talk, um projeto inédito no Estado que tem o objetivo de gerar conteúdo e discussões sobre temas relevantes para quem atua com gestão de projetos e inovação em diversos setores do mercado. Neste primeiro encontro, o tema é inovação e projetos na saúde e os participantes terão a oportunidade de conhecer os cases de sucesso desenvolvidos pelo MIL, que já teve artigo publicado na revista científica Applied Science, ligada à organização e editora MDPI, sediada na Suíça. O evento acontece nesta terça, as 18h30, no Hub Fucape.

Partiu, Sampa!

Juarez Campos partiu para São Paulo, onde participa da entrega do Prêmio Melhores do Ano da Prazeres da Mesa, nesta terça-feira (28). Vai aproveitar para conhecer as  novidades da "Capital Mundial da Gastronomia", segundo ele.

Imagem profissional

A consultora de imagem profissional Janaina Gurgel participa nesta terça (28) do Open Mind Brazil 2022. No evento virtual, realizado pela instituição que reúne os principais executivos e agentes de mudança do mercado nacional, a consultora vai falar sobre o poder da imagem profissional para gestores de equipes de grandes empresas. 

Visita guiada

Gorete Thorey recebe Angelina Côrtes  e convidados da Bazzar para a visita guiada na sua Via Thorey Galeria, nesta quinta-feira (30), às 17h. Na ocasião, a galerista receberá os convidados com um lanche e irá presenteá-los com um livro do fotógrafo Jomar Bragança e sua curadoria, intitulado “Vitória Interiores”. Nascido em Itabira e vivendo em Belo Horizonte, Jomar é graduado em arquitetura e atua como fotógrafo, editor, e designer gráfico há mais de 25 anos nos mercados nacional e internacional.

Menos concreto

“Mais orgânico e menos concreto”. Assim, o arquiteto paisagista Alex Hanazaki - um dos maiores nomes do paisagismo contemporâneo – define seu trabalho para o novo empreendimento que a Nazca lança no início de julho, na Praia do Canto, o Singular for Life. “O projeto valoriza o contato com o verde essencial para essa experiência e o bem-estar que será proporcionado para os moradores”, explica Hanazaki.

Tendências jurídicas

Luciana Júdice, do escritório Abreu Júdice Advogados, participa, nesta quarta-feira (29), do LawTech Innovation Day, em São Paulo. O evento reunirá profissionais do mercado para discutir sobre as principais tendências jurídicas do mundo.

ALMOÇO

Xuxu Neffa, Mônica PImentel e Rosana Tamanine
Xuxu Neffa, Mônica PImentel e Rosana Tamanine: em tarde de feijoada na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

SHOPPINGS EM ALTA

Bons ventos voltam a soprar na economia e os empreendimentos comerciais já vêm sentindo os sinais da recuperação e até superação de resultados. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o setor registrou a 13ª alta mensal consecutiva em vendas ao atingir uma elevação de 81,5% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O gerente de marketing do Shopping Moxuara, Victor Araújo, confirma os bons números e destaca que junho segue a mesma tendência. “Neste mês, no dia 12 de junho, tivemos um dos recordes de público no shopping para um domingo, desde a sua inauguração em 2014: um aumento de 50% de fluxo, sendo o segundo domingo mais movimentado da nossa história. Percebemos uma busca maior do consumidor por programações de lazer e eventos, que trazem uma nova tendência de investimento no setor”, pontua

QUERIDOS DE RR

Carol Veiga e Gustavo Buteri
Carol Veiga e Gustavo Buteri: feijoada com chorinho na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

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