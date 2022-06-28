Apresentador da Globo fala sobre política e economia no ES

José Roberto Tadros , presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), desembarca em Vitória nesta quarta-feira (29) para prestigiar a posse da nova diretoria eleita para comandar a Fecomércio pelos próximos quatro anos. A solenidade está marcada para 19h, no Centro Cultural Sesc Glória. O novo presidente é o empresário Idalberto Moro.

Júlio Cézar Fonseca de Melo, diretor do MIL – Laboratório de Inovação da MedSênior – será um dos palestrantes da primeira edição do PMI Talk, um projeto inédito no Estado que tem o objetivo de gerar conteúdo e discussões sobre temas relevantes para quem atua com gestão de projetos e inovação em diversos setores do mercado. Neste primeiro encontro, o tema é inovação e projetos na saúde e os participantes terão a oportunidade de conhecer os cases de sucesso desenvolvidos pelo MIL, que já teve artigo publicado na revista científica Applied Science, ligada à organização e editora MDPI, sediada na Suíça. O evento acontece nesta terça, as 18h30, no Hub Fucape.

A segunda edição do Prêmio Mulheres de Valor homenageará mais de 50 mulheres que se destacaram no cenário empresarial capixaba e também que são exemplos de sucesso. A premiação será na próxima quinta-feira, 30, no cerimonial Oásis, em Vitória, a partir das 20h. Entre as homenageadas pelo prêmio, comandado pela empresária e diretora da Realize & Salvatto - Marcas e Patentes, Aline Salvatto, estão Stephany Pim, Miss ES 2017 e 3º Lugar Miss Brasil, que hoje empreende na área de estética; Penha Arraz, empresária há 22 anos no ramo da beleza; Marília Lemos, dona do restaurante Papa Gourmet; Michele Pin, empresária, ativista, escritora e coach; Elida Torezani, referência em bronzeamento e Renata Gava, diretora executiva da Imobiliária Universal.

“Mais orgânico e menos concreto”. Assim, o arquiteto paisagista Alex Hanazaki - um dos maiores nomes do paisagismo contemporâneo – define seu trabalho para o novo empreendimento que a Nazca lança no início de julho, na Praia do Canto, o Singular for Life. “O projeto valoriza o contato com o verde essencial para essa experiência e o bem-estar que será proporcionado para os moradores”, explica Hanazaki.

Gorete Thorey recebe Angelina Côrtes e convidados da Bazzar para a visita guiada na sua Via Thorey Galeria, nesta quinta-feira (30), às 17h. Na ocasião, a galerista receberá os convidados com um lanche e irá presenteá-los com um livro do fotógrafo Jomar Bragança e sua curadoria, intitulado “Vitória Interiores”. Nascido em Itabira e vivendo em Belo Horizonte, Jomar é graduado em arquitetura e atua como fotógrafo, editor, e designer gráfico há mais de 25 anos nos mercados nacional e internacional.

Bons ventos voltam a soprar na economia e os empreendimentos comerciais já vêm sentindo os sinais da recuperação e até superação de resultados. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o setor registrou a 13ª alta mensal consecutiva em vendas ao atingir uma elevação de 81,5% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O gerente de marketing do Shopping Moxuara, Victor Araújo, confirma os bons números e destaca que junho segue a mesma tendência. “Neste mês, no dia 12 de junho, tivemos um dos recordes de público no shopping para um domingo, desde a sua inauguração em 2014: um aumento de 50% de fluxo, sendo o segundo domingo mais movimentado da nossa história. Percebemos uma busca maior do consumidor por programações de lazer e eventos, que trazem uma nova tendência de investimento no setor”, pontua