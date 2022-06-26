Fernando Augusto e Sandro Novaes abrem nova exposição em Vitória

Agnaldo Farias, Sandra Matias, Lara Brotas, Sandro Novaes e Fernando Augusto: na abertura da exposição “A ousadia das linhas, a astúcia das sombras” , na Matias Brotas Crédito: Cacá Lima

Sandra Matias e Lara Brotas receberam na noite desta quinta-feira (23 para o vernissage de “A ousadia das linhas, a astúcia das sombras”, dos artistas capixabas Fernando Augusto e Sandro Novaes, na galeria Matias Brotas. O encontro contou com a presença do curador Agnaldo Farias. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Cacá Lima.

Abertura da exposição “A ousadia das linhas, a astúcia das sombras”

Homenagem Luiz Fernando Schettino será homenageado na terça-feira (28), com a Comenda do Mérito Legislativo Chanceler Waldeth Nunes Theodoro, na Assembleia Legislativa. O deputado Emílio Mameri é autor do convite. Samba Thiago Pereira traz de volta o samba da cantora Micheli Montalvão para os domingos do seu botequim, na Serra. A sambista carioca, que mora no estado há mais de 30 anos, promete encantar com os sucessos do ritmo, de Beth Carvalho a Cartola. Jantar do bem Farol do Bem é o nome do projeto de sustentabilidade promovido pelo Sindifer. O lançamento deste ano será em jantar beneficente, nesta segunda (27), no Salão da Indústria do Ed. Finde, regado a paella,. O evento contará com a presença de Luiz Soares Cordeiro, Rafael Garcia e Eliane Gomes, respectivamente presidente do SIndifer, presidente do Instituto IDE e coordenadora do Farol do Bem. Arraiá solidário No próximo dia 16 de julho, a partir das 19h, acontece o Arraiá Solidário, promovido pela G.R.E.S Andaraí, na sede do Caxias Esporte Clube, em Vitória. Concursos de Quadrilhas, bingo, comidas e bebidas típicas, além de espaço kids. A entrada é 1kg de alimento não perecível ou 01 agasalho em bom estado de uso.

CASACOR 2022

AUTOCONHECIMENTO

A prática de yoga em contato com a natureza, e em casa, proporciona maior conforto e segurança, isso gera um resultado muito maior ao grupo, tornando o processo do autoconhecimento e autotransformação mais profundo, destaca o yogue Dante Negreiros. O professor, com seu estilo de vida, serviu de referência para conceituar o design de interiores de uma das unidades de um empreendimento Eco Living, que contará com diversificados ambientes para proporcionar relaxamento, como sala de yoga, meditação e serviços de resort. A realização é de Cláudio Chieppe, CEO da Montana INC, em Domingos Martins.

HOMENAGEM

RECITAIS DO VALE MÚSICA

O Projeto Vale Música Espírito Santo realiza, nos próximos dias 29 e 30 de junho, os Recitais de Classe Vale Música, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. A iniciativa tem o objetivo de apresentar ao público o conteúdo dos estudos musicais assimilados pelos alunos em sala de aula e trabalhar a formação de plateia para a música de câmara. Os recitais serão realizados em quatro sessões abertas ao público: na quarta-feira (29), às 15h30 e às 19h30; e na quinta-feira (30), nos mesmos horários. Trinta e cinco alunos e alunas do Projeto Vale Música Espírito Santo vão apresentar peças eruditas e de música popular de compositores estrangeiros e brasileiros. Um dos destaques da programação é o concerto “As Quatro Estações” de Vivaldi, que será apresentado no dia 30, às 15h30, tendo como solista Clóvis Pereira, violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira.

QUERIDAS DE RR