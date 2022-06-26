Fernando Augusto e Sandro Novaes abrem nova exposição em Vitória

Sandra Matias e Lara Brotas receberam na noite desta quinta-feira (23 para o vernissage de “A ousadia das linhas, a astúcia das sombras”, dos artistas capixabas Fernando Augusto e Sandro Novaes, na galeria Matias Brotas. O encontro contou com a presença do curador Agnaldo Farias. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Cacá Lima.
A prática de yoga em contato com a natureza, e em casa, proporciona maior conforto e segurança, isso gera um resultado muito maior ao grupo, tornando o processo do autoconhecimento e autotransformação mais profundo, destaca o yogue Dante Negreiros. O professor, com seu estilo de vida, serviu de referência para conceituar o design de interiores de uma das unidades de um empreendimento Eco Living, que contará com diversificados ambientes para proporcionar relaxamento, como sala de yoga, meditação e serviços de resort. A realização é de Cláudio Chieppe, CEO da Montana INC, em Domingos Martins.
O Projeto Vale Música Espírito Santo realiza, nos próximos dias 29 e 30 de junho, os Recitais de Classe Vale Música, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. A iniciativa tem o objetivo de apresentar ao público o conteúdo dos estudos musicais assimilados pelos alunos em sala de aula e trabalhar a formação de plateia para a música de câmara. Os recitais serão realizados em quatro sessões abertas ao público: na quarta-feira (29), às 15h30 e às 19h30; e na quinta-feira (30), nos mesmos horários. Trinta e cinco alunos e alunas do Projeto Vale Música Espírito Santo vão apresentar peças eruditas e de música popular de compositores estrangeiros e brasileiros. Um dos destaques da programação é o concerto “As Quatro Estações” de Vivaldi, que será apresentado no dia 30, às 15h30, tendo como solista Clóvis Pereira, violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira.