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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Fernando Augusto e Sandro Novaes abrem nova exposição em Vitória

Publicado em
26 jun 2022 às 02:15
Agnaldo Farias, Sandra Matias, Lara Brotas, Sandro Novaes e Fernando Augusto
Agnaldo Farias, Sandra Matias, Lara Brotas, Sandro Novaes e Fernando Augusto: na abertura da exposição “A ousadia das linhas, a astúcia das sombras” , na Matias Brotas Crédito: Cacá Lima
Sandra Matias e Lara Brotas receberam na noite desta quinta-feira (23 para o vernissage de “A ousadia das linhas, a astúcia das sombras”, dos artistas capixabas Fernando Augusto e Sandro Novaes, na galeria Matias Brotas. O encontro contou com a presença do curador Agnaldo Farias.  Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Cacá Lima.

Abertura da exposição “A ousadia das linhas, a astúcia das sombras”

Homenagem

Luiz Fernando Schettino será homenageado na terça-feira (28), com a Comenda do Mérito Legislativo Chanceler Waldeth Nunes Theodoro, na Assembleia Legislativa. O deputado Emílio Mameri é autor do convite. 

Samba

Thiago Pereira traz de volta o samba da cantora Micheli Montalvão para os domingos do seu botequim, na Serra. A sambista carioca, que mora no estado há mais de 30 anos, promete encantar com os sucessos do ritmo, de Beth Carvalho a Cartola.

Jantar do bem

Farol do Bem é o nome do projeto de sustentabilidade promovido pelo Sindifer. O lançamento deste ano será em jantar beneficente, nesta segunda (27), no Salão da Indústria do Ed. Finde, regado a paella,. O evento contará com a presença de Luiz Soares Cordeiro, Rafael Garcia e Eliane Gomes, respectivamente presidente do SIndifer, presidente do Instituto IDE e coordenadora do Farol do Bem.

Arraiá solidário

No próximo dia 16 de julho, a partir das 19h, acontece o Arraiá Solidário, promovido pela G.R.E.S Andaraí, na sede do Caxias Esporte Clube, em Vitória. Concursos de Quadrilhas, bingo, comidas e bebidas típicas, além de espaço kids. A entrada é 1kg de alimento não perecível ou 01 agasalho em bom estado de uso.

CASACOR 2022

AUTOCONHECIMENTO

A prática de yoga em contato com a natureza, e em casa, proporciona maior conforto e segurança, isso gera um resultado muito maior ao grupo, tornando o processo do autoconhecimento e autotransformação mais profundo, destaca o yogue Dante Negreiros. O professor, com seu estilo de vida, serviu de referência para conceituar o design de interiores de uma das unidades de um empreendimento Eco Living, que contará com diversificados ambientes para proporcionar relaxamento, como sala de yoga, meditação e serviços de resort. A realização é de Cláudio Chieppe, CEO da Montana INC, em Domingos Martins.

HOMENAGEM

RECITAIS DO VALE MÚSICA

O Projeto Vale Música Espírito Santo realiza, nos próximos dias 29 e 30 de junho, os Recitais de Classe Vale Música, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. A iniciativa tem o objetivo de apresentar ao público o conteúdo dos estudos musicais assimilados pelos alunos em sala de aula e trabalhar a formação de plateia para a música de câmara. Os recitais serão realizados em quatro sessões abertas ao público: na quarta-feira (29), às 15h30 e às 19h30; e na quinta-feira (30), nos mesmos horários. Trinta e cinco alunos e alunas do Projeto Vale Música Espírito Santo vão apresentar peças eruditas e de música popular de compositores estrangeiros e brasileiros. Um dos destaques da programação é o concerto “As Quatro Estações” de Vivaldi, que será apresentado no dia 30, às 15h30, tendo como solista Clóvis Pereira, violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira.

QUERIDAS DE RR

Juliana Reissinger. Renata Tristão e Kamila Torres
Juliana Reissinger. Renata Tristão e Kamila Torres: na primeira reunião da Casacor 2022 Crédito: Arthur Louzada

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