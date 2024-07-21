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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixabas fazem enoturismo em novo hotspot do vinho do Brasil

Publicado em
21 jul 2024 às 03:00
Eulália Chieppe: no pôr do sol na vinícola Bonventi, em Espírito Santo do Pinhal
Eulália Chieppe: no pôr do sol na vinícola Bonventi, em Espírito Santo do Pinhal Crédito: Divulgação

#CapixabasemPinhal

Espírito Santo do Pinhal, uma pacata e charmosa cidade do interior paulista, localizada a apenas 190km da capital paulista e a 98km de Campinas, é o novo hotspot para quem gosta de enoturismo. Localizada na região da Serra da Mantiqueira, a cidade no final do século XIX se tornou um dos principais centros cafeeiros do Brasil. E além do café, mais recentemente o vinho entrou como protagonista no turismo e economia. Um grupo de capixabas aproveitou as férias de julho para conhecer as vinícolas e restaurantes da região. Entre os destaques está a premiada vinícola Guaspari e a Bonventi, palco de um pôr do sol de cinema. Veja as fotos!

MERCADO IMOBILIÁRIO

30 anos da Cittá

O diretor executivo da Città, Roberto Puppim e o diretor de marketing Leon Puppim estão a mil por hora por conta do evento em comemoração aos 30 anos da Cittá - empresa referência em construção civil capixaba - que acontece no próximo dia 07 de agosto, no Le Buffet Studio Lounge, em Vitória. 

Sig Bergamin no Vix Design

Ecletismo, diversidades étnicas, humor e versatilidade em pauta. Sig Bergamin, arquiteto internacionalmente premiado e patrimônio brasileiro é o convidado do Prêmio Vix Design, em evento para convidados no Shopping Vitória, no dia  27 de agosto.

FESTA JULINA 

Pero Paraíso e Nanda Prates
Pero Paraíso e Nanda Prates: no badalado arraiá do setor de eventos do ES Crédito: Divulgação

No Kleber Andrade

O time da Grand Construtora Júnior Emerick, André Tristão, Paulo Eduardo Reis e Ianna Rodrigues, com José Pereira, promotor do Jogo das Estrelas, evento beneficente que vai trazer pela primeira vez ao Estado o “bruxo” Ronaldinho Gaúcho: dia de visita técnica ao Estádio Kleber Andrade.

LOJA VAZIA

Larissa Mameri e Ana Paula França
Larissa Mameri e Ana Paula França: manhã de doações para o Asilo dos Idosos de Vitória Crédito: Arthur Louzada

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