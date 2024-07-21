Capixabas fazem enoturismo em novo hotspot do vinho do Brasil

Espírito Santo do Pinhal, uma pacata e charmosa cidade do interior paulista, localizada a apenas 190km da capital paulista e a 98km de Campinas, é o novo hotspot para quem gosta de enoturismo. Localizada na região da Serra da Mantiqueira, a cidade no final do século XIX se tornou um dos principais centros cafeeiros do Brasil. E além do café, mais recentemente o vinho entrou como protagonista no turismo e economia. Um grupo de capixabas aproveitou as férias de julho para conhecer as vinícolas e restaurantes da região. Entre os destaques está a premiada vinícola Guaspari e a Bonventi, palco de um pôr do sol de cinema. Veja as fotos!