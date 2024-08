Artista de São Paulo apresenta exposição inédita em Vitória

Medalha em singapura

O capixaba Heitor Soares de Oliveira Fischer, aluno da 1ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, conquistou na última semana três medalhas no Singapore International Math Olympiad Challenge (Simoc), competição que reúne anualmente jovens entusiastas da matemática de todo o mundo. O adolescente, de apenas 15 anos, trouxe para casa as medalhas de prata na prova individual, e prata e bronze nas provas em equipes, que realizou com estudantes dos países Quirguistão, Malásia, Indonésia e Camboja. Ele foi premiado em todas as categorias das quais participou. Destaque também em outras áreas de conhecimento, Heitor totaliza agora 80 premiações diversas em olimpíadas científicas do Brasil e do exterior. Com 2.231 estudantes de 35 países, o Simoc promove talentos matemáticos em um espírito de competição amigável e conta com três rodadas: o Concurso Individual com 12 categorias divididas por série, o Concurso de Equipe e o Desafio dos Guerreiros Matemáticos. O formato incentiva a resolução de problemas individuais e também o trabalho colaborativo em equipe.